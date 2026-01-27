Odborníci varují: Přezrálý šedý zákal je častější a přichází v nižším věku. Operace je pak komplikovanější

Šedý zákal (katarakta) je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení oční čočky. Normálně je čočka průhledná a umožňuje ostré vidění, ale při kataraktě se postupně stává neprůhlednou a tvrdou, což vede k rozmazanému, zastřenému nebo zamlženému obrazu. Typicky se objevuje u starších lidí, protože souvisí s přirozeným stárnutím oka. Pokud se šedý zákal neléčí, zhoršuje se zraková ostrost až do té míry, že pacient vidí jen světlo a stín.
„Bohužel i s takovými případy se někdy setkáváme. Někteří pacienti, kteří k nám přicházejí, za posledních 15 let nepodstoupili žádnou oční prohlídku, anebo dokonce ani nemají očního lékaře. Šedý zákal progreduje pomalu, a proto se poklesu vidění lidé přizpůsobují a mají pocit, že stále vidí dobře,“ uvádí doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.
Život za mléčným sklem
Typickým příkladem je dvaasedmdesátiletá paní Dagmara z Brna, které na pravidelné prohlídce diagnostikovala oční lékařka šedý zákal. „Překvapilo mě to, protože jsem byla na kontrole rok předtím a šedý zákal jsem neměla. Během roku se musel stav dost zhoršit, protože na jednom oku jsem měla zákal už akutní. Nakonec jsem se rozhodla, že nebudu déle čekat, objednala se na kliniku a na základě doporučení jsem podstoupila operaci obou očí. Samozřejmě, že když je člověku přes sedmdesát, rozhoduje se, jestli má operace cenu. Vzpomněla jsem si ale na svou maminku, která ji podstoupila v 93 letech a byla pak nadmíru spokojená, protože viděla jako ostříž. Výrazně jí to zvedlo kvalitu života,“ vzpomíná paní Dagmara.
Ročně se v České republice operuje přibližně 160 tisíc katarakt
Šedý zákal lze účinně léčit chirurgickým odstraněním zakalené čočky a jejím nahrazením umělou nitrooční čočkou, která vrací pacientovi ostré vidění i lepší kvalitu života. Zákrok je ambulantní, bezbolestný a při operaci jednoho oka stráví pacient na sále cca 20 minut. Přestože se v České republice operuje přibližně 160 tisíc katarakt ročně, v některých případech přicházejí lidé na operaci pozdě. Šedý zákal se dá operovat i v pokročilé fázi, ale pacient musí počítat s tím, že na sále stráví delší dobu, kterou potřebuje chirurg a přístroje k úspěšnému provedení zákroku. Také hojení si v případě přezrálé katarakty vyžaduje delší dobu, než když pacient přijde k lékaři včas.
„Pravděpodobně stále ještě panuje mýtus ze starých časů. Dříve se s operací čekalo na to, až šedý zákal uzraje. Dnes používáme moderní chirurgické metody, kdy není nutné čekat na to, aby šedý zákal uzrál. Operujeme tehdy, když pacientovi šedý zákal zhoršuje vidění. Pokročilé katarakty mě překvapují i proto, že pacienti nemusí na zákrok dlouho čekat. Navíc, preventivní vyšetření šedého zákalu i základní operační výkon jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění,“ dodává primářka Skorkovská.
Data z průzkumu: Proč pacienti odkládají operaci?
Dotazníkový průzkum mezi více než třemi stovkami pacientů, kteří na Oční klinice NeoVize Brno podstoupili odstranění přezrálého šedého zákalu, odhalil hlavní důvody, proč senioři přicházejí na operaci pozdě:
- Chybí pravidelná kontrola očí: Ačkoliv 77 % dotázaných pacientů má svého očního lékaře, pouze 61 % k němu chodí na pravidelnou prevenci.
- Odkládání řešení: Téměř polovina (46,5 %) o svém šedém zákalu věděla déle než rok, než jej začala řešit.
- Neuvědomění si závažnosti: Čtvrtina (27,2 %) pacientů si zhoršování vidění všimla až v poslední době. Stejné procento pacientů uvedlo, že si nespojili zhoršování zraku se šedým zákalem, ale přisuzovali jej všeobecnému stárnutí.
- Staré mýty stále panují: U 20 % respondentů oční lékař dokonce doporučil nechat šedý zákal „uzrát“, což je mýtus z minulosti.
- Jiné priority: Pacienti často odkládají řešení také kvůli jiným zdravotním obtížím nebo péči o blízkou osobu.
Plánujete výměnu kloubu? Začněte očima
Pokud seniora čeká náročná operace, například výměna kolenního či kyčelního kloubu, je vhodné neodkládat odstranění šedého zákalu na dobu po zákroku. Naopak se vyplatí jít nejdříve na operaci očí. Rekonvalescence po odstranění šedého zákalu trvá jen pár dní, ale člověk tím získá obrovskou výhodu pro následnou dlouhou rehabilitaci s novým kloubem. S ostrým zrakem se při prvních krůčcích nebude tolik bát pádu, v nemocnici si bez problémů přečte knihu nebo vyluští křížovku. Také péče o blízkou osobu je s ostrým zrakem v mnohých ohledech snazší.
