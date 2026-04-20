Od OSN po farmaceutický průmysl: AI agenti mění fungování firem a organizací

Autor:
  6:30
Praha 20. dubna 2026 (PROTEXT) - Umělá inteligence dnes už není jen experimentem technologických týmů, ale reálným nástrojem, který zásadně mění firemní i institucionální procesy po celém světě. Projekty zaměřené na AI transformaci ukazují, že správně nasazená umělá inteligence dokáže výrazně snížit administrativní zátěž, zefektivnit klíčové procesy a ušetřit miliony eur i statisíce hodin práce. Příklady z Agentury OSN pro uprchlíky, farmaceutické skupiny Sanofi či energetické společnosti EnBW potvrzují, že úspěch AI nestojí jen na technologii, ale především na lidech a změně způsobu jejich práce.

AI technologie firmám reálně pomáhají

Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR), farmaceutická skupina Sanofi a německá energetická společnost EnBW patří mezi organizace, které v posledních letech úspěšně nasadily AI agenty do svých klíčových procesů. Cílem těchto projektů bylo zejména snížení administrativní zátěže, dále automatizace nákupních, plánovacích a analytických činností a dosažení významných finančních úspor. „Technologie umělé inteligence jsou už dnes na takové úrovni, že dokážou firmám reálně pomáhat, a to s měřitelnými a prokazatelnými výsledky v praxi,“ říká Jan Hejtmánek, který ve společnosti Deloitte vede tým inteligentní automatizace pro střední Evropu.

UNHCR: Díky AI agentům je více času na pomoc lidem v terénu

Příkladem skutečné pomoci, pokud jde o úsporu času a nákladů, může být spolupráce české pobočky společnosti Deloitte s Agenturou OSN pro uprchlíky. V roce 2024 vytvořil tým Jana Hejtmánka AI agenty, kteří měli za úkol pomoci zaměstnancům UNHCR s prací s rozsáhlými dokumenty, sjednocením interních pravidel a přípravou podkladů pro rozhodování. Významným přínosem bylo také snížení administrativní zátěže, aby se pracovníci Agentury mohli více věnovat přímé práci v terénu.

Díky správné implementaci dnes AI agenti zaměstnancům UNHCR velmi výrazně zrychlují a zjednodušují celou řadu klíčových činností. Největší úspory času přináší umělá inteligence při vyhledávání interních politik a směrnic a při tvorbě zápisů z jednání, kde pracovníkům ušetří až 90 % času. Výrazně efektivnější jsou díky AI agentům také nákupní procesy, u nichž se podařilo snížit časovou náročnost o 85 %. V oblasti přípravy návrhů pro dárce a analýzy dat činí úspora přibližně 65 %, podobně jako u psaní tematických zpráv nebo finančního reportování projektů, kde AI pomáhá zhruba ze 60 %. Přibližně o polovinu se pak zkrátil čas potřebný na konsolidaci dokumentů a přípravu podkladů pro jednotlivé země UNHCR. Dokonce i u náročnějších úkolů jako je příprava auditních podkladů nebo návrhů situačních analýz, přinášejí AI agenti vytvoření týmem Deloitte úsporu kolem 35 %. „Samotné vytvoření AI agenta zabere jen několik málo dnů, ale 70 % celkové práce na projektu tvoří change management – tedy změna způsobu práce a školení uživatelů, kteří s AI agenty mají pracovat,“ upozorňuje Jan Hejtmánek a pokračuje konkrétním příkladem: „Našeho AI agenta pro plánování a práci s interními směrnicemi dnes využívá více než 2800 zaměstnanců UNHCR. Každý prompt přitom ušetří tři až šest hodin práce. Celkově už tento nástroj přinesl úsporu zhruba 110.000 hodin. Jsem hrdý na to, že koncem roku 2025 využívalo naše AI řešení už přes 330 poboček UNHCR ve 137 zemích světa, tedy prakticky celá organizace.“

Sanofi: AI agenti nahrazují tři složité systémy a uspoří 1,3 miliardy eur

Poněkud radikálnější přístup k AI transformaci zvolila farmaceutická skupina Sanofi. Ta se rozhodla nahradit tři robustní systémy – ServiceNow, Salesforce a Coupa – jediným řešením postaveným na AI agentech vytvořených týmem Jana Hejtmánka. Zároveň ukončila spolupráci s externí outsourcingovou firmou. Cílem probíhajícího projektu je ušetřit během pěti let 1,3 miliardy eur. Jen na licencích za systém Salesforce plánuje Sanofi uspořit 51 milionů eur ročně.

AI agenti dnes v Sanofi zajišťují například celý nákupní proces – od komunikace se zaměstnancem až po samotný nákup. Výsledkem je vyšší transparentnost, omezení duplicitních nákupů, lepší bezpečnost a efektivnější řízení technologického portfolia. Úspory, kterých se do této chvíle podařilo dosáhnout, činí 30 milionů eur. „Velký problém při AI transformaci nastává, když ji firmy vnímají jako IT projekt. Ve skutečnosti jde o procesně transformační projekt s IT komponentou, který mají řídit provozní nebo finanční ředitelé. A právě tak je tomu v případě skupiny Sanofi,“ vysvětluje expert na AI Jan Hejtmánek z Deloitte.

EnBW: AI převezme až polovinu práce na počítači

V německé energetické společnosti EnBW aktuálně probíhá tříletý projekt, jehož cílem je převést až 50 % práce vykonávané na počítači na AI agenty. Umělá inteligence zde pomáhá nejen s povinným reportingem, ale také s marketingem, například s tvorbou kampaní na solární řešení. Firma si díky tomu již nemusí najímat externí agentury, aby marketingové činnosti vykonaly. „Ve firmě EnBW byl vnitřní dluh způsobený nedostatkem lidí, což se negativně projevovalo na kvalitě zhotovených reportů. Právě AI agenti pomáhají tuto situaci velmi efektivně řešit,“ popisuje Jan Hejtmánek.

AI transformace je především o lidech

Zkušenosti z realizovaných projektů týmu Deloitte ukazují, že klíčem k úspěšné AI transformaci není samotná technologie, ale důkladné pochopení firemních procesů a kvalitně zvládnutý change management. „Lidé si často myslí, že největší problém AI je halucinování. S tím nesouhlasím, ve skutečnosti je totiž mnohem složitější pochopit, jak procesy ve firmě vůbec fungují, a odbourat obavy zaměstnanců ze změn,“ uzavírá Jan Hejtmánek.

Správně nastavená AI transformace tak firmám nepřináší jen úspory času a peněz, ale také více prostoru pro činnosti, kde je lidský úsudek a kontakt nenahraditelný, ať už jde o strategické rozhodování nebo přímou pomoc lidem v nouzi.

O společnosti Deloitte 
Deloitte je největší technologicko-poradenskou společností na světě poskytující profesionální služby v oblasti daní, auditu, konzultingu, podnikových rizik, finančního a právního poradenství prostřednictvím více než 400 000 odborníků ve více než 150 zemích světa. Čerpá ze své 180leté historie a v posledních letech firmám pomáhá také s digitalizací, cloudovou transformací, kyberbezpečností, připraveností na evropské směrnice, automatizací a umělou inteligencí nebo s udržitelností a ESG. 
https://www.deloitte.com/cz-sk/cs.html

 

Zdroj: Deloitte

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.