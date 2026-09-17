Odvážné kanceláře ze dřeva potřebují chytrou konstrukci

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  12:46
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Praha 17. září 2026 (PROTEXT) - Současné kancelářské dřevostavby posouvají možnosti konstrukce výrazně dál než běžná výstavba ze dřeva. Architektura přitom nechce ustupovat technice. Právě naopak – dobrá konstrukce jí dává velkou svobodu.

Dřevo se v administrativní výstavbě dostává do měřítka, které bylo ještě před několika lety spojováno především s betonem a ocelí. Vedle uhlíkové stopy a požadavků ESG se do rozhodování investorů stále výrazněji promítá kvalita pracovního prostředí a dlouhodobá hodnota budovy. S tím rostou i nároky na konstrukci.

Výrazným českým příkladem je BUDEX HUB, nejvyšší tuzemská kancelářská dřevostavba a držitel několika ocenění. Nové sídlo společností GoMobil, Roboton a TERMS ukazuje, že dřevo může být současně nosnou konstrukcí, výrazným prvkem interiéru i součástí identity firmy.

Na zkušenosti s navrhováním větších administrativních dřevostaveb v Česku i zahraničí navazuje systém NOVATOP BLOCK české společnosti AGROP NOVA. Vznikal v dialogu s architekty a je určen architektům. Reaguje na konkrétní požadavky těchto staveb – velké rozpony, otevřené dispozice, příjemnou akustiku, požární bezpečnost i snahu zachovat v interiéru co nejvíce pohledového dřeva. Pracuje s principem hybridních konstrukcí a kombinuje materiály tak, aby využití dřeva dávalo technický i ekonomický smysl.

„U vícepodlažních objektů je klíčová celková efektivita – technická, ekonomická i provozní. NOVATOP BLOCK nám umožňuje hledat tuto rovnováhu a zároveň navrhovat interiéry, v nichž zůstává dřevo maximálně přiznané a vizuálně čisté,“ říká Radek Oslizlo, CTO společnosti AGROP NOVA a spoluautor systémového řešení.

Kde jsou limity dřevěných kanceláří?

Jak řešit velké rozpony, akustiku nebo požární bezpečnost? A kdy už dává smysl hybridní konstrukce? Právě tyto otázky otevírají ranní odborná setkání NOVATOP BLOCK.

„Méně teorie, více konstrukčních detailů a zkušeností z praxe. Chceme u jednoho stolu spojit ty, kdo prémiové administrativní budovy navrhují, stavějí nebo do nich investují a chtějí lépe porozumět možnostem dřeva v současné výstavbě,“ doplňuje Radek Oslizlo.

Po Praze a Brně pokračují business snídaně NOVATOP BLOCK na podzim v dalších třech městech: Ostrava – 30. září 2026, Olomouc – 7. října 2026 a Hradec Králové – 21. října 2026.

Kapacita je s ohledem na komorní formát omezená, účast je možná po předchozí registraci na odkazu.

Zdroj: LvM

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59211.

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