Přezrálý šedý zákal způsobuje komplikace
Odstranění pokročilého šedého zákalu je komplikovanější než u zákalu v ranné fázi. Extrémně sytý zákal čočky je doprovázen výraznou změnou v hustotě čočky. Čočka se stává velmi tvrdou, až kamennou. Aby ji bylo možné rozbít a odstranit, je nutné použít velké množství energie, ať už je to ultrazvuková energie nebo energie laseru. U přezrálého šedého zákalu je výhodnější použít femtosekundový laser LenSx, který je pro oko šetrnější.
„V poslední době můžeme provádět i oboustrannou operaci šedého zákalu, takzvanou bilaterální operaci šedého zákalu, kdy se obě oči operují v jeden den. To umožňuje rychlejší zrakovou rehabilitaci, snižuje to časté návštěvy u lékaře a je to jednodušší jak pro pacienta, tak pro personál kliniky. Bohužel u pokročilé katarakty lze tuto bilaterální operaci v jednom dni provést jen u 5 % pacientů,“ upozorňuje docentka Skorkovská.
Rizika operace katarakty v pozdním stádiu:
- Komplikovanější operace: Při zákroku je o 150 % vyšší spotřeba energie při fakoemulzifikaci (rozmělnění a odstranění čočky). Jen u 5 % pacientů s pokročilou kataraktou lze provést bilaterální operaci (tedy operaci obou očí) v jednom dni.
- Častější pooperační komplikace a prodloužená doba hojení: 50 % pacientů má pooperační striatu (dočasné zhoršení průhlednosti rohovky) a 3–5 % pooperační otok rohovky.
- Delší rekonvalescence: Jen 15 % pacientů dosáhne druhý den zrakové ostrosti (zraková ostrost >0,8). U 40 % trvá rehabilitace ostrého vidění (na zrakovou ostrost >0,8) déle než 14 dní.
Včasná operace přináší lepší výsledky
Průzkum potvrzuje, že zákrok má zásadní přínos pro kvalitu života: Téměř 95 % respondentů uvedlo, že se jim zrak po zákroku zlepšil, což jim přineslo pocit bezpečí, znovunabytí samostatnosti a návrat k oblíbeným aktivitám. Větší část dotázaných se přiznala, že zpětně lituje, že zákrok nepodstoupili dříve.
Také paní Dagmara je ráda, že s operací šedého zákalu neotálela. Současně s šedým zákalem se zbavila i dioptrií na dálku. „Měla jsem dříve 5,5 dioptrie na dálku, a protože jsem nebyla zvyklá nosit brýle, neviděla jsem často ani přes silnici, kdo je na druhé straně. Nevyhovovaly mi multifokální brýle, takže jsem stále střídala brýle na blízko a na dálku. Teď vidím všechno velmi dobře a sama jsem překvapená, jaká je to změna! Pouze na televizi nebo na čtení si beru brýle, ale jinak je vůbec nepotřebuji a vidím výborně,“ doplňuje spokojená pacientka.
Odborníci apelují: Přesvědčte své rodiče a prarodiče, aby pravidelně navštěvovali očního lékaře
NeoVize proto spouští edukační kampaň s cílem přivést seniory a jejich rodiny ke včasné prevenci a řešení šedého zákalu. Důležitou cílovou skupinou jsou i blízcí a děti seniorů, které se často starají o zdraví svých rodičů. Téměř třetina pacientů s přezrálou kataraktou uvádí, že doporučení rodiny, přátel a známých je nakonec přesvědčilo, aby operaci šedého zákalu podstoupili.
Nejvyšší procento dotazovaných (57 %) uvedlo, že pro ně bylo rozhodující doporučení lékaře, což je pádný argument k pravidelným kontrolám. Odborníci doporučují po 60. roce věku navštěvovat očního lékaře každý rok. „Tato preventivní vyšetření nabízíme i na naší klinice, proto doporučuji se objednat na prevenci a posouzení, zda je již vhodné šedý zákal operovat. Toto preventivní vyšetření je na našich klinikách hrazeno pojišťovnami,“ uzavírá primářka Skorkovská.
Nárůst přezrálých katarakt na klinice NeoVize Brno
|Období
|% pacientů s přezrálou kataraktou z celkového počtu pacientů s kataraktou
|Žen
|Mužů
|Ve věku 65–74 let
|Ve věku 75–84 let
|Ve věku 85+ let
|2017
|8 %
|61 %
|39 %
|10 %
|36 %
|51 %
|2018
|10 %
|54 %
|46 %
|14 %
|34 %
|47 %
|2019
|6 %
|65 %
|35 %
|17 %
|36 %
|45 %
|2020
|11 %
|57 %
|43 %
|23 %
|47 %
|25 %
|2021
|10 %
|53 %
|47 %
|28 %
|50 %
|18 %
|2022
|13 %
|55 %
|45 %
|27 %
|42 %
|12 %
|2023
|15 %
|60 %
|40 %
|23 %
|50 %
|20 %
|2024
|25 %
|59 %
|41 %
|27 %
|51 %
|16 %
2025
(k 30. 9.)
|36 %
|56 %
|44 %
|33 %
|47 %
|11 %
