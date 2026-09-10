Odstranění rozdílů v digitální gramotnosti by mohlo přinést globální ekonomice biliony dolarů

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  14:54
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Paříž 10. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Během Týdne digitálního vzdělávání UNESCO byla zveřejněna nová zpráva GSMA Intelligence vypracovaná ve spolupráci se společností Huawei. Více než každý třetí člověk (38 %) zůstává bez přístupu k internetu, přestože je v dosahu mobilního širokopásmového připojení. Podle nového výzkumu zveřejněného včera je často příčinou nedostatečná digitální gramotnost.

Nová zpráva „Bridging the Divide: Enhancing Digital Literacy in the AI Era" („Překlenutí propasti: Posilování digitální gramotnosti v éře umělé inteligence"), jejímž autorem je GSMA Intelligence a která vznikla ve spolupráci se společností Huawei, poukazuje na digitální propast, která postihuje 3,1 miliardy lidí a je způsobena nedostatkem digitálních dovedností, důvěry uživatelů a gramotnosti v oblasti umělé inteligence.

Umělá inteligence zvyšuje dostupnost i rizika

Stávající prognózy odvětví naznačují, že odstranění rozdílů v digitálních dovednostech by mohlo do roku 2030 zvýšit globální HDP přibližně o 3,5 bilionu dolarů, přičemž více než 90 % tohoto přínosu by připadlo na země s nízkými a středními příjmy (LMIC). Mobilní širokopásmové připojení je v současnosti fyzicky dostupné 96 % světové populace.

Zpráva, představená během Týdne digitálního vzdělávání UNESCO, naznačuje, že umělá inteligence by pro komunity s nedostatečným přístupem ke službám mohla představovat jak prostředek k překlenutí propasti, tak překážku. Hlasoví asistenti využívající umělou inteligenci a aplikace pracující s obrazem, zvukem a videem mohou uživatelům s nízkou úrovní gramotnosti pomoci obejít nutnost zadávat text. Zároveň však zvyšují nároky na bezpečnost a kritické myšlení potřebné k bezpečnému používání těchto technologií. Studie však upozorňuje, že uživatelé nyní musí být schopni porozumět ochraně osobních údajů a rozpoznat rizika, jako jsou podvody a deepfaky.

Výzkum cituje statistiky Světové banky, podle nichž představuje gramotnost v oblasti generativní umělé inteligence nejhodnotnější kategorii dovedností, s mzdovým zvýhodněním až 36 %, což výrazně převyšuje výnosy spojené jak s digitálními dovednostmi, tak s tradičními dovednostmi v oblasti umělé inteligence.

Autoři varují, že bez cílených opatření v oblasti základního digitálního vzdělávání hrozí, že rychlé zavádění umělé inteligence upevní stávající nerovnosti i v oblastech s úplným pokrytím sítí.

Mobilní učebny rozvíjejí dovednosti v odlehlých oblastech

Iniciativy zaměřené na digitální začleňování se obvykle soustředí na osoby nejvíce ohrožené digitálním vyloučením, včetně obyvatel venkovských a odlehlých oblastí, dětí a učitelů ve venkovských školách, starších lidí a žen a dívek.

Zpráva zdůrazňuje potřebu modelů poskytování vzdělávání založených na místních komunitách a jako příklad ověřený v praxi uvádí iniciativu Skills on Wheels společnosti Huawei, zejména její mobilní učebny DigiTruck napájené solární energií, které do oblastí mimo dosah elektrické sítě přinášejí technické vybavení, připojení k internetu na venkově a praktickou výuku, včetně gramotnosti v oblasti umělé inteligence.

Od roku 2019 absolvovalo školicí kurzy v rámci projektů Skills on Wheels více než 130.000 obyvatel 21 zemí, přičemž nepřímo z nich těží ještě více lidí. Školitelé DigiTruck účastníky vybízejí, aby své nově získané dovednosti předávali dál, což se podle zjištění skutečně děje. Zpráva ke vzdělávacímu programu DigiTruck vypracovaná keňským ministerstvem informací, komunikací a digitální ekonomiky ukazuje, že 79 % dotázaných účastníků školení DigiTruck předalo nově získané digitální dovednosti rodinným příslušníkům a svým vrstevníkům.

Představitelé veřejné správy by měli ke gramotnosti v oblasti umělé inteligence přistupovat jako k základní infrastruktuře

Zpráva vyzývá představitele veřejné správy, telekomunikační operátory a dodavatele technologií, aby při překonávání rozdílů ve využívání digitálních technologií spolupracovali a zaměřili se na čtyři priority:

  • Považovat praktické povědomí o umělé inteligenci, bezpečnost na internetu a ověřování informací za základní kvalifikaci na celostátní úrovni.
  • Zavádět ve veřejných službách vícejazyčná hlasová a konverzační rozhraní s cílem minimalizovat technické překážky na straně uživatelů.
  • Rozšiřovat mobilní vzdělávací jednotky prostřednictvím meziodvětvových partnerství, která propojují konektivitu operátorů, technologie dodavatelů a sítě místních nevládních organizací.
  • Měřit výsledky podle schopnosti samostatně plnit úkoly a odolnosti vůči podvodům, nikoli podle počtu účastníků školení.

„Digitální gramotnost již nelze vymezovat pomocí neměnných prahových hodnot," uvedl Tim Hatt, vedoucí výzkumu a poradenství ve společnosti GSMA Intelligence. „Samotná konektivita nestačí – schopnosti, koncepce systémů a důvěra se musí rozvíjet společně. Aby zainteresované strany dokázaly využít tuto příležitost v hodnotě několika bilionů dolarů, musí prostřednictvím důvěryhodných komunitních kanálů začlenit víceúrovňovou gramotnost v oblasti umělé inteligence přímo do každodenního života a způsobů obživy."

„Mobilní učebny prokázaly obrovský přínos při pomoci lidem s nedostatečným přístupem ke službám překonávat fyzické i psychologické překážky v přístupu k technologiím," uvedl Gavin Allen, výkonný šéfredaktor společnosti Huawei. „Budeme i nadále spolupracovat s místními samosprávami a partnery z odvětví na podpoře digitální gramotnosti a zajistíme, aby při přechodu k ekonomice založené na umělé inteligenci nikdo nezůstal pozadu."

Letos na podzim bude ve Francii spuštěn nový program DigiTruck, který bude působit v několika městech regionu Île-de-France a zaměří se na vzdělávání v oblasti digitálních dovedností pro komunity s nízkými příjmy a nedostatečným přístupem ke službám.

Úplná zpráva je k dispozici na výzkumném portálu GSMA Intelligence: https://www.gsmaintelligence.com/research/research-file-download?reportId=83651&assetId=83691 

Zdroj: Huawei Technologies 

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