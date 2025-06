OKTAGON mezi třemi nejvlivnějšími sportovními značkami na Instagramu v Německu

OKTAGON dosáhl Earned Media Value (EMV) přesahující 12,9 milionu eur, s více než 2 400 publikovanými výstupy a 375 aktivními influencery. Průměrná míra zapojení fanoušků (engagement rate) činila 8,7 %, což je výrazně nad průměrem sportovního odvětví..

„Mít v první desítce oba naše profily – německý i globální– je neuvěřitelné. NBA je před námi jen o kousek a pak už jen Bundesliga. Je to přesně to, co odráží naši DNA – Face Your Fear. Strach a pochyby provázely i náš vstup do Německa, ale když tvrdě pracujete, výsledky přijdou. Věřím, že nejen my, ale i naši sportovci a partneři budeme teď společně těžit z toho, co jsme dokázali. A to jsme teprve na začátku,“ říká Ondřej Novotný, spoluzakladatel a promotér OKTAGONu.

Úspěch na sociálních sítích odráží i raketový růst OKTAGONu na německém trhu – od vyprodaných arén, přes rekordní turnaj ve Frankfurtu s téměř 60 000 diváky, až po televizní partnerství s RTL. Organizace si během tří let vybudovala silnou a loajální fanouškovskou základnu – a to v zemi, kde MMA ještě nedávno čelilo vysílacím zákazům a regulačním omezením.

„Vnímáme to jako potvrzení hodnoty, kterou přinášíme našim partnerům – těm, kteří už v Německu působí, i těm, kteří na trh teprve vstupují. Před třemi lety jsme tu začínali od nuly a dnes patříme mezi nejdiskutovanější sportovní značky v celé zemi,“ uvádí Pavol Neruda, spoluzakladatel a promotér OKTAGONu.

Zpráva společnosti Kolsquare, kterou rozpracovává i německá sportovní agentura SPOBIS, potvrzuje, že OKTAGON patří mezi nejviditelnější sportovní značky v Německu – nejen v MMA, ale v celém sportovním prostředí. Vysoká míra zapojení dokazuje schopnost OKTAGONu navazovat s publikem autentické a dlouhodobé spojení.

O organizaci OKTAGON

Založen v roce 2016, OKTAGON je největší evropskou organizací pořádající turnaje smíšených bojových umění. Působí v Česku, na Slovensku, v Německu a ve Spojeném království. V říjnu 2024 vytvořil OKTAGON světový rekord v návštěvnosti MMA galavečera, kdy přivítal přes 60 000 fanoušků na stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu. Mezi jeho nejvýraznější zápasníky patří Patrik Kincl, Machmud Muradov, Kerim Engizek, Max Holzer a Christian Eckerlin.