Oficiální prohlášení církve Shincheonji k současným událostem v Jižní Koreji

Shincheonji, církev Ježíšova vyjadřuje hluboké znepokojení nad tímto jednostranným zasahováním státní moci a důrazně žádá administrativu, aby dodržovala zásady spravedlivé, zdrženlivé a ústavní vlády.
Dne 12. ledna prezident Lee Jae-myung během setkání s náboženskými představiteli prohlásil, že „společenská škoda [způsobená konkrétním náboženstvím] je příliš dlouho přehlížena, což vedlo k velkým škodám“. Následujícího dne 13. ledna premiér Kim Min-seok během zasedání vlády použil výrazy jako „kult“ či „sekta“ a „hereze“ a nařídil společné vyšetřování a opatření k „vymýcení“.
Tato prohlášení v podstatě vyvozují závěry ještě před zahájením jakéhokoli formálního vyšetřování. Taková rétorika ze strany hlavy výkonné moci předem označuje konkrétní náboženskou skupinu za „sociálně problematický subjekt“, což by mohlo být interpretováno jako narušení řádného procesu a zásad vyšetřovacího procesu.
Zatímco probíhá společné vyšetřování nařízené vládou, administrativa bezostyšně porušuje ústavní hranice tím, že prohlašuje skupinu za „kult“ a „škodlivou“ jako předem daný výsledek. Na základě jaké autority světská vláda definuje a posuzuje náboženské učení? Na jakém právním základě nejvyšší moc vydává „vyšetřovací pokyny“, které podkopávají nezávislost soudnictví?
Kritéria pro „ortodoxii“ nebo „herezi“ nesmí nikdy vycházet z politické blízkosti nebo světských zájmů; musí být zakotvena výhradně v Písmu svatém.
Historie se opakuje. Před 2 000 lety byl Ježíš Kristus označen za „kacíře“ a pronásledován náboženským světem své doby. Přesto historie Ježíše ospravedlnila jako základní kámen víry. Je dnes podobně spravedlivé označovat náboženské společenství za „kacířské“ na základě velikosti sboru nebo tvrzení konkurenčních pastorů, a ne na základě obsahu Bible?
S plným vědomím této otázky Shincheonji, církev Ježíšova opakovaně navrhovala transparentní řešení: vyřešme tyto teologické spory prostřednictvím otevřeného, veřejného zkoumání Bible, založeného na Písmu svatém, spíše než na emocích nebo politickém tlaku. Doposud na tuto výzvu nepřišla žádná spravedlivá odezva.
Shincheonji, církev Ježíšova nikdy netvrdila, že je neomylná. Pokud existují skutečné doktrinální nebo společenské chyby, žádáme, aby byly konkrétně pojmenovány. Jsme odhodláni napravit jakékoli chyby a tento postoj dlouhodobě zastáváme.
Biblické učení řídí naše jednání, když usilujeme stát se poctivými věřícími respektovanými v našich komunitách. Od dobrovolnické pomoci během katastrof v zemi až po vedení rekordního darování krve během krizí zásobování se snažíme být důležitou součástí společnosti. Navzdory tomu vláda nadále používá abstraktní označení jako „újma či škoda“, aniž by předložila jediný konkrétní případ ověřené škody.
Navíc, navzdory četným minulým obviněním, soudní proces (v Jižní Koreji) opakovaně vyústil v zproštění viny nebo v zjištění, že neexistuje žádné podezření. Opakované otevírání záležitostí, které již soudy vyřešily, jako palivo pro politické a mediální útoky vede občany a všechny zúčastněné strany k otázce, zda to reflektuje hodnoty, za nimiž Korejská republika stojí, nebo zda to představuje odklon od standardů demokratického státu, řízeného právním řádem.
Prezident a politické vedení se musí odklonit od politiky hledání obětních beránků a směřovat k politice jednoty, která slouží všem lidem, které zastupují. Pokusy využívat náboženské instituce k vyhýbání se politickým rizikům nebo zneužívat většinové mínění jako zbraň k potlačení menšinového náboženství neslouží ani národnímu rozvoji, ani demokracii. Stát má povinnost zajistit, aby žádný občan nebyl vylučován ani diskriminován na základě své víry.
Pokud je dnes cílem jedno náboženství, zítra se může cílem stát jakákoli okrajová skupina. Shincheonji, církev Ježíšova bude pevně stát v pravdě a víře v rámci zákona a pořádku a nenechá se umlčet, čímž bude hájit své ústavní právo na svobodu náboženského vyznání.
Vyzýváme vládu v Jižní Koreji, aby přestala s emocionálním brandingem, zakládala své úsudky na faktech a zákonech a vrátila se ke své základní povinnosti sloužit všem občanům stejně.
Členové Shincheonji, církve Ježíšovy byli vždy upřímnými obyvateli Korejské republiky. Ukázali to svými činy, včetně spolupráce s úřady, v duchu nezištného dobrovolnictví a darování krve, které zachránilo životy. Jako věřící lidé, kteří věří v Boha a Ježíše, a jako lidé tohoto národa budou členové církve i nadále žít v souladu s tím, kým jsou, jako vždy.
