OK GROUP, největší ryze český pojišťovací makléř, vstupuje do ČASF

„Jsme velmi rádi, že se k nám OK GROUP připojuje. Jde o silnou a stabilní společnost s dlouholetou praxí v pojišťovacích službách. Její zkušenosti a odborná orientace obohatí naši práci, zejména v době, kdy na trhu probíhá řada změn a je potřeba odborný dialog. Vstup nového člena posiluje naši schopnost společně prosazovat témata důležitá pro trh i pro klienty,“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.
OK GROUP je největší ryze česká makléřská společnost. Je mateřskou společností uskupení OK HOLDING. Zaměřuje se na komplexní pojišťovací služby pro firmy, veřejné instituce i občany. Její nabídka zahrnuje pojištění podnikatelů, průmyslových a zemědělských rizik, pojištění vozidel či pojištění měst a obcí. Součástí poskytovaných služeb je také komplexní odborná podpora klientů při sjednání a správě jejich pojistných smluv. OK GROUP také své klienty provází propracovaným systémem risk managementu, oceňování majetku a likvidace škod.
„Čím dál více se prosazující obchodní model komplexní distribuce finančních produktů a poskytování finančních služeb tzv. pod jednou střechou vyžaduje komplexní přístup i v rámci ochrany zájmů účastníků trhu. Asociace má silné odborné zázemí a představuje důležitou platformu pro sdílení zkušeností napříč trhem. Věříme, že naše spolupráce mj. přispěje k posílení role pojišťovacího makléře na finančním trhu,“ říká Radoslav Kubiš, majoritní akcionář OK GROUP a celé skupiny OK HOLDING.
Zapojením do ČASF získává OK GROUP možnost účastnit se odborných pracovních skupin a podílet se na diskusi o aktuálních tématech v oblasti regulace i praxe. Asociace dlouhodobě podporuje samoregulaci, vysoký profesní standard a ochranu spotřebitele. Díky účasti členů z různých segmentů trhu může účinněji reagovat na změny v legislativě a zastupovat celý obor finančního poradenství – a nově i pojišťovacího makléřství – při jednání se státními institucemi.
O ČASF
Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, zároveň vyvíjí významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které zastupuje většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V čele Asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a další významné osobnosti. Strukturu Asociace dále tvoří rada a odborné pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeny všechny členské společnosti.
Členské společnosti ČASF: Allfin Pro Holding a.s., Broker Consulting, a.s., Broker Trust a.s., Bohemika a.s., Cleverty Invest s.r.o., Comfort servis Plzeň s.r.o., DataLife, s.r.o., eDO finance, a.s., Fingo s.r.o., FEDS s.r.o., Swiss Life Select a.s., Froglet, s.r.o., Generali Česká Distribuce a.s., In Investments a.s., INTERLIFE, s.r.o., JPL SERVIS, s.r.o., KAPITOL, a.s., KZ FINANCE, spol. s r.o., MONECO, spol. s r. o., M.S.QUATRO, s.r.o., NWD Finance, a.s., OVB Allfinanz, a.s., OK GROUP a.s., Partners Financial Services a.s., Prosperity Financial Services, a.s., RUBIKONFIN a.s., SMS finance a.s., SAB servis, s.r.o., ZFP Akademie, a.s.
Přidružení členové: Evropská asociace finančního plánování Česká republika, VECTOR Certifikace s.r.o., Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Zdroj: Benes Consulting Group