Odlet české reprezentace na Mistrovství světa provázely komplikace!

Zrušené lety a omezené možnosti náhradních spojů ohrozily účast týmu na světovém šampionátu. Sportovci i realizační tým tak prožili téměř 48 hodin intenzivního stresu a krizového řízení, aby zajistili přesun celé výpravy včas.
Navzdory komplikacím se nakonec podařilo zajistit náhradní odlet a česká reprezentace je nyní již na Floridě, kde absolvuje finální přípravný program před soutěžním vystoupením na světové scéně.
„Byla to jedna z nejnáročnějších situací, jaké jsme jako tým zažili. Nešlo jen o logistiku, ale o obrovský tlak na psychiku sportovců. O to víc si vážíme, že jsme to společně zvládli,“ uvádí zástupci týmu.
Nečekané komplikace však znamenaly i výraznou finanční zátěž. Management týmu se proto rozhodl situaci řešit inovativním způsobem a současně přiblížit veřejnosti realitu vrcholového cheerleadingu.
Vzniká dokumentární film Bez třpytek, který mapuje celoroční cestu týmu PHOENIX až na Mistrovství světa. Film ukáže zákulisí náročné přípravy, fyzické i psychické limity sportovců a skutečnou podobu sportu, který bývá často vnímán zkresleně.
Součástí projektu je i možnost veřejnosti podpořit tým prostřednictvím zakoupení vstupenek na jedinečné premiérové promítání filmu v kinech. Podpora tak pomáhá nejen vzniku dokumentu, ale také pokrýt náklady spojené s reprezentací České republiky na světové úrovni.
Tým PHOENIX nyní vstupuje do finální fáze příprav s jasným cílem – důstojně reprezentovat Českou republiku na nejprestižnější soutěži světa.
- A vy všichni můžete být u toho v kině. Kupte si svoji vstupenku na: https://donio.cz/pribeh/39649
O týmu
JNS Phoenix je reprezentační tým České republiky ve sportovním cheerleadingu pro Mistrovství světa 2026 v USA. Tým tvoří elitní sportovkyně, které prošly náročným kvalifikačním procesem a dlouhodobou přípravou.
