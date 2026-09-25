Oktoberfest bez cesty do Mnichova: Rohlík přiváží festivalové chutě

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  8:00
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Praha 25. září 2026 (PROTEXT) - Originální festivalová piva vařená speciálně pro Oktoberfest, české klasiky, lokální craftová piva, nealkoholické varianty, klobásky i preclíky. Rohlík přináší vše pro domácí Oktoberfest v jedné objednávce a s doručením až ke dveřím.

Kvůli Oktoberfestu letos není nutné vyrážet až do Mnichova. Rohlík.cz spouští sezónní nabídku „Oktoberfest u vás doma“, která spojuje originální bavorská festivalová piva, známé české značky, lokální pivovary i tradiční pohoštění. Stačí zajít na www.rohlik.cz/tema/oktoberfest-u-vas-doma.

Myšlenka je jednoduchá: zákazníci si mohou poskládat vlastní verzi Oktoberfestu doma: ať už plánují večer s přáteli, chtějí ochutnat pivo dostupné jen jednou za rok, nebo si zkrátka dopřát dobré pivo a poctivé jídlo bez obíhání několika obchodů.

Od sezónních festivalových specialit přes oblíbené české ležáky až po nealkoholické varianty nabízí Rohlík několik způsobů, jak si Oktoberfest užít podle vlastní chuti.

Piva, která jsou na scéně jen jednou za rok

Jádrem nabídky jsou piva vařená speciálně pro období Oktoberfestu. Zákazníci mohou ochutnat tradiční Festbiery i piva od značek, které jsou s mnichovským festivalem neodmyslitelně spojené.

V nabídce nechybí Hofbräu Oktoberfestbier, Paulaner Oktoberfest, Spaten Oktoberfest, Hacker-Pschorr Oktoberfest, Augustinerbräu Oktoberfest, Löwenbräu Oktoberfest nebo Weihenstephaner Festbier. Milovníci pšeničných piv mohou sáhnout také po Maisel’s Weisse Original.

Pro ty, kdo chtějí oslavu pojmout ve větším stylu, je k dispozici také litrový Hofbräu tuplák nebo třílitrové slavnostní balení vhodné ke sdílení.

Cílem ale není kopírovat Mnichov do posledního detailu. Rohlík chce zákazníkům umožnit vytvořit si Oktoberfest po svém: od ochutnávky sezónní bavorské speciality až po otevření oblíbeného českého ležáku s přáteli.

Bavorská specialita, nebo česká klasika? Na stole může být obojí

Ne každý, kdo si chce užít atmosféru Oktoberfestu, hledá výhradně dovážené speciály. Proto jsou součástí výběru také známá česká piva, například Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Radegast Ryze Hořká nebo lehčí Proud.

Právě možnost kombinovat něco nového s něčím dobře známým je důležitou součástí celé nabídky. Zákazníci si tak mohou večer poskládat podle vlastní chuti, místo aby se drželi jednoho předem daného festivalového menu.

Pro ty, kdo si chtějí užít atmosféru bez alkoholu, nechybí ani nealkoholické varianty. Domácí Oktoberfest tak nemusí být jen pro zapálené pivní fanoušky, ale může fungovat pro celou společnost.

Vedle Mnichova dostává prostor i český lokál

Oktoberfest je sice doma v Bavorsku, dobrý pivní večer ale nemusí být postavený jen na dovozu.

Rohlík proto dává prostor také českému craftu, například pivům z pražského pivovaru Hostivar. Nabídka sahá od pitelné Světlé 11 až po výraznější styly jako Red Ale 14, Světlá 13, NEIPA 13, Ale 10 nebo Polotmavá 12.

Kdo hledá lehčí nebo ovocnější variantu, může vybírat také z radlerů a pivních mixů, například Bischofshof Natur Radler, Damm Lemon Radler, Kasteel Rouge nebo Cornelissen Kriekenbier.

Výsledkem tak není jeden „správný“ oktoberfestový košík, ale nabídka, ve které si přijdou na své milovníci klasických ležáků, craftových piv i lehčích či nealkoholických variant.

A protože k dobrému pivu patří i pořádné sousto

Oktoberfest není jen o tom, co je ve sklenici. Stejně důležité je i to, co je na stole. Rohlík proto do sezónní nabídky zařadil také jídlo, které dotváří celý večer: bavorské klobásky Dacello, louhované preclíky s hrubou solí, plnotučnou i kremžskou hořčici Kitchin nebo Schwarzwaldskou šunku PGI.

Kdo plánuje vydatnější hostinu, může sáhnout také po selském vepřovém pečeném koleni bez kosti od farmáře U Dolejších.

Vše potřebné tak může dorazit v jedné objednávce: vychlazené pivo, klobásky, preclíky, hořčice i něco pořádného doprostřed stolu.

„Oktoberfest je skvělým příkladem příležitosti, kdy si lidé chtějí užít zážitek, ale ne nutně všechnu organizaci kolem něj. Někdo chce ochutnat originální bavorská piva, která se objevují jen jednou za rok, jiný dá přednost známému českému ležáku a další hledá nealkoholickou variantu. Naší rolí je dát to všechno dohromady, doplnit o jídlo, které na takový stůl patří, a umožnit zákazníkům vyřešit celý večer v jedné objednávce,“ říká Markéta Široká Šťastníková, komerční ředitelka Rohlík.cz.

Díky doručení až domů si tak zákazníci mohou sestavit vlastní Oktoberfest bez cesty přes Bavorsko a vlastně i bez cesty přes celé město. Místo front, přeplněných stanů a několika zastávek po obchodech tak zbývá vyřešit už jen to, kdo si vezme poslední preclík.

O Rohlíku

Rohlík.cz je největší český online prodejce potravin a součást skupiny Rohlik Group, která provozuje online supermarkety v pěti zemích střední Evropy – v Česku, Maďarsku, Německu, Rumunsku a Rakousku.

 

Zdroj: Rohlík.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59336.

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