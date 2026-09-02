Od školních potřeb po tankování. Ještě více výhod s BILLA klubem a jeho partnery

Po úspěchu předchozích partnerských kampaní připravil obchodní řetězec BILLA ČR pro členy svého věrnostního programu další nabídku výhod. Tentokrát se zaměřuje na období návratu do školy, vybavování domácností i předvánoční nákupy.
Školní výbava, knihy i hračky za nižší ceny
Začátek školního roku mohou zákazníci zvládnout s úsporou díky slevě 20 % na školní batohy a potřeby značky Baagl nebo slevě 100 Kč na nákup nad 500 Kč v prodejnách Bambule. Albi nabídne 15% slevu a dopravu zdarma při objednávkách nad 799 Kč.
Ani čtenáři nepřijdou zkrátka. V síti Knihy Dobrovský mohou získat 10% slevu nebo 100 Kč na nákup nad 899 Kč. Další nabídky přináší vydavatelství RF Hobby na časopisy a předplatné.
Domácnost připravená na podzim i Vánoce
Členové BILLA klubu mohou během podzimu ušetřit také při vybavování domácnosti. Mezi nejvyšší slevy patří až 45 % na příbory SOLA, 43 % na sklenice nebo 42 % na talíře. Výhodněji lze pořídit také hrnce, drobné kuchyňské vybavení či produkty značek BergHOFF a BRITA.
Na podzimní úklid i každodenní fungování domácnosti myslí kupony se slevou 22 % na produkty Kärcher a 20% zvýhodněním u značek Philips, Sencor, Leifheit a Fieldmann.
Nové oblečení i levnější cesta na dovolenou
Milovníky módy potěší například 25% slevy na produkty Under Armour a v e-shopu ZOOT nebo 40% sleva na spodní prádlo značky Pietro Filipi na e-shopu Trenýrkárna.cz a další atraktivní nabídky.
Na motoristy čeká sleva 2 Kč na litr prémiového paliva Shell V-Power u čerpacích stanic Shell. Součástí kampaně jsou i zvýhodněné služby ÚAMK.
Další výhody připravil také T-Mobile, který nabídne internetové tarify nebo voucher v hodnotě 1000 Kč na mobilní služby.
Kompletní přehled partnerských nabídek nabízí aplikace BILLA klub. Jednotlivé slevové kupony lze jednoduše aktivovat přímo v aplikaci. Partnerská kampaň bude probíhat od 2. září do 31. prosince 2026.
Zdroj: BILLA
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