Od rozvodných sítí po domácnosti: termovizní systémy společnosti Raythink na veletrhu Powerexpo Almaty 2025 chrání Jasnou cestu Kazachstánu

Autor:
  8:56
Jen-tchaj (Čína) 22. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Raythink Technology Co., Ltd. („Raythink"), vedoucí světový podnik v oblasti termovizních řešení, představuje na veletrhu Powerexpo Almaty 2025 (stánek: 10-G07) své kompletní portfolio precizně zkonstruovaných produktů. Od velkých průmyslových komplexů po bezpečnost obytných budov, společnost Raythink se zavázala poskytovat zásadní podporu národní rozvojové strategii Kazachstánu „Jasná cesta" a zároveň zajišťovat každodenní elektrickou bezpečnost.

Zaměření na exponáty společnosti Raythink

Expozice společnosti Raythink představuje čtyři základní termovizní technologie, které tvoří kompletní ekosystém pro průmyslové a bezpečnostní aplikace:

• Ruční termokamery pro prediktivní údržbu

Společnost Raythink představuje své rozmanité termokamery, včetně řady CX, IX, RM, RT a RS. Díky různém rozsahu měření teploty a rozlišení pokrývají tyto kamery rozmanité potřeby inspekce, od rutinní údržby po pokročilou diagnostiku.

Pevné termokamery pro nepřetržité monitorování infrastruktury

Řada TN umožňuje nepřetržité sledování teploty kritických komponent, jako jsou ložiska generátoru a vinutí statoru, a detekuje abnormální vzorce zahřívání dříve, než zaviní závažné poruchy.

• Kamery OGI pro vizualizaci úniků plynu

Optická řešení pro zobrazování plynu od společnosti Raythink zviditelňují neviditelné hrozby. Vedle zavedené řady G600 představuje společnost novou generaci ručních kamer pro zobrazování plynu s vylepšenou citlivostí a vynikající čistotou obrazu.

• Tepelné bezpečnostní kamery pro dvojitou ochranu

Začlenění rozpoznávání cílů pomocí umělé inteligence s přesným měřením teploty poskytuje spolehlivou ochranu perimetru za podmínek nízké viditelnosti a zároveň slouží jako systém včasného varování před nebezpečím požáru.

Raythink hledá na veletrhu PowerExpo Almaty 2025 strategická partnerství

„Střední Asie představuje nejen slibný trh, ale také strategickou prioritu pro náš růst," uvedl Martin Lv, produktový manažer společnosti Raythink. „Prostřednictvím tohoto veletrhu se snažíme navázat hlubší vztahy s místními podniky a uplatnit naše řešení v oblasti termovize v regionálních projektech. Přinášíme nejen termovizní řešení přizpůsobená místním potřebám, ale také se zavazujeme k lokalizovaným službám, které podporují iniciativu Kazachstánu „Jasná cesta" a širší cíle rozvoje energetiky ve Střední Asii."

Tento přístup zaměřený na partnerství odráží dlouhodobý závazek společnosti Raythink vůči regionu, který kombinuje pokročilou termovizní technologii s místními provozními znalostmi, aby řešil jedinečné energetické výzvy Střední Asie a zároveň podporoval udržitelný rozvoj infrastruktury.

Zkoumejte praktickou hodnotu termovizní technologie od společnosti Raythink na stánku 10-G07 a zjistěte, jak její řešení mohou pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti bezpečnosti a efektivity v rámci rozvíjejícího se průmyslového prostředí Střední Asie.

Další informace:

E-mail: sales@raythink-tech.com

Webové stránky: https://www.raythink-tech.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2801364/Raythink_s_Thermal_Imaging_solutions_Industrial_Temperature_Measurement.jpg 

KONTAKT: Karina Hu, karina.hu@raythink-tech.com

 

