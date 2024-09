Okrajovou ulici v Třebíčí čekají v říjnu dopravní omezení, v místě se budou pohybovat pracovníci stavby

Irini Martakidisová, tisková mluvčí Třebíče: „Chodník bude uzavřen a bude zde částečné dopravní omezení. Budou se zde opravovat chodníky a obrubníky. Chodník bude úplně uzavřen.“

Dopravní omezení se bude týkat zhruba 630m dlouhého úseku. Jelikož se v místě budou pohybovat pracovníci stavby měli by řidiči na cestě dávat pozor. Oprava byla nutná kvůli havarijnímu stavu místních chodníků, ty jsou z velké části popraskané.

Irini Martakidisová, tisková mluvčí Třebíče: „Na silnici budou probíhat nějaké práce, zůstane zde pruh o šířce 5,5m, takže bude normálně průjezdná.“

Dopravní omezení v ulicích Okrajová a Kosmákova by mělo skončit 15. listopadu letošního roku, to budou moci řidiči silnici opět využívat. Zatímco letos potrápí řidiče zúžená vozovka, v příštím roce už by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci vozovky. To letos nebylo možné kvůli zatím starému chodníku, kterému chybí obruby.

