Od začátku roku už 62 nových milionářů! Milionová vánice od Sazky zasypala Česko

Přesně v polovině průběhu Milionové vánice, tedy ke 4. únoru 2024, dopomohla tato doplňková hra k milionové výhře již 50 šťastlivcům, dalších 12 výherců se navíc radovalo z milionových výher v číselných loteriích jako takových. Celková částka, kterou Sazka od začátku roku novým milionářům vyplatila, činí 211 172 860 korun. Do konce února se počet výherců zvýší minimálně o dalších 50.

Z výher v Milionové vánici se zatím mohli radovat šťastlivci napříč kraji, vyhrávali také sázející přes internet. Ti z celkového počtu 50 výherců tvoří téměř třetinu. Další nejvíce zastoupenou skupinou jsou pak sázející ze Středočeského, Jihomoravského a Olomouckého kraje, kde Sazka eviduje v každém po 5 nových milionářích.

Zároveň již padly dvě velké výhry v řádech desítek milionů, konkrétně šťastná žena z Královehradeckého kraje vyhrála přes 48 milionů a další výherce z Karlovarského kraje zase 77 milionů.

Co je Milionová vánice? – doplňková hra Sportky, která se spouští ve chvíli, kdy složka bonusu v Superjackpotu přesáhne 150 milionů korun. Tehdy se 100 milionů korun z bonusu převede do výher, kdy v každém z 20 následujících slosování hrají sázející s plným tiketem o pětkrát 1 milion. Celkově tak ze Sportky vzejde 100 garantovaných milionářů.

O společnosti Sazka:

Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku 2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 500 prodejními místy po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití kreditu až po vyzvednutí balíku.

Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od roku 2024 se stane také provozovatelem britské Národní loterie. Na konci loňského roku se domluvila také na převzetí firmy Camelot LS Group, která provozuje loterii v americkém státě Illinois. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 38 zemích. Více na www.sazka.cz a www.allwynentertainment.com.