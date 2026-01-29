Odvaha podnikat není samozřejmost. Inovační agentura JIC pomáhá ženám udělat první krok do světa startupů

„Vidíme kolem sebe spoustu žen, které mají silné myšlenky a chuť něco změnit, ale samy sebe často brzdí ještě dřív, než vůbec začnou. Empower vznikl proto, abychom jim pomohli překročit tenhle vnitřní práh,“ říká Veronika Chválková, která program vede. „Nejde nám o to, aby po šesti týdnech odcházely jako hotové startupistky. Chceme, aby měly větší jistotu, že na podnikání mají a že nemusí čekat, až budou stoprocentně připravené.“
Empower zapadá do dlouhodobé snahy JICu tvořit globálně úspěšné firmy a rozvíjet startupové prostředí, které je otevřené různým zkušenostem a životním cestám. Ženy totiž často přinášejí témata, která by jinak zůstávala stranou – od kvality života samotných žen až po technologie s přímým společenským dopadem. Když se ženy do podnikání pustí, nevznikají jen nové firmy, ale i nové způsoby, jak přemýšlet o inovacích.
„Empower je pro nás jedním z nástrojů, jak měnit kulturu podnikání směrem k větší rozmanitosti, odvaze a důvěře v to, že různé hlasy mají v byznysu své místo,“ dodává Chválková, která v programu bude mít k ruce zkušené mentory i úspěšné zakladatelky firem.
Ženy, které láká startupová cesta a chtějí hledat vlastní inovativní řešení a produkt, se mohou do programu Empower přihlásit do 18. února na webových stránkách JICu.
Inovační agentura JIC
JIC je inovační agentura, která tvoří globálně úspěšné firmy. Za více než dvacet let podpořila 1300 startupů, mezi které patří hvězdy jako Kiwi.com, Y Soft nebo Flowmon.
Ambiciózní projekty podporuje od prvního podnikatelského nápadu přes růst a investice až po mezinárodní expanzi a exity. Posiluje transfer znalostí a technologií z výzkumu a vývoje do byznysu.
Studenty a studentky, foundery a klíčové lídry firem propojuje se zkušenými podnikateli, experty ze startupového světa i zahraničními partnery. Do perspektivních projektů investuje prostřednictvím fondu JIC Ventures.
Součástí aktivit je také rozvoj inovačního ekosystému. JIC stojí za platformou Velvet Innovation a agentura iniciovala specializovaná centra: designový a byznys inkubátor KUMST, inkubátor pro herní vývojáře Gamebaze, centrum chytré výroby INTEMAC a digitální dílnu FabLab. www.jic.cz
Zdroj: JIC
