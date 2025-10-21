Oficiální prohlášení společnosti Marius Pedersen a.s.

Naše firma bude i nadále fungovat ve stejném rozsahu a kvalitě služeb, na které jsou naši zákazníci a partneři zvyklí. Veškeré uzavřené smlouvy, zakázky, výběrová řízení i dohodnuté obchodní podmínky zůstávají v platnosti, nedochází k žádným změnám v poskytovaných službách, jejich cenách ani v jejich dostupnosti. Naším hlavním cílem je zajistit, aby celý proces proběhl transparentně, plynule a bez jakéhokoli negativního dopadu na veřejné i komerční klienty, partnerská města a obce a zaměstnance.
Zákazníci a partneři mohou mít jistotu, že společnost Marius Pedersen bude nadále zajišťovat veškeré služby v oblasti odpadového hospodářství, údržby komunikací a dalších činností bez přerušení.
Společnost Marius Pedersen působí na českém a slovenském trhu více než tři desetiletí. Během této doby jsme vybudovali silné a stabilní postavení založené na profesionalitě, odpovědnosti a důvěře. Tyto hodnoty zůstávají i nadále základním pilířem našeho fungování. Změna vlastníka nemění naši filozofii ani závazek poskytovat kvalitní a spolehlivé služby ve prospěch našich klientů a partnerů. Naše týmy po celé České republice i na Slovensku pokračují v běžném provozu a jsou připraveny plnit všechny závazky a potřeby zákazníků stejně jako doposud.
Zdroj: Marius Pedersen
PROTEXT