Odborná konference INSURANCE FORUM 2025 se v listopadu zaměří na autonomní mobilitu

Autor:
  8:18
Praha 20. října 2025 (PROTEXT) - Třetí ročník konference v oblasti pojišťovnictví INSURANCE FORUM míří na výstaviště PVA EXPO PRAHA, kde proběhne 13. listopadu. Letošním námětem setkání představitelů české vlády, lídrů pojišťoven, pojišťovacích makléřů a zástupců odborných firem dodávajících specifické služby pro toto odvětví bude téma: Autonomní vozidla a změna paradigmat v pojišťovnictví. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Již potřetí bude půda letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA hostit odbornou konferenci odvětví pojišťovnictví INSURANCE FORUM, která proběhne v Kongresovém sále Vstupní haly I již ve čtvrtek 13. listopadu. Konferenci se třemi tematickými bloky zahájí úvodním slovem pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský, moderátorkou akce bude ekonomická novinářka Michaela Nováková.

V úvodním I. bloku zaměřeném na regulaci a legislativu vystoupí experti na faktický, legislativní a technologický pohled. Tématem bude aktuální vývoj v legislativě či vliv chystaných změn na problematiku autonomních vozidel. Mezi mluvčími budou vedoucí odboru pro autonomní mobilitu Ministerstva dopravy ČR Tereza Čížková a Zdeněk Lokaj, který je uznávaným odborníkem na informační a komunikační technologie a systémy, zejména v oblasti dopravy a průmyslu s přesahem do problematiky kybernetické bezpečnosti. S problematikou regulatorních záležitostí a datové základny vystoupí manažerka Marie Nováková z AutoSAP. Přednášejícím prvního bloku bude i právník holandské společnosti EMS Gerrit Kuiper. Jeho tématy budou digitalizace a AI likvidace škod v Holandsku a ukotvení autonomní mobility v tamním právním prostředí.

Téma II. bloku konference se dotkne etického a kybernetického pohledu. Posluchači se můžou těšit na vhled do etiky a kybernetického pohledu expertů na autonomní vozidla a dopad na pojištění. Mluvčími budou bojovník za bezpečnější online svět Miloslav Lujka, David Černý z Filozofického ústavu AV ČR a Jan Hauptvogel, Marketing & PR BYD Czech & Slovakia.

V odpoledním III. bloku konference proběhne panelová diskuze odborníků pojistného trhu, zástupců pojišťoven, leasingové společnosti, IT providera poskytujícího software pro pojišťovací zprostředkovatele i z řad srovnávačů, vrcholného zástupce makléřské asociace a v neposlední řadě i zástupce Kanceláře pojistitelů. Debatovat budou o problematice autonomní mobility a jejího přesahu do oblasti pojištění. 

Diskuzi bude moderovat projektová manažerka Slavia pojišťovny Lucie Žulavská a jejími hosty budou předseda AČPM Ivan Špirakus, CEO společnosti Creasoft Tomáš Síkora, senior manažer produktového managementu pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně Tomáš Kabele, aftersales products teamleader ve společnosti Volkswagen Financial Services Daniela Zemanová, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČKP Petr Jedlička a innovation director pojišťovny Uniqa Michal Kozub.

 

Podrobnosti o konferenci najdete na webu www.insurance-forum.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého

Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění okolností jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva, která prokázala násilnou smrt, uvedla policie na...

19. října 2025  14:12,  aktualizováno  20.10 9:28

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...

20. října 2025  9:02,  aktualizováno  9:26

Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek.

20. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Na dostavbu Kongresového centra chybí peníze. Pomohou soukromí investoři?

Město Zlín už sice má studii na dostavbu Kongresového centra od architektky Evy Jiřičné, ale stále netuší, jestli se pustí i do projektu. Důvodem je fakt, že nemá dostatek peněz. Proto zvažuje...

20. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová éra chytrého bydlení: Dreame určuje směr inovacím v domácnosti

20. října 2025  9:18

Rvačka na plese. Jedna rozbitá hlava a čtyři pořezaní od rozbitých půllitrů

Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět...

20. října 2025  9:12

V Ústí začne fungovat box na půjčování sportovního vybavení

Na hřišti v ústecké Hoření ulici si lidé brzy budou moci půjčit sportovní vybavení prostřednictvím samoobslužného boxu LOX. Novinku zavádí město ve spolupráci se slovenskou firmou YOURLOX, která...

20. října 2025  8:59

Město v Rozkoši spouští radary, povolenou rychlost tu dodržuje málokdo

Především zklidnění dopravy si Humpolečtí slibují od úsekového měření, které nyní město zavádí ve své místní části Rozkoš. Podle průzkumu, jenž si radnice nechala udělat, tam totiž každé druhé auto...

20. října 2025  8:57

Nongshim Shin Ramyun a K-pop: Lovkyně démonů rozsvítily newyorské Times Square

20. října 2025  8:44

Jak Buřinka pomáhá lidem proměnit starý dům v nový domov

20. října 2025  8:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stará transfuzní stanice těžko zvládá nápor dárců, čeká ji velká proměna

Původní transfuzní stanice v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě má už své nejlepší roky za sebou. V budově z 50. let minulého století dobrovolní dárci absolvují tisíce odběrů ročně. Roste i...

20. října 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Odborná konference INSURANCE FORUM 2025 se v listopadu zaměří na autonomní mobilitu

20. října 2025  8:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.