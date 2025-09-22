Oddlužení: 40 % dlužníků neví, jak funguje

Přes 40 % dlužníků nikdy o oddlužení neslyšelo nebo nezná jeho pravidla. Téměř polovina netuší, že hlavním přínosem je odpuštění zbylého dluhu, a dvě třetiny nevědí, že už není nutné splatit 30 %. Devět z deseti by uvítalo pomoc s žádostí, přesto 57 % neví, že ji zdarma nabízejí neziskové organizace. Dlužníkům brání nejen neznalost změn, ale i psychické vyčerpání a složité životní podmínky.
„Pomohla by cílená informační kampaň, ale nestačí jen stát – zapojit by se měly i ČSSZ, úřady práce, banky, firmy a další. Klíčové je spojit síly státních, nestátních i neziskových subjektů,“ říká Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia.
Zdroj: Konsorcium dluhových poraden ČR