Odbornost z MUIP, kvalitní péče z Philips. Spolupráce, která mění hairstyling

Proč se nám doma styling nedaří?
Neúspěch v domácím stylingu nijak nevypovídá o nedostatku talentu. Často chybí jen správná technika, porozumění vlasům nebo vhodné přístroje, které dokážou pracovat šetrně, rovnoměrně a s dostatečnou kontrolou teploty.
Cílem kurzů Make-Up Institute Prague je ukázat, že i domácí hairstyling může vypadat jako ze salonu, když člověk ví, jak na to. Philips přináší stylingové přístroje, které pomáhají chránit zdraví vlasů, a Make-Up Institute poskytuje know-how, jak s nimi pracovat tak, aby se každodenní úprava vlasů stala přirozenou součástí péče o sebe.
Kurzy hairstylingu: praktické dovednosti i orientace v nabídce stylingových přístrojů
Od března otevírá MUIP kurzy osobního vlasového stylingu, během kterých se účastníci naučí vytvářet účesy, které běžně vídají u profesionálů – od elegantní suché foukané až po vlny různé intenzity.
Součástí výuky je i porozumění vlastnostem vlasů a tomu, co musí splňovat přístroje, aby s nimi bylo možné pracovat bezpečně a bez zbytečné zátěže pro vlasy. Studenti budou po celý kurz pracovat s produkty Philips, které se zaměřují na udržení přirozené vlhkosti vlasů, kontrolu teploty a eliminaci poškození způsobeného přehřátím.
"Zájem o vzdělávání v oblasti beauty rapidně roste. Lidé více prahnou po informacích, jak se upravit, jelikož často tápou v tom, co jim sluší a jak na to. Obecné rady na internetu nefungují, potřebujete profesionála, který vám poradí, co a jak. A od toho jsme tady my. Jsem nadšená ze spolupráce se značkou Philips, protože díky tomu umožníme našim studentkám pracovat s kvalitními produkty," říká Markéta Davidovich, majitelka MUIP.
Fén a kulma jako klíčové nástroje kurzů i domácího stylingu
Klíčovou roli v kurzech budou hrát přístroje Philips, které účastníkům umožní osvojit si techniky moderního a šetrného stylingu. Jedním z nich je fén Philips Series 8000, dostupný v atraktivní modré a růžové variantě. Vlasy dokáže vysušit už za tři minuty, a přitom je neohrožuje přehnanou teplotou. Průběžně totiž hlídá teplotu okolního vzduchu a pomáhá tak udržet jejich přirozenou sílu. K tomu eliminuje krepatění díky více než 200 milionům iontů a díky své kompaktní hmotnosti pouhých 395 gramů je ideální jak na doma, tak na cesty.
Druhým přístrojem, který si budou moci účastníci kurzu vyzkoušet, je kulma Philips WavePro Styler 9000, která vytváří přirozené vlny s výdrží až 12 hodin a zároveň pracuje s vlasy velmi jemně. Automaticky natáčí jednotlivé prameny a její keramický povrch obohacený o keratin zajišťuje hladký skluz. Během stylingu navíc senzor sleduje teplotu vlasů padesátkrát za sekundu, takže účes vzniká rovnoměrně a bez rizika přehřátí. Kulma se nahřeje už za 30 sekund a nabízí tři teplotní úrovně, aby se snadno přizpůsobila různým typům vlasů.
Oba přístroje budou během kurzů účastníkům k dispozici, aby si mohli vyzkoušet styling, který je rychlý, efektivní a zároveň maximálně ohleduplný k vlasové struktuře.
Společná účast na akcích během roku
Philips a Make-Up Institute Prague se společně představí na vybraných beauty a lifestyle akcích po celé republice, mimo jiné na Colors of Ostrava nebo Ellephoria. Za hairstyling bude Philips na těchto událostech zastupovat Ondřej Porubský, make-up artist a hair stylist, který se dlouhodobě věnuje přirozeným a šetrným stylingovým technikám.
Proč tato spolupráce dává smysl
Zákazníci dnes od vlasové péče očekávají rychlost, přirozený výsledek a zároveň šetrnost. MUIP přináší profesionální vedení a vzdělávací zázemí. Philips nabízí přístroje, které pomáhají dosáhnout výsledků, jež by dříve byly možné jen v salonu. Dohromady tak vzniká partnerství, které učí, inspiruje a umožňuje ženám rozumět svým vlasům i tomu, jak o ně pečovat.
Produktové tipy:
Fén Philips 8000 s difuzérem – Ultra výkonný, šetrný a kompaktní
Dosud nejrychlejší fén od Philips vysuší vlasy za 3 minuty, přitom je však neničí, ale naopak jim zajistí lesklý vzhled a pevnost Technologie ThermoShield Advanced zachová až 100 % přirozené síly vlasů díky inteligentním senzorům a neustálému řízení teploty. Snížení krepatění a hloubkovou hydrataci vlasů zajistí 200+ milionů záporných a vodních iontů. Fén je šetrný nejen k vlasům, ale i k přírodě – spotřebuje o 50 % méně energie. Ušetří i místo – váží pouhých 395 g a díky kompaktní velikosti se ho nebudete chtít vzdát na cestách ani ve fitku.
DMOC: 4 999 Kč
Philips WavePro Styler 9000 – Efektní vlny bez námahy a bez poškození
Philips WavePro Styler 9000 promění úpravu vlasů v jednoduchý a šetrný rituál. Díky automatickému natáčení pramenů vytvoří během chvilky přirozené vlny, které vydrží až 12 hodin, a přitom zachovává hladký a zdravý vzhled vlasů. Keramický povrch obohacený o keratin zajistí jemný skluz bez tahání a pokročilý tepelný senzor hlídá teplotu vlasů 50× za sekundu, aby se během stylingu nepřehřívaly. Kulma je připravena za 30 sekund, nabízí tři teplotní úrovně pro různé typy vlasů a díky otočnému kabelu se s ní pohodlně pracuje i při delším stylingu. Výsledkem jsou dlouhotrvající vlny, které vypadají přirozeně a vlasům dodají tvar i objem bez zbytečné námahy.
DMOC: 5 799 Kč
Zdroj: Philips