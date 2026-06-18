Od nuly až k portfoliu za 2,4 miliardy Kč. Spilberk slaví 10 let.

Místo oslav mělo pro skupinu symbolický význam. Hrad Špilberk připomněl brněnské kořeny společnosti i cestu, kterou za deset let prošla. Z prvních nemovitostních projektů vyrostl Spilberk ve skupinu, která dnes propojuje fond kvalifikovaných investorů, development, správu nemovitostí, nájemní bydlení a investiční produkty. Aktuálně spravuje portfolio v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun.
První dekáda Spilberku je příběhem postupného růstu. Z malé firmy, kde se většina věcí řešila přímo a osobně, postupně vznikla investiční skupina s širším týmem, jasnější strukturou a větší odpovědností. Spilberk rostl pomalu, projekt od projektu. Každá další realizace přinášela zkušenosti, které postupně formovaly dnešní podobu skupiny. Právě tato cesta vytvořila základ, na kterém Spilberk stojí dodnes.
Investičním jádrem skupiny je Spilberk investiční fond SICAV, fond kvalifikovaných investorů založený v roce 2016. Na něj postupně navázaly další části skupiny: Urbanblok, který rozvíjí moderní nájemní bydlení, RENT|BACK, investiční produkt založený na principu zpětného nájmu, a BRIKK, investiční platforma určená mladší generaci investorů.
"Růst pro nás vždy znamenal větší odpovědnost. Vůči investorům, partnerům, klientům i lidem, kteří v našich projektech žijí. Proto jsme rostli postupně. Tak, aby se s většími projekty neztratil přístup, se kterým jsme začínali - poctivost, férovost a osobní odpovědnost za výsledek," říká Mgr. Robert Sedláček, spoluzakladatel skupiny Spilberk.
Do další dekády vstupuje Spilberk s širším zázemím, jasnější strukturou a ambicí dál rozvíjet projekty, které spojují kapitál, nemovitosti a dlouhodobou hodnotu. Skupina se chce zaměřit na další rozvoj investičních aktivit, nájemního bydlení a přímější komunikaci směrem k investorům, partnerům a klientům.
"Spilberk dnes vstupuje do další etapy jako investiční nemovitostní skupina s jasnějším uspořádáním. Naším úkolem je posílit řízení, produktovou srozumitelnost a vztahy s investory tak, aby další růst stál na disciplíně, datech a důvěře," říká Jan Hevessy, CEO skupiny Spilberk.
O skupině Spilberk
Spilberk je česká investiční skupina, která od roku 2016 propojuje development, správu nemovitostí, nájemní bydlení a zhodnocování kapitálu. Aktuálně spravuje portfolio v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun.
Spilberk investiční fond SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Hodnota investice může klesat i stoupat a návratnost investované částky není zaručena.
Zdroj: Spilberk