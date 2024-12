Okamžitá finanční rezerva nám nesmí klesnout pod 50 tisíc korun. Loni to bylo 35 tisíc

BNP Paribas Cardif index jistoty vyjadřuje, jak se Češi cítí zabezpečeni ve čtyřech základních oblastech – domov a rodina, finance, práce a zdraví – a zároveň zohledňuje potenciální rizika a jejich pokrytí v každé z těchto oblastí. „Oproti minulé vlně hodnota indexu stoupla o jeden bod na 44 z celkových 100. Nejvyšší hodnotu opět sledujeme v pilíři domov a rodina, který momentálně stojí na 48. Rodina je pro Čechy první volbou pro radu i případnou pomoc,“ popisuje specialista pro finanční trh výzkumné agentury IPSOS Michal Straka.

V rámci pilíře finance, který je teď na 43 bodech, si Češi oproti loňsku také stojí lépe: „Po několika ekonomicky náročných letech, kdy lidé z důvodu inflace špatně vycházeli se svými financemi a jen stěží si mohli odkládat peníze bokem a tvořit si rezervu, vidíme v této vlně výrazné zlepšení. Zhoršení finanční situace očekává v příštím roce 19 procent Čechů, minulý rok to bylo 29 procent. Nejvíce jim přináší jistotu finanční rezerva (27 procent), která se ale i vlivem zvýšených cen a výdajů zvedla oproti minulému roku o 15 tisíc, nyní nesmí lidem průměrně klesnout pod 50 tisíc korun (viz příloha, grafika č. 1),“ uvádí obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

Pojištění je také velký nositel jistoty, tu z něj čerpá téměř 60 procent lidí, kteří ho mají sjednané. Češi jsou ale obecně podpojištění. Mladí do 24 let zpravidla nemají žádné pojištění, a proto musejí často sahat po financích jinde. „Například ztrátu zaměstnání hradila více než třetina Čechů (36 procent) z finanční rezervy, dalších 12 procent si půjčilo od blízkých. Naopak z pojištění to bylo pouze 5 procent. V momentě, kdy mají lidé velké finanční závazky jako například hypotéku, pro ně může být výpad příjmu i přes pomoc blízkých likvidační, a proto vidíme sjednání pojištění schopnosti splácet, díky kterému mohou svoje závazky splácet i bez příjmu, jako klíčové (viz příloha, grafika č. 2),“ doplňuje Martin Steiner a dodává: „Pilíř práce je oblast, která je před riziky pokrytá úplně nejméně a nyní stojí na 44 bodech.“

Posledním pilířem indexu je zdraví, které se opět umístilo nejníže, tentokrát se 41 body. Většina starší generace se cítí psychicky zdráva a emocionálně stabilní, se svým zdravotním stavem ale není spokojena téměř polovina (45 procent) Čechů ve věku 55 do 65 let. Lidé od 45 do 54 let konzumují vysoké dávky kofeinu a téměř polovina se nestravuje zdravě. Čtvrtina (26 procent) Čechů se necítí být psychicky zdráva, což představuje další pokles oproti předchozímu měření (23 procent), a problémy se dostavují zejména u mladých od 18 do 24 let. Více než polovina z nich (53 procent) nezvládá stresové situace s klidem a 37 procent se necítí psychicky zdravých. Často také zažívají úzkosti spojené se změnou klimatu (viz příloha, grafika č. 3 a č. 4).

BNP Paribas Cardif Pojišťovna se duševnímu zdraví věnuje dlouhodobě, a proto v rámci zveřejnění výsledků druhé vlny indexu navázala spolupráci s psychologem ve zdravotnictví a terapeutem z centra Nákel Dominikem Břeněm, aby situaci okomentoval ze svého pohledu: „Zkušenost z mé praxe ukazuje na trend zhoršující se mentální pohody a důvěry v lepší zítřky. Týká se to zejména mladých dospělých a dospívajících. Vysvětlení tohoto trendu není jednoduché a troufám si říct, že na něj nikdo nezná jasnou a stručnou odpověď. Nicméně faktory, které z mého pohledu mají dnes jasně negativní vliv na mentální zdraví mladých lidí, jsou rychlá a necenzurovaná konzumace obsahu v rámci používání elektroniky a primárně sociálních sítí, nejistota ohledně směřování sebe i celé planety a v neposlední řadě až traumatická zkušenost v karanténě v době pandemie covidu-19, která opět díky mnoha různým faktorům nenávratně ovlivnila život nám všem.“

BNP Paribas Cardif Pojišťovna průzkum realizovala již podruhé a plánuje ho i nadále opakovat. Aktuální výzkum byl realizován metodou CASI prostřednictvím on-line panelu agentury Ipsos Populace.cz a sběr dat probíhal v červnu 2024. Účastnilo se ho 1545 respondentů starších 18 let.

Zdroj: BNP Paribas Cardif Pojišťovna