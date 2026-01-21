Oficiální prohlášení církve Shincheonji k současným událostem v Jižní Koreji

Autor:
  13:02
Praha 21. ledna 2026 (PROTEXT) - Vláda v Jižní Koreji se výslovně zaměřila na konkrétní náboženskou skupinu a kategoricky ji označila za „společenskou škodu“ a „újmu“, přičemž mobilizuje státní moc odvetným způsobem. Takové jednání představuje závažné porušení článku 20 Ústavy Korejské republiky, který zaručuje svobodu náboženského vyznání a princip oddělení církve od státu.

Shincheonji, církev Ježíšova vyjadřuje hluboké znepokojení nad tímto jednostranným zasahováním státní moci a důrazně žádá administrativu, aby dodržovala zásady spravedlivé, zdrženlivé a ústavní vlády.

Dne 12. ledna prezident Lee Jae-myung během setkání s náboženskými představiteli prohlásil, že „společenská škoda [způsobená konkrétním náboženstvím] je příliš dlouho přehlížena, což vedlo k velkým škodám“. Následujícího dne 13. ledna premiér Kim Min-seok během zasedání vlády použil výrazy jako „kult“ či „sekta“ a „hereze“ a nařídil společné vyšetřování a opatření k „vymýcení“.

Tato prohlášení v podstatě vyvozují závěry ještě před zahájením jakéhokoli formálního vyšetřování. Taková rétorika ze strany hlavy výkonné moci předem označuje konkrétní náboženskou skupinu za „sociálně problematický subjekt“, což by mohlo být interpretováno jako narušení řádného procesu a zásad vyšetřovacího procesu.

Zatímco probíhá společné vyšetřování nařízené vládou, administrativa bezostyšně porušuje ústavní hranice tím, že prohlašuje skupinu za „kult“ a „škodlivou“ jako předem daný výsledek. Na základě jaké autority světská vláda definuje a posuzuje náboženské učení? Na jakém právním základě nejvyšší moc vydává „vyšetřovací pokyny“, které podkopávají nezávislost soudnictví?

Kritéria pro „ortodoxii“ nebo „herezi“ nesmí nikdy vycházet z politické blízkosti nebo světských zájmů; musí být zakotvena výhradně v Písmu svatém.

Historie se opakuje. Před 2 000 lety byl Ježíš Kristus označen za „kacíře“ a pronásledován náboženským světem své doby. Přesto historie Ježíše ospravedlnila jako základní kámen víry. Je dnes podobně spravedlivé označovat náboženské společenství za „kacířské“ na základě velikosti sboru nebo tvrzení konkurenčních pastorů, a ne na základě obsahu Bible?

S plným vědomím této otázky Shincheonji, církev Ježíšova opakovaně navrhovala transparentní řešení: vyřešme tyto teologické spory prostřednictvím otevřeného, veřejného zkoumání Bible, založeného na Písmu svatém, spíše než na emocích nebo politickém tlaku. Doposud na tuto výzvu nepřišla žádná spravedlivá odezva.

Shincheonji, církev Ježíšova nikdy netvrdila, že je neomylná. Pokud existují skutečné doktrinální nebo společenské chyby, žádáme, aby byly konkrétně pojmenovány. Jsme odhodláni napravit jakékoli chyby a tento postoj dlouhodobě zastáváme.

Biblické učení řídí naše jednání, když usilujeme stát se poctivými věřícími respektovanými v našich komunitách. Od dobrovolnické pomoci během katastrof v zemi až po vedení rekordního darování krve během krizí zásobování se snažíme být důležitou součástí společnosti. Navzdory tomu vláda nadále používá abstraktní označení jako „újma či škoda“, aniž by předložila jediný konkrétní případ ověřené škody.

Navíc, navzdory četným minulým obviněním, soudní proces (v Jižní Koreji) opakovaně vyústil v zproštění viny nebo v zjištění, že neexistuje žádné podezření. Opakované otevírání záležitostí, které již soudy vyřešily, jako palivo pro politické a mediální útoky vede občany a všechny zúčastněné strany k otázce, zda to reflektuje hodnoty, za nimiž Korejská republika stojí, nebo zda to představuje odklon od standardů demokratického státu, řízeného právním řádem.

Prezident a politické vedení se musí odklonit od politiky hledání obětních beránků a směřovat k politice jednoty, která slouží všem lidem, které zastupují. Pokusy využívat náboženské instituce k vyhýbání se politickým rizikům nebo zneužívat většinové mínění jako zbraň k potlačení menšinového náboženství neslouží ani národnímu rozvoji, ani demokracii. Stát má povinnost zajistit, aby žádný občan nebyl vylučován ani diskriminován na základě své víry.

Pokud je dnes cílem jedno náboženství, zítra se může cílem stát jakákoli okrajová skupina. Shincheonji, církev Ježíšova bude pevně stát v pravdě a víře v rámci zákona a pořádku a nenechá se umlčet, čímž bude hájit své ústavní právo na svobodu náboženského vyznání.

Vyzýváme vládu v Jižní Koreji, aby přestala s emocionálním brandingem, zakládala své úsudky na faktech a zákonech a vrátila se ke své základní povinnosti sloužit všem občanům stejně.

Členové Shincheonji, církve Ježíšovy byli vždy upřímnými obyvateli Korejské republiky. Ukázali to svými činy, včetně spolupráce s úřady, v duchu nezištného dobrovolnictví a darování krve, které zachránilo životy. Jako věřící lidé, kteří věří v Boha a Ježíše, a jako lidé tohoto národa budou členové církve i nadále žít v souladu s tím, kým jsou, jako vždy.

Web: https://www.shincheonji.cz/

Zdroj: Shincheonji

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEOSTREAM ZDARMA: Léčba molekulárním vodíkem zahajuje fázi klinické studie

21. ledna 2026  13:39

Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 mil.Kč

ilustrační snímek

Škod způsobených hospodářům zvláště chráněnými živočichy loni v Libereckém kraji ubylo, na náhradách stát vyplatil 3,6 milionu korun, což je meziročně zhruba o...

21. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky postupně obnovují

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  13:24

Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...

Nový zimní stadion v Uherském Hradišti, který už se pomalu staví na místě původního, přijde na zhruba 357 milionů korun. Je to vůbec největší investice města za poslední roky. Jedním z klíčových...

21. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Dětského psychologa soudí za zneužívání chlapců. Je to vydírání, tvrdí

ilustrační snímek

Proces s dětským psychologem pokračoval v úterý s vyloučením veřejnosti před českobudějovickým okresním soudem. Muž je obžalovaný ze sexuálního zneužívání nezletilých chlapců, které k němu přivedli...

21. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Domov seniorů ukazuje budoucnost s důrazem na soukromí. Stavbu podpírá strom

Nové prostředí komunitního domova pro seniory si přijela prohlédnout také Marie...

Senioři na Svitavsku, kteří se o sebe nedokážou postarat, budou mít šanci prožít důstojné stáří. Po dvouletém úsilí byla ve Vendolí dokončena stavba nového komunitního domova pro seniory, který udává...

21. ledna 2026  13:22

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Projekt Nadaní studenti na zlínské fakultě propojuje výuku s praxí

ilustrační snímek

Své závěrečné práce dnes na Fakultě managementu a ekonomiky zlínské Univerzity Tomáše Bati obhajovali studenti, kteří se zapojili do projektu Nadaní studenti....

21. ledna 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Skupina SATPO zahájila prodej bytů a komerčních prostor v Rezidenci Escape na Praze 6

21. ledna 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.