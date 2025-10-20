Odborná konference INSURANCE FORUM 2025 se v listopadu zaměří na autonomní mobilitu

Již potřetí bude půda letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA hostit odbornou konferenci odvětví pojišťovnictví INSURANCE FORUM, která proběhne v Kongresovém sále Vstupní haly I již ve čtvrtek 13. listopadu. Konferenci se třemi tematickými bloky zahájí úvodním slovem pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský, moderátorkou akce bude ekonomická novinářka Michaela Nováková.
V úvodním I. bloku zaměřeném na regulaci a legislativu vystoupí experti na faktický, legislativní a technologický pohled. Tématem bude aktuální vývoj v legislativě či vliv chystaných změn na problematiku autonomních vozidel. Mezi mluvčími budou vedoucí odboru pro autonomní mobilitu Ministerstva dopravy ČR Tereza Čížková a Zdeněk Lokaj, který je uznávaným odborníkem na informační a komunikační technologie a systémy, zejména v oblasti dopravy a průmyslu s přesahem do problematiky kybernetické bezpečnosti. S problematikou regulatorních záležitostí a datové základny vystoupí manažerka Marie Nováková z AutoSAP. Přednášejícím prvního bloku bude i právník holandské společnosti EMS Gerrit Kuiper. Jeho tématy budou digitalizace a AI likvidace škod v Holandsku a ukotvení autonomní mobility v tamním právním prostředí.
Téma II. bloku konference se dotkne etického a kybernetického pohledu. Posluchači se můžou těšit na vhled do etiky a kybernetického pohledu expertů na autonomní vozidla a dopad na pojištění. Mluvčími budou bojovník za bezpečnější online svět Miloslav Lujka, David Černý z Filozofického ústavu AV ČR a Jan Hauptvogel, Marketing & PR BYD Czech & Slovakia.
V odpoledním III. bloku konference proběhne panelová diskuze odborníků pojistného trhu, zástupců pojišťoven, leasingové společnosti, IT providera poskytujícího software pro pojišťovací zprostředkovatele i z řad srovnávačů, vrcholného zástupce makléřské asociace a v neposlední řadě i zástupce Kanceláře pojistitelů. Debatovat budou o problematice autonomní mobility a jejího přesahu do oblasti pojištění.
Diskuzi bude moderovat projektová manažerka Slavia pojišťovny Lucie Žulavská a jejími hosty budou předseda AČPM Ivan Špirakus, CEO společnosti Creasoft Tomáš Síkora, senior manažer produktového managementu pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně Tomáš Kabele, aftersales products teamleader ve společnosti Volkswagen Financial Services Daniela Zemanová, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČKP Petr Jedlička a innovation director pojišťovny Uniqa Michal Kozub.
Podrobnosti o konferenci najdete na webu www.insurance-forum.cz.