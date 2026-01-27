Odborníci varují: Přezrálý šedý zákal je častější a přichází v nižším věku. Operace je pak komplikovanější

Autor:
  12:09
Praha 27. ledna 2026 (PROTEXT) - Aktuální průzkum mezi pacienty oční kliniky v Brně ukázal na výrazný nárůst pacientů s přezrálým šedým zákalem. V pokročilém stádiu je více než třetina (36 %) všech operovaných katarakt. Zatímco v minulosti se pokročilé stádium onemocnění vyskytovalo převážně u seniorů starších 85 let, nyní se posunulo do věkové kategorie 75 až 84 let. Odborníci proto apelují, aby senioři nezanedbávali preventivní kontroly a v případě diagnostikování katarakty zákrok neodkládali.

Šedý zákal (katarakta) je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení oční čočky. Normálně je čočka průhledná a umožňuje ostré vidění, ale při kataraktě se postupně stává neprůhlednou a tvrdou, což vede k rozmazanému, zastřenému nebo zamlženému obrazu. Typicky se objevuje u starších lidí, protože souvisí s přirozeným stárnutím oka. Pokud se šedý zákal neléčí, zhoršuje se zraková ostrost až do té míry, že pacient vidí jen světlo a stín.

„Bohužel i s takovými případy se někdy setkáváme. Někteří pacienti, kteří k nám přicházejí, za posledních 15 let nepodstoupili žádnou oční prohlídku, anebo dokonce ani nemají očního lékaře. Šedý zákal progreduje pomalu, a proto se poklesu vidění lidé přizpůsobují a mají pocit, že stále vidí dobře,“ uvádí doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

 

Život za mléčným sklem

Typickým příkladem je dvaasedmdesátiletá paní Dagmara z Brna, které na pravidelné prohlídce diagnostikovala oční lékařka šedý zákal. „Překvapilo mě to, protože jsem byla na kontrole rok předtím a šedý zákal jsem neměla. Během roku se musel stav dost zhoršit, protože na jednom oku jsem měla zákal už akutní. Nakonec jsem se rozhodla, že nebudu déle čekat, objednala se na kliniku a na základě doporučení jsem podstoupila operaci obou očí. Samozřejmě, že když je člověku přes sedmdesát, rozhoduje se, jestli má operace cenu. Vzpomněla jsem si ale na svou maminku, která ji podstoupila v 93 letech a byla pak nadmíru spokojená, protože viděla jako ostříž. Výrazně jí to zvedlo kvalitu života,“ vzpomíná paní Dagmara.

 

Ročně se v České republice operuje přibližně 160 tisíc katarakt

Šedý zákal lze účinně léčit chirurgickým odstraněním zakalené čočky a jejím nahrazením umělou nitrooční čočkou, která vrací pacientovi ostré vidění i lepší kvalitu života. Zákrok je ambulantní, bezbolestný a při operaci jednoho oka stráví pacient na sále cca 20 minut. Přestože se v České republice operuje přibližně 160 tisíc katarakt ročně, v některých případech přicházejí lidé na operaci pozdě. Šedý zákal se dá operovat i v pokročilé fázi, ale pacient musí počítat s tím, že na sále stráví delší dobu, kterou potřebuje chirurg a přístroje k úspěšnému provedení zákroku. Také hojení si v případě přezrálé katarakty vyžaduje delší dobu, než když pacient přijde k lékaři včas.

„Pravděpodobně stále ještě panuje mýtus ze starých časů. Dříve se s operací čekalo na to, až šedý zákal uzraje. Dnes používáme moderní chirurgické metody, kdy není nutné čekat na to, aby šedý zákal uzrál. Operujeme tehdy, když pacientovi šedý zákal zhoršuje vidění. Pokročilé katarakty mě překvapují i proto, že pacienti nemusí na zákrok dlouho čekat. Navíc, preventivní vyšetření šedého zákalu i základní operační výkon jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění,“ dodává primářka Skorkovská.

 

Data z průzkumu: Proč pacienti odkládají operaci?

