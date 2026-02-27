Odvážný luxus: Stylový lexikon Gwyneth Paltrow & archivní výběr

Autor:
  14:31
Beverly Hills (Kalifornie) 27. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Živá aukce: 24. a 25. března 2026 - hotel The Peninsula Beverly Hills

Online přihazování začíná: 25. února 2026

Aukční síň Julien's Auctions s hrdostí představuje Odvážný luxus: Stylový lexikon Gwyneth Paltrow & archivní výběr. Tato významná aukce spojuje módu, nábytek a designové předměty z osobní sbírky Gwyneth Paltrow spolu s výjimečnými archivními kousky z nejprestižnějších světových designových domů. Online registrace a přihazování začínají ve středu 25. února 2026.

Tato dvoudenní akce představí bezkonkurenční sbírku haute couture, luxusních interiérů a životního stylu, přičemž každý kousek odráží několik desetiletí vlivu Paltrow na současný styl.

„Věřím v tichou krásu předmětů, které prožily svůj život před námi, ve význam, který se postupem času hromadí, a v to, jak může příběh pokračovat, když něco přejde do nových rukou. V duchu nostalgie a obnovy jsem vybrala několik kousků ze svého života a doufám, že ponesou své příběhy dál a získají nový význam pro ty, kdo je převezmou," řekla Gwyneth Paltrow.

Část výtěžku z prodeje majetku Gwyneth Paltrow bude věnována World Central Kitchen, celosvětově uznávané neziskové organizaci, která poskytuje čerstvá a výživná jídla v reakci na humanitární, klimatické a komunitní krize. „Jsem nesmírně poctěna, že štědrá část výtěžku podpoří tuto organizaci a odvahu a smysluplnou práci, kterou vykonává," uvedla Paltrow.

Toto označuje první aukci Odvážný luxus od síně Julien's Auctions, která zahrnuje domácí vybavení a nábytek. Série, která se dosud soustředila výhradně na módu a artefakty nošené celebritami, se nyní rozšiřuje o luxusní interiéry, čímž poskytuje sběratelům vzácnou příležitost získat pečlivě vybrané předměty z oblasti životního stylu spolu s jedinečnou módou, pro niž je aukční síň známá. Tento vývoj zdůrazňuje rostoucí poptávku po sběratelství orientovaném na životní styl.

„Díky Odvážnému luxusu mohou účastníci aukce získat kulturní symboly, které propojují vysokou módu a luxusní životní styl. Gwyneth Paltrow definuje moderní luxus skrze elegantní a pečlivě vybraný design. Její estetika má nepopiratelný vliv jak na červeném koberci, tak v obývacím pokoji," prohlásil spoluzakladatel a výkonný ředitel aukční síně Julien's Martin Nolan. „Sloučením haute couture s interiéry reaguje Julien's na poptávku po sběratelství zaměřeném na životní styl, kde každý kousek vypráví svůj příběh."

Od poloviny 90. let pomáhá estetika Paltrow formovat moderní styl. Její dlouhodobá náklonnost k značkám Valentino, Versace, John Galliano pro Dior a Giorgio Armani, která se prostřednictvím značky goop propojuje s její vlastní vizí, upevnila její postavení jakožto ikony současného stylu.

To nejlepší z Odvážného luxusu: Stylového lexikonu Gwyneth Paltrow & archivního výběru zahrnuje:

• návrhy designu z kolekce od Ralpha Laurena pro předávání Oscarů v roce 1999 (odhadovaná cena: $1,000–$2,000)

• šaty od Atelier Versace z roku 2010, které se objevily na červeném koberci u příležitosti filmu Country Strong (odhadovaná cena: $4,000–$6,000)

• šaty nošené na červeném koberci na premiéře firmu Iron Man 3 z kolekce Giorgio Armani Privé z roku 2013 (odhadovaná cena: $2,000–$3,000)

• šaty od Diora od Johna Galliana z roku 1999 nošené na akci (odhadovaná cena: $2,000–$3,000)

• šaty Ralph & Russo z roku 2015, které se objevily na předávání Oscarů (odhadovaná cena: $3,000–$4,000)

• kolekce Gianni Versace z roku 1999 nošená na akci (odhadovaná cena: $1,000–$2,000)

• pár moderních křesel ve stylu Jeana Royere s motivem ledního medvěda (odhadovaná cena: $6,000–$8,000)

• stolek Julian Mayor Lunar (odhadovaná cena: $2,000–$4,000)

• lustr Lindsey Adelman Nine Globe Branching Bubble (odhadovaná cena: $8,000–$10,000)

Mezi další významné archivní módní kousky v aukci patří:

• Hermes kabelka Birkin Clemence z roku 2005, velikost 35 cm (odhadovaná cena: $15,000–$25,000)

• Gucci červené večerní šaty Fall Finale z roku 2003 (odhadovaná cena: $3,000–$5,000)

• Jean Paul Gaultier podvazkové šaty z jarní přehlídky 1992 (odhadovaná cena: $6,000–$8,000)

