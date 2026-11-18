S tím, jak se celosvětově zrychluje přechod na vozidla s novými zdroji energie (NEV), se produktové přednosti jako dojezd, výkon a inteligentní kokpity rychle sbližují. Po léta bylo přidávání dalších funkcí a vyšších parametrů pro automobilky přímočarým způsobem, jak soutěžit a posilovat své produkty. Jak se ale výbava stále více podobá, zákazníci se nedívají jen na technické údaje, ale také na to, zda vůz odpovídá jejich estetice, zvykům a životnímu stylu. Automobilová konkurence vstupuje do nové fáze, v níž tvrdá síla určuje základní úroveň, zatímco rozdíly stále více vytváří síla měkká.
Rozpoznání potřeb jednotlivých trhů
Jednotlivé regionální trhy však mají velmi odlišné potřeby v oblasti mobility. V Evropě vyspělý automobilový trh formoval vysoká očekávání ohledně vyladění podvozku a pocitu z řízení. Ve městech jihovýchodní Asie kladou úzké ulice, hustý provoz a omezené možnosti parkování větší nároky na každodenní použitelnost, zatímco trhy v Latinské Americe a Africe se potýkají s různorodými podmínkami silnic a infrastruktury. Každý model, který usiluje o globální úspěch, musí vyvážit efektivitu a jednotnou kvalitu společné architektury platformy s flexibilitou při řešení místních potřeb.
Globální automobilky tento přístup uplatňují dlouhodobě. Architektura TNGA (Toyota New Global Architecture) společnosti Toyota zachovává jednotné standardy bezpečnosti karoserie a podvozku a zároveň přizpůsobuje vozy místním preferencím – od větších SUV oblíbených v Severní Americe až po všestranné rodinné vozy vhodné pro trhy jihovýchodní Asie. Modulární platforma CLAR (Cluster Architecture) společnosti BMW podobně zachovává svou základní mechanickou architekturu, ale přizpůsobuje zavěšení, řízení a digitální kokpit pro Evropu, Čínu a Severní Ameriku. Vyvážení společného technického základu s přizpůsobením místním trhům se stalo standardní praxí globálních automobilek.
Překonání hardwaru pomocí měkké síly
Uvedený přístup však řeší především inženýrské přizpůsobení. Jak vyspělé dodavatelské řetězce činí technologie v celém odvětví stále dostupnějšími, musí značky přetavit technologie ve vlastnosti, které zákazníci skutečně zažijí – atraktivní design, pohodlí, emocionální hodnotu a pocit identity. Schopnost produktu být povšimnut, zapamatován a nakonec vybrán je tím, co definuje měkkou sílu značky. Jak se hardware sbližuje, bude měkká síla stále více určovat dlouhodobé odlišení v automobilové konkurenci.
Elegance jako měkká síla
Na tomto pozadí buduje LEPAS, prémiová značka vozidel NEV společnosti Chery Auto, svou měkkou sílu kolem „elegance“ ve třech rozměrech. Leopardí estetika čerpá z ladného a hbitého charakteru leoparda a převádí obratné křivky a dynamické napětí do osobitého designového výrazu, který spojuje plynulost a sílu. Elegantní technologie, postavené na inteligentní platformě LEX (Lepas Elegant eXperience), převádějí schopnosti inteligentního kokpitu, inteligentních asistentů řízení a bezpečnosti do promyšleného a vyrovnaného uživatelského zážitku. Vytříbený prostor spojuje promyšlené uspořádání prostoru, příjemné materiály, akustické vyladění a funkce zaměřené na životní styl, aby byl interiér lépe přizpůsoben každodennímu životu, a rozšiřuje tak „eleganci“ od vizuální přitažlivosti do každodenního zážitku.
„Když navrhujeme pro Evropu, věnujeme velkou pozornost tomu, jaký pocit chtějí lidé mít z vozu na silnici. Ptáme se jich také, jak chtějí interiér využívat. I něco tak jednoduchého, jako je fyzické tlačítko pro funkci, kterou používají každý den, může mít skutečný význam,“ řekl Ivan Dulanović, globální šéfdesignér značky LEPAS.
Globální expanze poháněná lokalizovanými řešeními
Tři zážitky, na nichž stojí filozofie „elegance“ značky LEPAS, podporují globální provoz značky a její schopnost lokalizace. Díky jednotným technologickým a kvalitativním standardům značka přizpůsobuje své produkty místním předpisům, podmínkám na silnicích, jízdním zvyklostem a životnímu stylu, takže se „elegance“ může na každém trhu projevit přirozeně. Hodnota společné platformy tak přesahuje technické parametry a umožňuje místním zákazníkům utvářet, co „elegance“ znamená na jejich trhu, místo aby se uplatňoval jeden univerzální standard.
LEPAS expanduje na globální trhy a několik modelů NEV již uvedla na trzích s pravostranným řízením (RHD), včetně Thajska a Indonésie. Po evropské premiéře na Milan Design Week a zahájení uvádění na trh ve Spojeném království, Itálii a Španělsku plánuje LEPAS v první polovině roku 2027 vstoupit do České republiky, Dánska, Maďarska, na Slovensko a do Švédska.
V době rostoucí uniformity, kdy si jsou vozy stále podobnější v dojezdu, výkonu i technologiích, je to, jak vůz vypadá, jaký z něj máte pocit a jak zapadá do každodenního života, rozlišovacím prvkem měkké síly, který zákazníkům dává důvod vybrat si jeden vůz místo jiného. Právě v tom LEPAS vidí hodnotu elegance. V rámci příprav na to, aby elegantní mobilitu přiblížila většímu počtu zákazníků v Evropě, se LEPAS těší na rozvíjení stávajících vztahů v regionu a vítá příležitosti ke spolupráci s novými partnery.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce. V rámci skupiny Chery Group se na vstup na řadu evropských trhů připravuje také značka iCAUR, čímž skupina dále rozšiřuje svou působnost v regionu.
Zdroj: LEPAS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60101.