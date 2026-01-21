Od ovocných kytic k celým oslavám. Frutiko rozšiřuje catering a míří na německý trh

Od ovocné kytice k celému cateringu
Ovocné kytice Frutiko zůstávají dlouhodobě nejsilnějším produktem. Zároveň ale roste poptávka po tradičních poctivých dortech, ovoci v čokoládě a dalšímu party sortimentu. Výsledkem je, že zákazník dnes může jednou objednávkou vyřešit celou oslavu – od působivého dárku až po pohoštění pro hosty.
„Vidíme, že lidé nechtějí obíhat cukrárny, obchody a řešit logistiku. Chtějí objednat, otevřít dveře kurýrovi a mít hotovo. Dárek, dort, něco pro hosty. A přesně tímhle směrem Frutiko jde,“ popisuje Tomáš Trejbal, spoluzakladatel firmy.
Svatby jako další logický krok
Na tento směr navazuje i rostoucí zaměření na svatební catering. Firma ročně zajišťuje jedlou výzdobu, svatební dorty i květinová aranžmá na desítkách svateb. Reakce novomanželů i hostů jsou velmi pozitivní, a právě proto se chce Frutiko na svatební segment v roce 2026 zaměřit ještě výrazněji. Cílem je postupně přejít od desítek ke stovkám svateb ročně a stát se viditelným hráčem i v této části trhu.
Německo: vlastní e-shop místo zprostředkování
Dalším důležitým krokem je spuštění samostatného německého e-shopu. Frutiko už nyní doručuje do Německa někdy i desítky objednávek denně prostřednictvím prodejních partnerů. Vlastní e-shop má umožnit lepší práci se značkou, zákazníky i logistikou. Ambicí je stát se německou jedničkou v oblasti jedlých dárků, podobně jako je Frutiko dlouhodobě jedničkou na českém trhu.
O Frutiko
Frutiko.cz je česká značka založená v roce 2012. Specializují se na čerstvé jedlé dárky, ovocné kytice, dorty a catering. Je dlouhodobou jedničkou na českém trhu aranžovaného ovoce a postupně rozšiřuje záběr na oslavy, svatby a eventy.
Zdroj: Frutiko