Dotazníkový průzkum mezi více než třemi stovkami pacientů, kteří na Oční klinice NeoVize Brno podstoupili odstranění přezrálého šedého zákalu, odhalil hlavní důvody, proč senioři přicházejí na operaci pozdě:

  • Chybí pravidelná kontrola očí: Ačkoliv 77 % dotázaných pacientů má svého očního lékaře, pouze 61 % k němu chodí na pravidelnou prevenci.
  • Odkládání řešení: Téměř polovina (46,5 %) o svém šedém zákalu věděla déle než rok, než jej začala řešit.
  • Neuvědomění si závažnosti: Čtvrtina (27,2 %) pacientů si zhoršování vidění všimla až v poslední době. Stejné procento pacientů uvedlo, že si nespojili zhoršování zraku se šedým zákalem, ale přisuzovali jej všeobecnému stárnutí.
  • Staré mýty stále panují: U 20 % respondentů oční lékař dokonce doporučil nechat šedý zákal „uzrát“, což je mýtus z minulosti.
  • Jiné priority: Pacienti často odkládají řešení také kvůli jiným zdravotním obtížím nebo péči o blízkou osobu. 

 

Plánujete výměnu kloubu? Začněte očima

Pokud seniora čeká náročná operace, například výměna kolenního či kyčelního kloubu, je vhodné neodkládat odstranění šedého zákalu na dobu po zákroku. Naopak se vyplatí jít nejdříve na operaci očí. Rekonvalescence po odstranění šedého zákalu trvá jen pár dní, ale člověk tím získá obrovskou výhodu pro následnou dlouhou rehabilitaci s novým kloubem. S ostrým zrakem se při prvních krůčcích nebude tolik bát pádu, v nemocnici si bez problémů přečte knihu nebo vyluští křížovku. Také péče o blízkou osobu je s ostrým zrakem v mnohých ohledech snazší.

 

Přezrálý šedý zákal způsobuje komplikace

Odstranění pokročilého šedého zákalu je komplikovanější než u zákalu v ranné fázi. Extrémně sytý zákal čočky je doprovázen výraznou změnou v hustotě čočky. Čočka se stává velmi tvrdou, až kamennou. Aby ji bylo možné rozbít a odstranit, je nutné použít velké množství energie, ať už je to ultrazvuková energie nebo energie laseru. U přezrálého šedého zákalu je výhodnější použít femtosekundový laser LenSx, který je pro oko šetrnější.

V poslední době můžeme provádět i oboustrannou operaci šedého zákalu, takzvanou bilaterální operaci šedého zákalu, kdy se obě oči operují v jeden den. To umožňuje rychlejší zrakovou rehabilitaci, snižuje to časté návštěvy u lékaře a je to jednodušší jak pro pacienta, tak pro personál kliniky. Bohužel u pokročilé katarakty lze tuto bilaterální operaci v jednom dni provést jen u 5 % pacientů,“ upozorňuje docentka Skorkovská.

Rizika operace katarakty v pozdním stádiu:

  • Komplikovanější operace: Při zákroku je o 150 % vyšší spotřeba energie při fakoemulzifikaci (rozmělnění a odstranění čočky). Jen u 5 % pacientů s pokročilou kataraktou lze provést bilaterální operaci (tedy operaci obou očí) v jednom dni.
  • Častější pooperační komplikace a prodloužená doba hojení: 50 % pacientů má pooperační striatu (dočasné zhoršení průhlednosti rohovky) a 3–5 % pooperační otok rohovky.
  • Delší rekonvalescence: Jen 15 % pacientů dosáhne druhý den zrakové ostrosti (zraková ostrost >0,8). U 40 % trvá rehabilitace ostrého vidění (na zrakovou ostrost >0,8) déle než 14 dní.

 

Včasná operace přináší lepší výsledky

Průzkum potvrzuje, že zákrok má zásadní přínos pro kvalitu života: Téměř 95 % respondentů uvedlo, že se jim zrak po zákroku zlepšil, což jim přineslo pocit bezpečí, znovunabytí samostatnosti a návrat k oblíbeným aktivitám. Větší část dotázaných se přiznala, že zpětně lituje, že zákrok nepodstoupili dříve.

