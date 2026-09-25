Ohlušující stroje na obloze, vojáci a pozemní technika v moři diváků

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  15:54
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Praha 25. září 2026 (PROTEXT) - Vystoupením přední světové letecké akrobatické skupiny Red Arrows, která vytvořila působivé obrazce, skončily 26. Dny NATO v Ostravě & 17. Dny Vzdušných sil AČR. Akci navštívilo v sobotu a neděli přibližně 150 tisíc nadšenců. Vysokou návštěvnost vnímají organizátoři jako projev přízně a ocenění snahy všech zúčastněných složek připravit špičkový program.

Každý, kdo kdy zavítal na Letiště Leoše Janáčka Ostrava u příležitostí zářijových Dnů NATO, nejspíš potvrdí, že zážitek ze špičkové bojové a obranné techniky je vykoupený jeho „sdílením“ s velkým množstvím dalších zájemců. Řádově jde o desítky tisíc v areálu, jehož výměra není veřejně uvedena – a z níž si nemalou část přisvojili vystavovatelé. 

Ti samí návštěvníci se zároveň shodnou, že opravdový horror této události předchází. Řeč je o způsobu, jak se na podnik, připadající tradičně na víkend, vůbec dostat. A jak dorazit zavčas. 

Místo konání, které se nachází v okrese Nový Jičín asi 10 km jihozápadně od města Ostrava, mezi dálnicemi D1 a D48 a blízko silnice I/58 na území obcí Mošnov, Albrechtičky a Petřvald, se v předvečer otevření a hlavně první den ráno mění v přísně střeženou zónu. Do ní směřují nezřídka dvouhodinové kolony aut. Spolu s nimi proudí kýženým směrem už od brzkých hodin davy lidí: na kole, či většinou pěšky.

V pohotovosti jsou jak policisté, tak hasiči a obyvatelé v okolí. Příhodné plochy nebo soukromé dvorky se mění v parkoviště. Cena parkování činila paušálních 300 korun. 

Řidiči, kteří tuto možnost nevyužili a rozhodli dorazit přímo na místo, se museli vydat všanc pořadatelům i osudu. Registrace pro VIP stání fungovala velmi dobře, trasa podle plánku „seděla“ a rozeslaný QR u hlídek plnil to, co měl. Bez něj bylo jediným receptem vyrazit s dostatečnou časovou rezervou a obrnit se trpělivostí. 

Otevřeno bylo výjimečně od 08:15, první příchozí čekali u bran od sedmi. Odměnou za počáteční nervy byl nabitý program plný dynamických a statických ukázek, přehlídek, projevů nebo složení přísahy. Ve vzduchu, na plochách a mezi diváky se pořád něco dělo. 

S odstupem času víme, že první den víkendové show navštívilo 92 tisíc neplatících osob. V klidnější neděli s výrazně slabším ranním náporem jich dorazilo necelých 60 tisíc. Dohromady zhruba 150 tisíc. Uvádí to ČTK a oficiální stránka natodays.cz s upřesněním, že šlo o 26. ročník Dnů NATO v Ostravě & 17. ročník Dnů Vzdušných sil AČR. Loni se v sobotu, po roční pauze způsobené povodněmi, dostavilo až 100 tisíc osob – v minulosti přesáhla víkendová účast i 200 tisíc lidí.

Dynamický program vydal v souhrnu na 20 hodin. Pořádající společnost Jagello 2000 předem lákala na průlet nadzvukových strategických bombardérů B-1B Lancer amerického letectva i na britskou leteckou akrobatickou skupinu Red Arrows. Nad areálem akce zavlály vlajky čtrnácti účastnických zemí a vlajka Severoatlantické aliance. Partnerskou zemí bylo Německo. 

