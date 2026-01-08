Od nápadu k tisku: Tiskárna SPARKX i7 firmy Creality debutuje na veletrhu CES 2026 pro každodenní tvůrce

Autor:
  15:04
Las Vegas 8. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V den zahájení veletrhu CES 2026 představila společnost Creality, světový lídr v oblasti 3D tisku, na svém stánku (stánek 54359 v lokalitě Venetian Campus) komplexní výstavu produktů, která zahrnovala nové produkty pro počítačovou tvorbu, interaktivní instalace a vystavené modely. Expozice zdůraznila nejnovější pokroky společnosti Creality v oblasti inteligentní výroby s podporou umělé inteligence a ukázala, jak se pokročilé technologie 3D tvorby stávají dostupnějšími, intuitivnějšími a více přizpůsobenými každodenním kreativním činnostem.

Na veletrhu CES měla svou oficiální premiéru 3D tiskárna SPARKX i7, která vyniká čistými a elegantními světelnými prvky, jež evokují teplý a moderní vzhled stolní tiskárny. Jako své první veřejné představení zároveň debut znamenal oficiální uvedení i7 na trh a představil zjednodušenou 3D tiskovou zkušenost připravenou k okamžitému použití určenou pro každodenní tvůrce.

Tiskárna SPARKX i7 kombinuje řadu klíčových funkcí, včetně rychlovýměnného hotendu pro snadnou údržbu, přepracovaného mechanismu měnícího barvy a systému pro čtyři barvy filamentů, který výrazně snižuje množství odpadu z materiálu. Schopnosti poháněné umělou inteligencí dále zlepšují zážitek, podporují inteligentní generování modelů, asistovaný tisk a ovládání v reálném čase prostřednictvím mobilu. Po svém představení na CES jsou nyní v Severní Americe otevřeny předobjednávky tiskárny i7, přičemž globální dostupnost se očekává brzy.

Společnost Creality kromě tiskárny SPARKX i7 představila také další klíčové produkty ze svého ekosystému počítačové tvorby zahrnující 3D tisk, laserové gravírování, 3D skenování a nástroje pro tvorbu s podporou umělé inteligence. Mezi hlavní novinky patřily 3D tiskárna Ender-3 V4, další vývoj ikonické a nejprodávanější série Creality; laserový gravírovač Falcon T1, první 5v1 laserový systém na světě; 3D skener Sermoon P1 kombinující přesnost modrého laseru s konektivitou Wi-Fi 7; a CubeMe, nová funkce Creality Cloud poháněná umělou inteligencí, která umožňuje uživatelům během několika minut vytvořit personalizované 3D modely z jediné fotografie.

Stánek společnosti Creality na CES spojoval rozsáhlé interaktivní instalace s lokálně zaměřenými ukázkami modelů, čímž vytvářel vysoce poutavou atmosféru. Instalace výherního automatu vysokého 1,8 metru a obří kapslový prodejní automat vybízely návštěvníky k interakci a získání 3D tištěných dárků. Současně vystavené modely inspirované americkou kutilskou kulturou a osvětlené nápisy ve stylu Las Vegas demonstrovaly kreativní možnosti stolního 3D tisku napříč barvami, materiály a efekty.

Během pokračování veletrhu CES zůstává stánek Creality č. 54359 otevřen návštěvníkům, kteří chtějí prozkoumat nejnovější produkty a vyzkoušet si je vlastníma rukama. Svou expozicí na CES zdůraznila Creality své průběžné úsilí o zpřístupnění 3D tisku běžným tvůrcům v širším kontextu spotřební elektroniky.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2857047/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2857048/SPARKX_i7.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg 

Kontakt: Junxian Ma, seth.ma@creality.com 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Led může klamat. Hasiči varují před bruslením na přírodních plochách

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může...

8. ledna 2026  17:38

Mladou ženu z Blanenska našli v pořádku za hranicemi, policie odvolala pátrání

ilustrační snímek

Brněnští policisté úspěšně ukončili pátrání po mladé ženě z Blanenska, která se v úterý nevrátila domů ze schůzky a následně nebyla dostupná na telefonu. Najít se ji podařilo i díky podnětům...

7. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  8. 1. 17:27

Přístavba radnice ve Slezské Ostravě vznikne podle návrhu ateliéru A8000

PĹ™Ă­stavba radnice ve SlezskĂ© OstravÄ› vznikne podle nĂˇvrhu ateliĂ©ru A8000

Přístavba radnice ve Slezské Ostravě vznikne podle návrhu pražského ateliéru A8000, který zvítězil v architektonické soutěži. Přihlásilo se do ní 30...

8. ledna 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Kauza černé přístavby chaty v Jevíčku. Soud úředníkům zmírnil trest

Zastupitel Jevíčka si rozšiřoval chatu. Výsledkem je šest obviněných (8. dubna...

Trojice úředníků z Městského úřadu v Moravské Třebové, která podle okresního soudu nezákonně pomohla legalizovat na černo postavenou přístavbu chaty v Jevíčku, ve čtvrtek jen částečně uspěla u...

8. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínský kraj vydal průvodce lyžařskými trasami v Beskydech a Bílých Karpatech

ilustrační snímek

Zlínský kraj vydal průvodce lyžařskými trasami v Beskydech a Bílých Karpatech. Zájemcům představuje místa vhodná pro takzvaný skitouring, tedy lyžování ve...

8. ledna 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Ústecká policie obvinila muže kvůli falešným bankovkám, původně šlo o rekvizity

ilustrační snímek

Policisté obvinili 24letého muže, který podle nich uvedl na Ústecku do oběhu několik falešných bankovek v hodnotě 100 eur. Muž je vzal po natáčení videoklipu...

8. ledna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Radní Brna Oliva opustil po mnoha letech SOCDEM, rozhodující byl prosincový sněm

ilustrační snímek

Brněnský radní Jiří Oliva ukončil od Nového roku téměř po 30 letech své členství v SOCDEM. Důvodem je dlouhodobá nespokojenost se směřováním strany včetně...

8. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Na Červenohorské sedlo vyváží lyžaře skibus, jezdit bude z obou stran do března

ilustrační snímek

K cestě na Červenohorské sedlo na Šumpersku mohou milovníci zimních sportů využít skibus. Běžkaře i lyžaře vyváží každý víkend z šumperské i jesenické strany....

8. ledna 2026  15:03,  aktualizováno  15:03

OBRAZEM: Mráz čaruje i na jihu Moravy. Stačí jen vědět, kam za krásou vyrazit

Mrazivé počasí dělá divy, pro oči je to pastva.

Mrazivé počasí vytváří v přírodě divy. Ledopády, pestré mozaiky a zamrzlá koryta potoků a řek, kde běžně zurčí voda, se mění do ledové krásy. Na jednom ze slepých ramen řeky Svratky u Veverské...

8. ledna 2026  16:32

Falešná eura hrála v hudebním klipu, po natáčení s nimi muž vyrazil nakupovat

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026)

Policisté obvinili čtyřiadvacetiletého muže, který podle nich uvedl na Ústecku do oběhu několik falešných bankovek v hodnotě 100 eur. Muž je vzal po natáčení videoklipu místního umělce, kterému kopie...

8. ledna 2026  16:32

Jirkov nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun. Zakázku vyhrála firma Metrostav, která nabídla cenu zhruba o dva...

8. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Jirkov nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun. Zakázku vyhrála firma Metrostav, která nabídla cenu zhruba o dva...

8. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.