• Jean Paul Gaultier | jarní haute couture sametový dlouhý plášť z roku 2004 (odhadovaná cena: $4,000–$6,000)

• Marc Jacobs podzimní růžové sametové šaty z roku 2005 (odhadovaná cena: $500–$700)

• Givenchy | dvoudílný komplet z jarní přehlídky 1998 od Alexandra McQueena (odhadovaná cena: $1,000–$2,000)

• Givenchy závodní oblek z podzimní přehlídky 1999 od Alexandra McQueena (odhadovaná cena: $700–$900)

• Givenchy | top s flitry z jarní přehlídky 1999 od Alexandra McQueena (odhadovaná cena: $1,000–$2,000)

• Givenchy klobouk ve stylu matador z podzimní přehlídky 1996 od Johna Galliana (odhadovaná cena: $700–$900)

• Versace | šaty Donatella Versace Spring Color-Block Baby Doll z roku 2003 (odhadovaná cena: $2,000–$3,000)

• Gloria Swanson | kufr Louis Vuitton Malle Courier Monogram (odhadovaná cena: $6,000–$8,000)

Tato dvoudenní aukce se koná 24. a 25. března 2026 od 10:00 PT živě z hotelu The Peninsula Beverly Hills. Sběratelé z celého světa se mohou účastnit online v reálném čase registrací a přihazováním na: www.juliensauctions.com.

O aukční síni Julien's Auctions:

Pro chvíle, které mají skutečný význam. Znáte ten okamžik, kdy se ztlumí světla těsně předtím, než začne hrát vaše oblíbená kapela? Nebo ten pocit těsně před závěrečnými titulky filmu, který vám během chvíle změnil celý svět? Vzduch je plný očekávání a slova to nikdy nedokážou vyjádřit, protože tam prostě musíte být, abyste to pochopili.

V Julien's Auctions existujeme proto, abychom vám tyto okamžiky vrátili do života prostřednictvím ikonických artefaktů a jedinečných sbírek. Ať už spolupracujeme přímo s umělci, navazujeme partnerství s legendárními pozůstalostmi nebo úzce spolupracujeme s náročnými sběrateli, naše aukce oživují kulturu s příslibem objevování a znovupřipojení. Naše prodeje oslavují luxus, historii a příběhy, které formují generace, ať už se jedná o hollywoodské legendy nebo módní ikony.

Od Elvise Presleyho, Marilyn Monroe a Ringa Starra po Lady Gagu, Banksyho a Kurta Cobaina. Z Los Angeles do celého světa. Jsme tam, kde originály nacházejí své publikum. Více informací naleznete na stránce: juliensauctions.com.

O společnosti goop:

Společnost goop je lifestylová platforma zaměřená na objevování, kurátorství a průkopnické rozhovory. Od svých oceněných řad v oblasti krásy a módy až po široké redakční záběry zve goop ženy, aby přijaly proces sebezdokonalování a objevily hlubokou radost ve snaze o potěšení, krásu a růst ve všech fázích života.

Značka goop Beauty nabízí čisté, vysoce výkonné a luxusní produkty pro péči o pleť, vlasy a tělo. Značka GWYN je definována klasikou přepracovanou pro moderní ženu. Je to móda, která je nenuceně elegantní a jemně sofistikovaná. Značka goop Wellness byla vytvořena s cílem řešit skutečné potřeby pomocí vědecky podložených řešení založených na důkazech. Zahrnuje i kolekci pro sexuální pohodu navrženou tak, aby zvyšovala potěšení bez studu.

Gwyneth Paltrow založila společnost goop na podzim roku 2008 jako týdenní zpravodaj. Od té doby se z goop stalo podnikání v oblasti krásy, módy a potravin, které je známé také svými produkty, kurátorstvím, podcasty, televizními pořady, živými akcemi a maloobchodními prodejnami.

O hotelu The Peninsula Beverly Hills:

Jakožto jediný hotel v jižní Kalifornii s hodnocením AAA Five Diamond a Forbes Five Star po dobu 26 po sobě jdoucích let nabízí The Peninsula Beverly Hills 195 pokojů včetně 38 apartmá a 18 soukromých vil zasazených do bujných tropických zahrad v srdci Beverly Hills. The Peninsula Beverly Hills také disponuje obývacím pokojem, kde se podává odpolední čaj, dále lázněmi a střešní zahradou, což je elegantní resortní oáza s bazénem a soukromými chatkami, kde se podávají koktejly a večeře pod širým nebem. Hotel The Peninsula Beverly Hills se nachází na křižovatce Wilshire a South Santa Monica Boulevards v pěší vzdálenosti od legendární Rodeo Drive v Beverly Hills. Více informací naleznete na stránce peninsula.com/beverlyhills.

Pro dotazy médií, žádosti o rozhovory nebo obrázky ve vysokém rozlišení prosím kontaktujte:

Kontakt pro média:

Jenelle Hamilton PR

Chelsea Yolanda

chelsea@jenellehamilton.com 

+1 646.823.3585

Video - https://www.youtube.com/watch?v=chtxrypyfnY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920023/Juliens_Logo.jpg

 

