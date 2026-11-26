Garáž, od které to všechno začalo
V historii společnosti WIŚNIOWSKI není garáž pouze místem, pro které vznikaly další generace vrat. Je to také místo, kde se začala psát historie firmy. Když Andrzej Wiśniowski v roce 1989 začal pracovat na vlastním řešení, byla automatická garážová vrata v Polsku prakticky nedostupná. První vrata vznikla v garáži jeho otce. Konstrukce využívala mimo jiné páky, pružiny a elektrozámek.
Z dnešního pohledu je obzvlášť důležité, že se toto řešení velmi rychle dostalo i mimo soukromou garáž. První vrata vznikla pro rodinu, brzy se však objevili zákazníci, kteří o ně měli zájem. Během půl roku se výroba zvýšila z jednoho kusu týdně na jeden kus denně. Tak začala nejen historie firmy, ale také cesta od garáže jako jednoduchého zázemí domu ke garáži, která se stala důležitou součástí moderního bydlení.
První změna: vrata se stávají součástí domu
Proměna rodinného bydlení po roce 2000 přinesla výraznou změnu v roli garáže. Stále častěji přestávala být samostatnou stavbou a stávala se součástí domu. Spolu s tím rostly i nároky na samotná vrata. Na oblibě získávala sekční garážová vrata, která umožňovala realizaci větších garážových otvorů a zároveň odpovídala rostoucím požadavkům na tepelnou izolaci a těsnost. Vrata tak přestala být pouhým uzávěrem garáže. Stala se součástí budovy, která musí ladit s její konstrukcí, energetickými parametry i architekturou.
Druhá změna: vlastní technologie místo hotových komponentů
Rozvoj této kategorie si vyžádal také investice do výrobního zázemí. V roce 1997 společnost WIŚNIOWSKI uvedla do provozu vlastní zinkovnu. Toto rozhodnutí umožnilo kontrolovat kvalitu a odolnost prvků využívaných při výrobě vrat a celý proces jejich přípravy. V roce 2000 pak vznikla první výrobní linka v Polsku určená k výrobě panelů pro sekční garážová vrata. Šlo o další krok v budování vlastních technologických kompetencí. Panely jsou jedním z klíčových prvků moderních vrat – odpovídají mj. za izolaci, těsnost a odolnost konstrukce. Pro výrobce to znamenalo posun od využívání dostupných komponentů k vlastnímu vývoji klíčových technologií souvisejících s produktem.
Třetí změna: vrata jako produkt s mnoha funkcemi
Další vývojovou etapu představila vrata PRIME, uvedená na trh v roce 2016. S nimi se objevil autorský panel INNOVO o tloušťce 60 mm. V tomto případě vývoj produktu nespočíval v jedné spektakulární funkci. Klíčové bylo propojení několika oblastí: izolačních vlastností, odolnosti, bezpečnosti, komfortu a designu. Mezi uváděné parametry patřil například součinitel prostupu tepla 0,33 W/m2K a životnost nejméně 25 000 cyklů. To představuje důležitou změnu v celém tomto segmentu. Garážová vrata se začínají vnímat nikoli jako samostatný mechanismus, ale jako komplexní produkt, jehož jednotlivé parametry mají odpovídat různým potřebám uživatele.
Čtvrtá změna: bezpečnost se stává parametrem vrat
S rostoucím povědomím investorů se mění také význam bezpečnosti. V roce 2021 společnost WIŚNIOWSKI certifikovala garážová vrata v bezpečnostní třídě RC2, kterou potvrdil institut ift Rosenheim a která odpovídá normě DIN/TS 18194:2020. Autorské řešení bylo patentováno. Pro celý obor jde o důležitý směr vývoje: garážová vrata jsou jedním z uzavíracích prvků budovy, a jejich bezpečnostní parametry proto lze posuzovat v kontextu celkového zabezpečení domu.
