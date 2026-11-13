Od strojků k hudbě. Umělec Václav Jíra představuje svůj svět fantazie

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  12:18
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Praha 13. listopadu 2026 (PROTEXT) - Celkem 126 děl, průřez celoživotní tvorbou i premiéru devíti obrazů inspirovaných hudbou Dona Prestona nabídne výstava Václav Jíra – Virtuos fantazie. Ve Výstavní síni Mánes bude pro veřejnost otevřena od 19. listopadu do 4. prosince 2026. Konstruktivistické malby, kinetické objekty, plastiky a krajiny představí autora, v jehož díle se potkává zájem o stroje a jejich mechanismy s hravostí a svobodnou imaginací.

„Chceme představit Václava Jíru v celé šíři jeho tvorby. Vedle zásadních konstruktivistických maleb a kinetických objektů proto dostává prostor také krajinomalba. Důležité pro nás bylo propojit starší práce s těmi nejnovějšími a ukázat, jak autor své motivy v průběhu let rozvíjí,“ říká Pavel Urban, kurátor výstavy a spolumajitel GALERIE Urban & Vysoudil.

Jírovy stroje mají vlastní jména i osobitý výraz. Kuliferda, Turbostrojek, Drzoun či Mávátko naznačují, s jakou lehkostí autor zachází se světem konstrukcí a technických představ. Výstava je uvede po boku Perly, Malovacího stroje a Antistrojku z roku 1961. Prostor dostane také zahradní kinetická plastika Coubí, která měří 2,5 metru a patří k nejrozměrnějším Jírovým plastikám v soukromých sbírkách.

Malířská část expozice přiblíží vývoj autorova výtvarného jazyka od zásadních prací šedesátých let po současnost. Drátodrtikol, Plán stroje X nebo Plán Antistrojku ukážou, jak se představa mechanismu proměňuje v obrazovou kompozici. K vidění budou také obrazy Tichý vánek, Politik a Plán stroje pisálka nebo monumentální kvadriptych Ecila II. Výběr doplněný krajinomalbami umožní poznat různé podoby umělcova uvažování o malbě, prostoru a pohybu.

Devět obrazů v dialogu s Donem Prestonem

Výraznou linií výstavy je vztah výtvarného umění a hudby. Jíra ve svých hudbou inspirovaných dílech rozvíjí motivy konstruktivistických maleb strojů a kovošrotů. Rytmus a melodie v nich získávají vizuální podobu a vstupují do nových kompozičních vztahů. Hudební zážitek tak otevírá další možnosti autorova výtvarného vyjadřování.

Právě z tohoto dialogu vychází nový cyklus devíti obrazů, který bude v Mánesu vystaven vůbec poprvé. Podnětem k jeho vzniku se stala skladba Dona Prestona, klávesisty spojeného s Frankem Zappou a kapelou The Mothers of Invention, který si zahrál také s Johnem Lennonem. V nových plátnech se Jírova dlouhodobá fascinace konstrukcemi setkává s hudební inspirací. Cyklus tak rozvíjí témata známá z jeho předchozí tvorby a současně představuje její nejnovější polohu.

Na novém cyklu je zajímavé sledovat, jak hudební zážitek vstupuje do Jírova vlastního výtvarného světa. Motivy z kovošrotů a strojů zůstávají přítomné, ale autor je pod vlivem rytmu a melodie svobodně rozvíjí. Devět obrazů tak nabízí další pohled na témata, kterým se dlouhodobě věnuje,“ přibližuje Pavel Urban

Preston, narozený v roce 1932, nahrál své nejnovější album v Praze ve věku 93 let. Nahrávku, kterou sám označuje za svou poslední, vydá pod názvem „Don Preston 93 1/2“ české vydavatelství DOPE YEAH RECORDS v rámci mezinárodního projektu Vinyl Vision 3000.

Prestonova hudba se s Jírovou výtvarnou tvorbou setkává také ve speciálním sběratelském Art Big Boxu, který doprovodí vydání alba a bude součástí expozice. Výtvarné pojetí a designové zpracování Boxu klade na výrobu mimořádné nároky. Pro světoznámou loděnickou společnost GZ Media tak jde o dosud nejnáročnější albový projekt v její historii. Box vyjde v limitované edici 200 číslovaných exemplářů určených pro distribuci ve 22 zemích. Bude obsahovat mimo jiné unikátní vinylovou deskou s jedinečně zpracovaným obrazem, dvě LP desky, audiokazetu a šest plakátů s reprodukcemi Jírových obrazů inspirovaných Prestonovou hudbou.

Nové strojky ze sourozeneckého světa

Přímo pro výstavu vznikly také dva strojky a jejich protějškové obrazy Aklama a Oguh. Inspiraci tentokrát poskytlo sourozenecké škádlení dětí Amálky a Huga. Vedle hudebního cyklu přinášejí do přehlídky další současnou polohu autorovy tvorby a připomínají, že podnět k výtvarné hře může vyrůst i z každodenní situace.

Výstava Václav Jíra – Virtuos fantazie propojuje autorovy malby, plastiky a kinetické objekty v průřezu jeho celoživotní tvorbou. Vedle opakovaně vystavovaných a publikovaných děl nabídne nové práce, které dokládají pokračující chuť hledat nečekané vztahy mezi výtvarným uměním, pohybem a hudbou.

Praktické informace 
Výstava: Václav Jíra – Virtuos fantazie 
Místo: Výstavní síň Mánes, Praha 
Termín: 19. listopadu až 4. prosince 2026 
Otevírací doba: denně od 11:00 do 19:00 hodin 
Kurátoři: PhDr. Rea Michalová, Ph.D., a Ing. Pavel Urban 
Pořadatel: GALERIE Urban & Vysoudil ve spolupráci se společností Starožitnosti-Galerie USTAR a DOPE YEAH RECORDS

Zdroj: PEPRconsulting, GALERIE Urban & Vysoudi

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60061.

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