Od londýnského Birkbecku k čtvrtmiliardovému obratu a šumavským pastvinám

Myšlenka se zrodila v roce 2011 v době, kdy zakladatel firmy Tomáš Dolejš studoval Business Management na prestižní Birkbeck University of London. Během studia se setkal s technologiemi zaměřenými na regeneraci půdy a stimulaci rostlin a rozhodl se podobný přístup přenést i do českého zemědělství. Klíčovým partnerem se stal rodinný přítel Milan Zvonař s více než dvacetiletou zkušeností v zemědělské prvovýrobě. Spojení moderního obchodního přístupu a praktické agronomie se stalo základem společnosti BioAktiv CZ, založené 18. května 2011.
Začátky firmy byly postavené na obrovském osobním nasazení. První růst financovali zakladatelé z vlastních prostředků. Tomáš Dolejš v prvním roce fungování pracoval střídavě v Anglii a ve Švýcarsku. „Model byl jednoduchý, ale náročný. Tři týdny jsem vydělával peníze na financování chodu firmy a následně tři týdny naplno budoval BioAktiv CZ v Česku,“ popisuje náročné začátky Tomáš Dolejš. Klíčovým krokem bylo také postupné skládání týmu. K firmě se tehdy ještě během svých vysokoškolských studií přidali první zaměstnanci Ing. Josef Basík a Ing. Jan Žitný, kteří v BioAktivu profesně vyrostli a dodnes tvoří společně s dalšími dlouholetými kolegy silné jádro společnosti.
Měřitelný efekt pro zemědělce
Základní filozofie firmy zůstává celých 15 let stejná: zemědělec musí vidět měřitelný efekt. „V BioAktiv proto vyvíjíme technologie a dodáváme produkty zaměřené na zdravou půdu, podporu biologické aktivity, efektivnější využití živin i stabilitu výnosů,“ vysvětlil Tomáš Dolejš. Mezi klíčové produkty, které firma přivedla na trh, patří PlantAktiv pro rostliny 2.0, produkt Akti pH na snížení pH postřikové jíchy, inovativní granulované vápnění AktiCalc (2016), ucelená řada listových hnojiv AktiFer a pevná hnojiva řady AktiSoil (2024). Dlouhodobě ověřená návratnost těchto investic se v průměru pohybuje kolem poměru 1:3 v závislosti na aktuální výkupní ceně komodit, přičemž zásadním benefitem je pro pěstitele především dlouhodobá stabilita výnosů.
Z původního obratu 1,5 milionu korun v roce 2011 se skupina BioAktiv CZ, která se dnes skládá z 5 firem a zaměstnává cca 30 lidí, vypracovala na obrat zhruba čtvrt miliardy korun ročně. Spolupracuje s více než 800 stálými zákazníky a její produkty se každoročně aplikují na cca 700 tisících aplikačních hektarech. Roční čistý ekonomický přínos pro pěstitele tak firma vyčísluje na více než půl miliardy korun.
Vlastní farma
Důležitou součástí identity BioAktivu je i vlastní zemědělská zkušenost. V roce 2015 firma založila BAVA farmu, koupila starý špýchar, který postupně zrekonstruovala, a začala hospodařit. Dnes zde na pozemcích, jejichž výměra v roce 2027 dosáhne zhruba 160 hektarů, pěstuje jahody, oves, ječmen nebo ostropestřec, který si farma sama přímo lisuje. Přestože BAVA farma funguje v režimu ekologického zemědělství, slouží týmu jako cenné zázemí a prostor pro ověřování vybraných produktů přímo v praxi. Významným milníkem v živočišné výrobě pak byla v roce 2024 akvizice Farmy Strážný na Šumavě, která zahrnuje 1100 hektarů pastvin, chov skotu, jelenů a daňků, vlastní jatka a e-shop pro prodej vlastního vyzrálého masa. Pod značkou Šumavská vlčice zde navíc firma provozuje i ubytování. Vlastní prvovýroba umožňuje firmě dokonale rozumět každodenním potřebám a reálným problémům českých zemědělců.
BioAktiv CZ od počátku sází na špičkový výzkum. Dlouhodobě spolupracuje s celou řadou předních odborníků z univerzit a vědeckých či pokusnických stanic nejen v České republice, ale také v Německu, Holandsku a dalších evropských zemích. Tento intenzivní mezinárodní výzkum nese své ovoce.
Technologický skok
Aktuálně firma chystá technologický skok. Pro rok 2027 připravuje uvedení nového produktu DelpaN, pro který nyní chystá vlastní výrobu. Jde o novou patentovatelnou molekulu, která dokáže v půdě radikálně snížit ztráty dusíku z nynějších průměrných 40 % na méně než 10 %. Unikátní technologie, která nemá nikde na světě obdoby, představuje odpověď na největší agronomické i ekonomické výzvy současnosti.
Skupina BioAktiv CZ dnes propojuje inovace, vlastní prvovýrobu a měřitelnou ekonomickou návratnost pro zemědělce. Po 15 letech na trhu zůstává její ambice neměnná: být profesionálním partnerem úspěšného moderního zemědělce a přinášet řešení, která posouvají efektivitu hospodaření na světovou úroveň. Další informace o firmě najdete na webu https://bioaktiv.cz/.
Zdroj: BioAktiv CZ