Dorazil prezident Petr Pavel, přijel premiér Andrej Babiš a plejáda ministrů. Vidět byli opoziční politici, nechyběli lobisté. V areálu pobíhali novináři a jejich týmy, z amplionů a obrazovek se nepřetržitě linulo mluvené slovo a hudba. Dění na vzdálenějších plochách přibližovaly přímé přenosy. 

"Pokud chceme, aby byli ostatní solidární s námi, musíme být i my solidární s nimi. Zároveň bych rád řekl, že bezpečnostní situace ve světě se bohužel nevyvíjí k lepšímu, rizik a hrozeb spíše přibývá a je dobré si uvědomit, že jenom taková země, která bude vnímat svoji bezpečnost jako úkol všech, může být koneckonců bezpečná a žít v míru," připomněla hlava státu.

Mezi vystavovateli logicky připadlo významné místo Armádě České republiky, která zajišťovala převážnou část materiálního zabezpečení akce. V příjemném počasí si odbyl premiéru dopravní proudový letoun Embraer C-390 Millennium, který převzalo české letectvo v červenci. Kolos brazilského výrobce umí přepravit výsadkáře, hasit požáry, tankovat letouny ve vzduchu nebo se uvnitř změnit na šest jednotek intenzivní péče.

Speciální partneři akce, skupina CSG a kopřivnická automobilka Tatra Trucks, jejímž většinovým vlastníkem je právě skupina CSG, představily působivou řadu svých moderních vojenských vozidel. Nejnovějšími provedeními se blýskla řada Tatra Force zaváděná do AČR i dalších ozbrojených sil států NATO. K vidění byl obrněnec TITUS 6x6 v nejnovější velitelsko-štábní verzi KOVVŠ M2, určený pro potřeby domácí armády. Přijelo oceňované bojové vozidlo pěchoty PANDUR 8x8 EVO. RETIA ukázala nový víceúčelový radar středního dosahu RSB21 ReSAURION. 

Více na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-skupina-csg-a-tatra-predstavi-na-dnech-nato-pancerovana-a-logisticka-vozidla-i-moderni-zbranove-systemy/2875717.

Poprvé se veřejnosti pochlubil slovenský stroj F-16, belgická parašutistická skupina Black Devils a vrtulník UH-6OM Black Hawk litevského letectva. Působivý byl průlet dvojice nadzvukových strategických bombardérů s měnitelnou geometrií křídel B-1B Lancer. Mohutný aplaus provázel vystoupení akrobatické skupiny Red Arrows na letounech Hawk T1. V prakticky stejném nedělním programu bodoval protivzdušný raketový systém Spyder, případně nové robotické vozidlo TAROS Medic pro přepravu zraněných a zdravotnického materiálu v náročném terénu. Německým magnetem byl stroj Tornado IDS s měnitelnou geometrií křídel.

Atrakce rovněž obstaraly Policie ČR, Vězeňská služba, Městská policie Ostrava, Celní správa nebo záchranné sbory spadající pod integrovaný záchranný systém. 

O oblibě se ostatně hlasovalo: podle diváků získal cenu za nejlepší leteckou ukázku Štefan Okoš, display pilot vrtulníku UH-6OM slovenských vzdušných sil. Nejlepší pozemní ukázkou se stala masivní bojová zteč předního okraje obrany v podání 74. mechanizovaného praporu, 91. skupiny informačního boje a 22. základny vrtulníkového letectva. 

Svátek bezpečnostních sil, jak jsou Dny NATO neoficiálně nazývány, se koná v Ostravě od roku 2001. Z původně regionální veřejné prezentace armády, policie a záchranářů se stala největší letecko-armádně-bezpečnostní show ve střední Evropě. Tuto skutečnost dokládá nejen stoupající zájem ze strany zahraničních účastníků, ale především velký a stabilní počet návštěvníků. 

Přidružené Dny Vzdušných sil Armády České republiky jsou oficiální akcí českého letectva, která se koná na základě rozhodnutí ministerstva obrany jako součást Dnů NATO.

 

Zdroj: CGT

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59348.

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