Pátá změna: estetika se z garáže přesouvá na fasádu
Současně se mění i vizuální funkce vrat. S rozvojem moderní architektury se garáž stále častěji stává nedílnou součástí hmotového řešení domu. Důležitý proto není pouze vzhled vrat z vnější strany, ale také jejich provedení zevnitř. U vrat WIŚNIOWSKI mají panely již řadu let standardně vnitřní povrchovou úpravu v barvě RAL 9002 a kování je lakováno v odstínu sladěném s vnitřní stranou vrat, místo aby zůstávalo v surovém pozinkovaném provedení. U vrat UniTherm a PRIME navíc pružná těsnění mezi panely zakrývají závěsy, díky čemuž si křídlo zachovává jednotný a estetický vzhled i ze strany garáže.
Příkladem mimořádného přístupu k estetice je model PRIME Black Edition, který společnost WIŚNIOWSKI uvedla na trh v roce 2020. V této variantě se černé provedení netýká pouze vnější strany vrat, ale také jejich vnitřní strany, detailů a vodicích lišt. Toto řešení reaguje na rostoucí význam vrat jako součásti architektonicky jednotného domu.
O dva roky později zavedla společnost WIŚNIOWSKI jako druhá firma v Evropě technologii práškového lakování panelů garážových vrat. Tato technologie mimo jiné zvyšuje odolnost povrchové úpravy vůči UV záření, mechanickému poškození a poškrábání a umožňuje dosáhnout vyšší barevné shody mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Nejvyspělejším příkladem tohoto trendu je koncept „vrat v rovině fasády“ – řešení, díky němuž lze vrata vizuálně sladit s fasádou budovy.
Šestá změna: od dálkového ovladače ke smartphonu a obrazovce automobilu
Další etapou vývoje je digitalizace. Společnost WIŚNIOWSKI zahájila vývoj smart řešení již v roce 2015. Následně vyvinula systém WIŚNIOWSKI Connected, který byl navržen tak, aby uživatelům umožnil pohodlně ovládat produkty bez nutnosti budovat rozsáhlou infrastrukturu smart home. Dnes se toto řešení posouvá ještě dál. Díky integraci se systémy Android Auto a Apple CarPlay může řidič ovládat garážová vrata, vjezdovou bránu a kompatibilní vstupní dveře přímo z multimediálního systému automobilu. Mění se tak i samotné pojetí automatizace. Dálkový ovladač, který byl kdysi symbolem modernosti, ustupuje řešením, díky nimž se vrata mohou stát součástí širšího systému propojujícího dům a automobil.
Další etapa: digitální historie vrat
Technologický vývoj dnes zahrnuje také informace spojené se samotným produktem. V roce 2025 zavedla společnost WIŚNIOWSKI Digital Product Passport. QR kód přiřazený ke konkrétnímu produktu poskytuje přístup mimo jiné k dokumentaci, návodům a technickým údajům. Toto řešení umožňuje uvažovat o produktu z hlediska celého jeho životního cyklu – od nákupu a montáže přes servis až po výměnu jednotlivých součástí.
Jaká bude budoucnost garážových vrat?
Historie posledních několika desítek let ukazuje, že vývoj garážových vrat probíhal paralelně s proměnami evropského domu. Zpočátku byla nejdůležitější základní funkčnost. Později se objevila automatizace, větší rozměry, lepší tepelná izolace a těsnost. Následně se do popředí dostaly bezpečnost, design a propojení s architekturou. Dnes nabývají na významu chytrá řešení, integrace s dalšími zařízeními a digitální správa informací o produktu.
Změnila se tedy nejen samotná vrata. Změnilo se také to, co od garáže očekáváme. Dnes je nedílnou součástí moderního domu a garážová vrata spojují konstrukční, estetické, bezpečnostní a technologické funkce. Navzdory všem těmto změnám zůstává garáž místem, kde může začít něco nového – stejně jako před lety, kdy právě v garáži vznikla první vrata WIŚNIOWSKI.
Zdroj: WIŚNIOWSKI
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60276.