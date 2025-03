Od výroby mýdla, přes vynalezení receptury na Jar až po výrobu různých pracích prostředků – rakovnická Rakona slaví 150 let

11:05

Rakovník 26. března 2025 (PROTEXT) - Málokterý provoz se v České republice může pochlubit tak dlouhou a pestrou historií, jako rakovnická továrna Rakona. Ta byla založena právě v březnu roku 1875, to znamená že aktuálně slaví 150 let. Stala se místem, kde vznikají známé výrobky pro péči o domácnost, včetně Jaru, který se za dobu svojí existence stal synonymem pro prostředky na mytí nádobí. Jar letos navíc také slaví výročí – 65 let od doby, kdy si ho mohli zákazníci poprvé pořídit do svých domácností.