Také paní Dagmara je ráda, že s operací šedého zákalu neotálela. Současně s šedým zákalem se zbavila i dioptrií na dálku. „Měla jsem dříve 5,5 dioptrie na dálku, a protože jsem nebyla zvyklá nosit brýle, neviděla jsem často ani přes silnici, kdo je na druhé straně. Nevyhovovaly mi multifokální brýle, takže jsem stále střídala brýle na blízko a na dálku. Teď vidím všechno velmi dobře a sama jsem překvapená, jaká je to změna! Pouze na televizi nebo na čtení si beru brýle, ale jinak je vůbec nepotřebuji a vidím výborně,“ doplňuje spokojená pacientka.

 

Odborníci apelují: Přesvědčte své rodiče a prarodiče, aby pravidelně navštěvovali očního lékaře

NeoVize proto spouští edukační kampaň s cílem přivést seniory a jejich rodiny ke včasné prevenci a řešení šedého zákalu. Důležitou cílovou skupinou jsou i blízcí a děti seniorů, které se často starají o zdraví svých rodičů. Téměř třetina pacientů s přezrálou kataraktou uvádí, že doporučení rodiny, přátel a známých je nakonec přesvědčilo, aby operaci šedého zákalu podstoupili.

Nejvyšší procento dotazovaných (57 %) uvedlo, že pro ně bylo rozhodující doporučení lékaře, což je pádný argument k pravidelným kontrolám. Odborníci doporučují po 60. roce věku navštěvovat očního lékaře každý rok. „Tato preventivní vyšetření nabízíme i na naší klinice, proto doporučuji se objednat na prevenci a posouzení, zda je již vhodné šedý zákal operovat. Toto preventivní vyšetření je na našich klinikách hrazeno pojišťovnami,“ uzavírá primářka Skorkovská.

 

Nárůst přezrálých katarakt na klinice NeoVize Brno

Období% pacientů s přezrálou kataraktou z celkového počtu pacientů s kataraktouŽenMužůVe věku 65–74 letVe věku 75–84 letVe věku 85+ let
20178 %61 %39 %10 %36 %51 %
201810 %54 %46 %14 %34 %47 %
20196 %65 %35 %17 %36 %45 %
202011 %57 %43 %23 %47 %25 %
202110 %53 %47 %28 %50 %18 %
202213 %55 %45 %27 %42 %12 %
202315 %60 %40 %23 %50 %20 %
202425 %59 %41 %27 %51 %16 %

2025

(k 30. 9.)

36 %56 %44 %33 %47 %11 %

 

Oční kliniky NeoVize

Síť očních klinik NeoVize pečuje o zrak svých pacientů již od roku 2008, kdy byla založena první oční klinika v Brně. O rok později se otevřela pobočka v Praze a v roce 2010 společnost expandovala na Slovensko, kde vznikla dceřiná klinika NeoVízia v Bratislavě. Později se síť rozšířila také o pobočky v Českém Těšíně a Popradě, oční ambulance v Praze, Brně, v Újezdě u Brna, v Trnavě a Ružomberoku a o specializované Dětské oční centrum Kukátko v Praze. NeoVize je v současnosti největší česko-slovenskou skupinou očních pracovišť. Poskytuje široké spektrum ambulantní a chirurgické oční péče. Současně má NeoVize pro své pacienty k dispozici i síť vlastních očních optik. Patří rovněž mezi průkopníky v zavádění nových technologií. V roce 2022 jako první v České republice začala provádět operace SMILE PRO® za pomoci nejrychlejšího femtosekundového laseru světa VISUMAX 800. V roce 2023 jako první uskutečnila implantaci nitrooční fakické čočky ICL EVO Viva. Společnost získala taktéž řadu ocenění v nejrůznějších soutěžích (např. Ordinace roku, ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH). Již více než 10 let je NeoVize hrdým nositelem osvědčení kvality ISO 9001. Více na: www.neovize.cz.

