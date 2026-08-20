OK GROUP: ESG vstupuje do pojištění, firmy musí umět doložit, jak řídí rizika

Podle společnosti OK GROUP se kvalita risk managementu může promítnout do ceny pojistného, rozsahu krytí i dostupnosti pojištění. Rozhodují konkrétní údaje o prevenci, krizových plánech, bezpečnostních opatřeních či připravenosti na povodně, požár, výpadky energií nebo přerušení provozu. Firma, která předloží pouze obecné prohlášení o udržitelnosti, může být při jednání s pojistitelem v horší pozici. „Když firma ví, kde je zranitelná, může se lépe chránit. A zároveň dokáže pojistiteli srozumitelně doložit, že svá rizika zná a aktivně je řídí,“ říká Jan Šeda z OK GROUP.
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Zdroj: Tempus Media, a.s.