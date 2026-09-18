Odolnost Česka není jen věcí státu. Varovné signály lze zachytit rok předem

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  11:15
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Praha 18. září 2026 (PROTEXT) - Odolnost České republiky už není jen věcí státu. CEO Semantic Visions na konferenci o kritických závislostech Česka ukázal, že varovné signály ohrožení řetězce kritické infrastruktury lze zachytit až s ročním předstihem.

Bezpečnost státu dnes nekončí u ochrany hranic ani kyberprostoru. Na čem je Česko kriticky závislé, kdo může těchto závislostí využít a jak rychle by je dokázalo nahradit – o tom včera v pražské Malostranské besedě diskutovali zástupci státu, armády, obranného průmyslu, energetiky a technologických firem. Konferenci uspořádal poslanec Ivan Bartoš pod záštitou předsedy sněmovního Výboru pro obranu Josefa Fleka. Semantic Visions na ní zastupoval CEO Jan Balatka, který v panelu o kybernetických a hybridních hrozbách na konkrétních příkladech ukázal, jak analýza otevřených zdrojů (OSINT) odhaluje rizika směřující k ohrožení kritické infrastruktury státu dřív, než přerostou v krizi. Napříč celým dnem se přitom opakovala jedna teze: odolnost země už nemůže být úkolem pouze státu. Svůj podíl na ní musí převzít i komerční sféra.

Ekonomická bezpečnost jako společný prostor státu a firem

Tón konference udal Daniel Braun, CEO organizace GLOBSEC a expert na evropskou regulaci, který navázal na zkušenost Sergiie Nazarenka z ukrajinské energetické společnosti NPC Ukrenergo s ochranou kritické infrastruktury přímo během války. Braun upozornil, že evropské obranné plánování je stále příliš oddělené od průmyslu a technologické politiky, a že to je slabina, kterou si Evropa nemůže dovolit.

„Ekonomická bezpečnost dnes není samostatná agenda vedle obrany, technologií a průmyslu. Je to prostor, kde se tyto oblasti potkávají a společně určují odolnost státu i Evropy. Úkolem státu i firem je vědět, které závislosti jsou kritické, kdo je může využít proti nám a jak rychle je dokážeme nahradit,“ řekl Daniel Braun.

Právě sdílená odpovědnost státu a soukromého sektoru se stala hlavní linkou celé konference. Zaznívala v bloku o technologické suverenitě Evropy, kde Miroslav Podrábský ze Škoda Auto označil úzkou spolupráci veřejného a soukromého sektoru za nezbytnou podmínku ekonomické bezpečnosti, i v debatě o hrozbách, které přicházejí skrze data a dodavatelské řetězce.

Stát nikdy nebude mít kapacitu sledovat každý dodavatelský řetězec až k poslednímu subdodavateli. Firmy naopak své závislosti znají a řada z nich už dnes pracuje s nástroji, které by stát teprve budoval. Odolnost země proto přestává být výlučnou agendou ministerstev a bezpečnostních složek. Je to sdílená odpovědnost a komerční sektor do ní má co přinést: data, technologii i zkušenost s tím, jak se rizika řídí v reálném čase, ne až ve chvíli, kdy dodávky skončí,“ říká Jan Balatka, CEO Semantic Visions.

Nexperia: signál byl vidět rok předem, jen ne tam, kam se běžně díváme

V panelu o kybernetických a hybridních hrozbách Jan Balatka diskutoval s technologickým lídrem a investorem Ondřejem Vlčkem z Aisle a ředitelem NÚKIB Lukášem Kintrem o tom, jak mohou umělá inteligence, otevřená data a moderní analytické nástroje pomoci státu rozpoznat hrozby včas. Balatka to doložil na případu výrobce čipů Nexperia. Když nad ním nizozemská vláda loni 30. září převzala kontrolu, hrozilo vážné ohrožení výroby pro evropské automobilky i jejich dodavatele. Pokročilá OSINT analýza přitom zachytila varovné signály s ročním předstihem, nikoli u samotné Nexperie, ale u jejího čínského vlastníka Wingtech. Systém Semantic Visions tehdy evidoval stovky signálů, drtivou většinu v čínštině. V češtině nebyly téměř žádné.

Signál byl vidět rok předem, jen nebyl tam, kam se běžně díváme – ne u dodavatele, ale u jeho vlastníka, a navíc v čínštině. Právě to by měl stát systematicky sledovat. Z milionů denních zpráv lze automatizovaně vytřídit relevantní signály a identifikovat uzly, o kterých se rozhoduje. Technologie existují, ale dnes chybí jasné zadání, aby se tím někdo včas začal zabývat,“ shrnul Balatka.

Národní systém včasného varování: technologie existuje

Výstupem panelu byla shoda na tom, že Česko potřebuje národní systém včasného varování, který by pomocí OSINT, umělé inteligence a datové analytiky průběžně sledoval technologická, geopolitická, komoditní a sankční rizika. Tento bod se následně dostal i mezi hlavní priority, které účastníci konference adresovali vládě a Parlamentu.

Semantic Visions takový nástroj provozuje už dnes. Platforma svEye denně zpracovává přibližně dva miliony zdrojů v různých jazycích a propojuje informace o více než deseti milionech firem včetně jejich vlastnických struktur. Právě to umožnilo zachytit případ Nexperia u jejího vlastníka, nikoli až u dodavatele samotného. Stejný přístup dnes využívají firmy pro prověřování dodavatelů, sledování sankčních rizik nebo ochranu reputace – a je přenositelný i do prostředí státní správy.

O společnosti Semantic Visions

Semantic Visions je česká technologická společnost zaměřená na OSINT risk intelligence. Její platforma svEye automatizovaně analyzuje otevřené zdroje v různých světových jazycích a pomáhá firmám i institucím včas rozpoznat rizika v dodavatelských řetězcích, u obchodních partnerů, v oblasti sankcí, komodit, ESG a reputace. Mezi klienty společnosti patří mezinárodní korporace, finanční instituce i veřejný sektor. Více na www.semantic-visions.com.

 

Zdroj: Semantic Visions

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59232.

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