Odlož - znovu využij! Re-use se těší vysoké návštěvnosti

Odevzdat věci do Re-use centra smí výhradně občané Loun, Brloha a Nečich nebo vlastníci nemovitostí, kteří platí poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci. Provozní doba areálu v Rybalkově ulici je ve všedních dnech od 8 do 18 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin. „Louny Re-use centrum ve spolupráci se společností Marius Pedersen otevřely proto, že jde o ekologicky šetrný způsob zbavování se nepotřebných věcí, který navíc snižuje náklady na jejich likvidaci,“ uvedl radní pro životní prostředí Jaromír Suchan.

Odnést sem nebo tu naopak najít můžete například skleničky, hrnečky, porcelán, keramiku, kuchyňské vybavení, vázy, zahradní náčiní, knihy, ale i sportovní vybavení. „Nabídka se pochopitelně mění každým dnem, záleží, co kdo přinese a odnese. Jedná se v podstatě o second-hand drobných předmětů, jako jsou dekorace, nečalouněný nábytek, květníky, hračky, ale měli jsme tu i lyže s vázáním nebo kolečkové brusle,“ popisuje mluvčí radnice Marcel Mihalik.

„Takto odložené předměty mohou posloužit sociálně potřebným skupinám, pro které je kupříkladu nákup nových věcí zásahem do rozpočtu. Nemusí jít ovšem jen o stránku finanční, někteří lidé prostě staré věci rádi sbírají nebo jejich životní styl naplňuje minimalismus. Ti všichni mohou být z Re-use centra v Lounech nadšeni. Vysoká návštěvnost to jen dokládá,“ řekl mluvčí Loun.

Re-use v překladu znamená znovu využij. Louny jsou třetím městem v Ústeckém kraji, kde se takto mohou obyvatelé důstojně zbavovat menších věcí a jiní je mohou zdarma vyzvednout.

Zdroj: Město Louny