 

Zdroj: Neovize

 

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Kvůli poruše lokomotivy stál provoz na trati mezi Benešovem a Olbramovicemi

ilustrační snímek

Porucha lokomotivy dnes dopoledne zastavila provoz na trati mezi Benešovem a Olbramovicemi. Kvůli výluce na druhé koleji musel být provoz vlaků zhruba na...

27. ledna 2026  11:46,  aktualizováno  11:46

Ostravská policie zastavila kradené auto, řidič odmítl dechovou zkoušku

ilustrační snímek

Policisté v Ostravě přibližně deset minut s pomocí kamerového systému sledovali jízdu kradeného automobilu. Hledali místo, kde řidiče bezpečně zastavit....

27. ledna 2026  11:45,  aktualizováno  11:45

Praha, Hradčanská

Dvounápravový pracovní vůz míří na zábrzdné zkoušky.

vydáno 27. ledna 2026  13:30

Sběrné dvory: Teplárenská 5, Praha 14 a U Staré cihelny, Praha 3

Sběrné dvory: Teplárenská 5, Praha 14 a U Staré cihelny, Praha 3

Reuse pointy nově v Praze 3 a 14: Věci zdarma! Pošli dál menší nábytek, nádobí, knížky nebo hračky – a třeba si něco zadarmo odnes. Reuse Pointy najdeš na vybraných sběrných dvorech.

vydáno 27. ledna 2026  13:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záchranáři ve Frýdku-Místku čelili čtyřem vážným případům během 13 minut

ilustrační snímek

Čtyři výjezdy k vážným zraněním během 13 minut měli v pondělí záchranáři ve Frýdku-Místku. Na tamní základně přitom v danou chvíli byly jen dvě sanitky s...

27. ledna 2026  11:34,  aktualizováno  11:34

Vozovna Královské Vinohrady může najít nové využití. Tímto prosím poskytněte na info@maidpro.cz co byste si zde přáli mít. MČ Praha 10 následně požádáme o spolupráci. Tímto chci poděkovat také...

vydáno 27. ledna 2026  13:12

Sdružení měst a obcí Koridor D8: Společně měníme pravidla hry

27. ledna 2026  13:08

Kde se narodíme a prožijeme dětství, je určující, říkal zlínský rodák Jirků

Boris Jirků (2019)

Světově uznávaný umělec, který zaujal ilustracemi ke knihám Sto roků samoty od kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze nebo k románu Mistr a Markétka Michaila Bulgakova. Významný pedagog....

27. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Celníci při razii objevili drogy, kradená elektrokola za milion i střelné pero

Celníci při razii na jižní Moravě a Třebíčsku našli drogy i materiál na jejich...

Pestrou skladbu věcí objevili celníci při razii na jižní Moravě. Našli drogy, zakázané střelné pero i kradená elektrokola za milion korun. Zároveň zadrželi čtyři lidi české a slovenské národnosti,...

27. ledna 2026  13:02

ÚOHS: Tendr na novou porodnici FN Brno byl v pořádku, firma podala rozklad

ilustrační snímek

Nastavení zadávacích podmínek v tendru na výstavbu pavilonu pro Kliniku gynekologie, porodnictví a neonatologie v areálu Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) v...

27. ledna 2026  11:25,  aktualizováno  11:25

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Nýrsko přestavělo za 30 mil. Kč bývalý objekt Lesů ČR na pečovatelské centrum

ilustrační snímek

V Nýrsku na Klatovsku začalo sloužit seniorům nové sídlo pečovatelských a terénních odlehčovacích služeb. Město za 30 milionů korun přestavělo třípatrový...

27. ledna 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

Nýrsko přestavělo za 30 mil. Kč bývalý objekt Lesů ČR na pečovatelské centrum

ilustrační snímek

V Nýrsku na Klatovsku začalo sloužit seniorům nové sídlo pečovatelských a terénních odlehčovacích služeb. Město za 30 milionů korun přestavělo třípatrový...

27. ledna 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.