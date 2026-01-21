Od ovocných kytic k celým oslavám. Frutiko rozšiřuje catering a míří na německý trh

Praha 21. ledna 2026 (PROTEXT) - Česká značka Frutiko, která od roku 2012 patří k jedničkám v oblasti čerstvých jedlých dárků, má za sebou úspěšný rok 2025 a chystá se na další změny i rozšíření trhu. Zatímco ovocné kytice Frutiko zůstávají hlavním tahounem značky, stále víc zákazníků u nich řeší celou oslavu najednou – dort, pohoštění i jedlou výzdobu. Tomu odpovídají i čísla: Frutiko meziročně peče o desítky procent více dortů než v předchozích letech.

Od ovocné kytice k celému cateringu

Ovocné kytice Frutiko zůstávají dlouhodobě nejsilnějším produktem. Zároveň ale roste poptávka po tradičních poctivých dortech, ovoci v čokoládě a dalšímu party sortimentu. Výsledkem je, že zákazník dnes může jednou objednávkou vyřešit celou oslavu – od působivého dárku až po pohoštění pro hosty.

„Vidíme, že lidé nechtějí obíhat cukrárny, obchody a řešit logistiku. Chtějí objednat, otevřít dveře kurýrovi a mít hotovo. Dárek, dort, něco pro hosty. A přesně tímhle směrem Frutiko jde,“ popisuje Tomáš Trejbal, spoluzakladatel firmy.

Svatby jako další logický krok

Na tento směr navazuje i rostoucí zaměření na svatební catering. Firma ročně zajišťuje jedlou výzdobu, svatební dorty i květinová aranžmá na desítkách svateb. Reakce novomanželů i hostů jsou velmi pozitivní, a právě proto se chce Frutiko na svatební segment v roce 2026 zaměřit ještě výrazněji. Cílem je postupně přejít od desítek ke stovkám svateb ročně a stát se viditelným hráčem i v této části trhu.

Německo: vlastní e-shop místo zprostředkování

Dalším důležitým krokem je spuštění samostatného německého e-shopu. Frutiko už nyní doručuje do Německa někdy i desítky objednávek denně prostřednictvím prodejních partnerů. Vlastní e-shop má umožnit lepší práci se značkou, zákazníky i logistikou. Ambicí je stát se německou jedničkou v oblasti jedlých dárků, podobně jako je Frutiko dlouhodobě jedničkou na českém trhu.

O Frutiko

Frutiko.cz je česká značka založená v roce 2012. Specializují se na čerstvé jedlé dárky, ovocné kytice, dorty a catering. Je dlouhodobou jedničkou na českém trhu aranžovaného ovoce a postupně rozšiřuje záběr na oslavy, svatby a eventy. 

 

 

Zdroj: Frutiko

 

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

21. ledna 2026  13:14

