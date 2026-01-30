Odstartováno! 59. ČEZ Jizerská 50 otevřela své brány závody bruslením

  9:56
Praha 30. ledna 2026 (PROTEXT) - Úvodní den běžkařského festivalu ČEZ Jizerská 50 patřil tradičně závodům volnou technikou. Třicetikilometrovou trať ovládl nejlepší Čech v seriálu Ski Classics, Fabián Štoček, zatímco mezi ženami loňské stříbro v letošní suverénní triumf proměnila Zuzana Kocumová. Program v Bedřichově následoval VINCI Construction Jizerskou 17, v níž nenašli přemožitele Petr Kolaja a Tereza Hujerová. Večer patřil pietě.

Počasí se postaralo o příjemné podmínky pro závodníky i pořadatele. Krátce před zahájením akce lehce nasněžilo a Bedřichov se probudil do pravé jizerskohorské atmosféry s teplotami lehce pod nulou.

Volkswagen Bedřichovská 30

Účastníci třicítky se mohli těšit na návrat do nejvyšších poloh Jizerských hor. Trať stoupala na Kristiánov a Rozmezí, odkud pokračovala smyčkou přes Knajpu zpět k Čihadlům. Po průjezdu Hřebínkem čekala lyžaře změna u Gregorova kříže – místo přímé cesty do cíle následovala odbočka na Vládní, která závodníky dovedla až k závěrečnému finiši na stadionu v Bedřichově.

Finiš nejlépe zvládl český elitní závodní Fabián Štoček a mezi ženami dominovala Zuzana Kocumová, která si postupně vybudovala rozhodující náskok a v cíli slavila vítězství. 

Výsledky muži

  1. 1:14:26 Fabián Štoček, CZE, Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino
  2. 1:14:31 Christian Winker, GER, Team BSV IBEX
  3. 1:14:42 Petr Knop, CZE, eD system RSJ team

Výsledky ženy

  1. 1:24:46 Zuzana Kocumová, CZE, eD system RSJ team
  2. 1:27:51 Laura Stichling, GER, eD system RSJ team           
  3. 1:31:10 Petra Fryšová, CZE, USK Praha vodní slalom

VINCI Construction Jizerská 17

Kratší závod volnou technikou poprvé pod hlavičkou titulárního partnera VINCI Construction se odehrával tradičně na tzv. Magentové stopě. Oblíbený okruh nabídl atraktivní a rychlou podívanou. Na rozdíl od třicítky se závodníci vydali z Kristiánova rovnou na Točnu a Hřebínek a pak zpět do cíle.

Výsledky muži

  1. 0:44:08 Petr Kolaja, CZE, eD system RSJ team
  2. 0:44:21 Matěj   Brožek, CZE, Ski klub Jablonec nad Nisou
  3. 0:44:44 Mairich Filip, CZE, Ski Klub Jablonec nad Nisou

Výsledky ženy

  1. 0:48:57 Tereza Hujerová, CZE, Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino            
  2. 0:50:27 Anna Cilichová, SVK, Ski klub Jablonec n.N.
  3. 0:51:28 Silvia Gubančoková, CZE, Ski klub Jablonec        

Slavnostní zahájení a uctění památky Expedice Peru 1970

Čtvrteční program vyvrcholil pietním setkáním u pomníku obětí Expedice Peru 1970. Vzpomínka na horolezce, z nichž někteří stáli u zrodu Jizerské 50, neodmyslitelně patří ke každému ročníku. Nechyběli ani oblíbení historičtí lyžníci, kteří se na dobových lyžích a ve stylových kostýmech projeli po stopách bedřichovského stadionu. Následovalo předání zlatého cepínu do rukou organizátorů, čímž byla 59. ČEZ Jizerská 50 oficiálně zahájena.

ČEZ Jizerská 50 pokračuje v pátek dětskými závody Mini Jizerská Dr. Max, do nichž se mohou zapojit mladí běžkaři od 3 do 14 let. Odpoledne pak přijde na řadu oblíbená T-Mobile firemní štafeta, a především divácká a sportovní lahůdka v podobě ORLEN Sprintu s ještě větší účastí řady elitních závodníků, protože závod je nově jako první sprint vůbec zařazen do série Ski Classics. Fanoušci, kteří se nedostanou přímo na stadion v Bedřichově, mohou sledovat to nejdůležitější v přímém přenosu od 15:50 na ČT Sport.

 

