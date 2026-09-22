Od umělé inteligence po péči o tenisky. Miele představilo novinky

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  10:08
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Praha 22. září 2026 (PROTEXT) - Miele ukázalo nové trendy a inovace, které přirozeně zapadají do moderního života. Umělá inteligence, která intuitivně pomáhá v domácnosti, a to nejen s přípravou jídla. Spotřebiče, které spolu komunikují. Technologie navržené pro menší městské domácnosti i péče, která prodlužuje život věcí, jež máme rádi. Miele na pražském Brand Day představilo klíčové novinky roku 2026 i další směr vývoje domácích spotřebičů. Spojuje je intuitivní ovládání, pohodlí a schopnost reagovat na proměny životního stylu tak, aby technologie lidem přinášely větší jistotu, šetřily čas a nechávaly více prostoru pro to, co je pro ně skutečně důležité.

Miele Brand Day 2026 se konal pod mottem Building Tomorrow Together. Hlavní představitelé Miele během něj představili směr, kterým se značka vydává. Program propojil byznysovou strategii s technologiemi, designem, gastronomií a péčí o domácnost. Klíčovým tématem byla měnící se očekávání zákazníků a trendy moderního životního stylu. Prémiovost dnes nestojí na množství funkcí ani na luxusu pro luxus samotný.

„Naší ambicí je, aby se Miele do roku 2030 stalo v Česku a na Slovensku synonymem prémiové kuchyně. Nejde přitom o jeden spotřebič, ale o celý zážitek: od ověřené německé kvality, intuitivních technologií a designu až po služby a partnerství, které zákazníkovi pomohou vytvořit domov podle jeho potřeb,“ řekl Josef Jelínek, Country Manager CZ a SK, Miele.

Prémiová značka se dokazuje v každém detailu

Globální pohled na budování prémiové značky představil Andreas Wieser, Vice President Brand Strategy and Customer Experience společnosti Miele. Podle něj už samotná funkční převaha produktu nestačí. Zákazníci očekávají lepší výkon a snadné používání, ale také dlouhou životnost, promyšlené inovace a stejně kvalitní zkušenost v showroomu, digitálním prostředí i servisu. Nekonzistence v jediném bodě může důvěru v prémiovou volbu oslabit. „Prémiovost je obchodní model,“ komentoval Andreas Wieser.

Kuchyně jako centrum růstu

Pro český a slovenský trh se globální strategie Miele promítá do tří priorit: posílení pozice značky v segmentu prémiových spotřebičů pro kuchyni, jednotná zkušenost napříč všemi kontaktními místy a užší spolupráce s architekty a designéry. Jejich role je klíčová pro komplexní podobu bydlení, v níž spotřebiče přirozeně navazují na prostor, materiály, estetiku i způsob, jakým domácnost skutečně funguje.

Kuchyně má být do roku 2030 hlavním růstovým motorem značky i její nejsilnější asociací. Cílem je, aby zákazníci Miele nevnímali jen jako výrobce jednotlivých spotřebičů, ale jako partnera pro kompletní prémiové řešení, v němž se propojuje design, přesnost, servis a jistota výsledku.

Když technologie usnadňuje každodenní život

Novinky představené na Brand Day navázaly na letošní veletrh IFA v Berlíně, jednu z nejvýznamnějších světových přehlídek spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Food ID, jedna z hlavních inovací Miele roku 2026, je již dostupná i českým a slovenským zákazníkům. Kamera v troubě a umělá inteligence rozpoznají připravovaný pokrm a nabídnou vhodný automatický program. M Sense propojuje chytré nádobí s varnou deskou a pomáhá přesně řídit přípravu, např. tak aby nic nepřeteklo ani se nepřipálilo. CulinaryCoach pak uživatele provází vařením podle konkrétního jídla a výsledku, kterého chce dosáhnout. Hosté si tyto technologie mohli prohlédnout a zažít přímo během živého vaření.

„M Sense je jednou z našich klíčových novinek roku 2026. Od léta ji používají první zákazníci a jejich nadšení potvrzuje, že největší hodnotou chytré technologie je její přirozenost. Pomáhá hlídat přípravu a výsledek, ale nebere lidem radost z vaření,“ dodal Josef Jelínek.

Stejný princip se promítá i mimo kuchyni. Nová generace akumulátorových vysavačů Triflex, uvedená na jaře 2026, staví na flexibilitě při každodenním úklidu. V říjnu pak Miele představí SneakerWash System, ucelené řešení pro praní sportovní obuvi. Speciální třívrstvý síťovaný sáček chrání boty během praní a předem dávkované SneakerTabs usnadňují použití správného množství pracího prostředku.

Profesionální kuchyně jako živá laboratoř

Technologie se během Miele Brand Day nepředstavovaly jen na obrazovce. Šéfkuchař oceněný michelinskou hvězdou Radek Kašpárek, slovenský šéfkuchař Martin Novák a Miele chef Tomáš Levý ukázali, co od spotřebičů očekává profesionální gastronomie: přesnost, kontrolu, spolehlivost a opakovatelný výsledek. „Technologie nenahrazuje kuchaře. Když je přesná a spolehlivá, nemusím hlídat každý krok a můžu se soustředit na chuť, suroviny a finální výsledek. A právě to může doma pomoci každému, kdo chce vařit lépe, s větší jistotou a zároveň mít více času pro své blízké,“ řekl Radek Kašpárek, šéfkuchař restaurací Field a 420.

Zdroj: Miele

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59281.

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