Okupace Československa 1968 vojsky Varšavské smlouvy zahraniční perspektivou: 21. 8. na Výstavišti

V den, kdy si připomínáme 57 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, se na Výstavišti Praha uskuteční čtvrtý ročník kulturně-společenského festivalu NeverMore 68. Ve čtvrtek 21. srpna od 14.00 do 23.30 hodin nabídne festival návštěvníkům diskuse, výstavy, filmové projekce a interaktivní instalace, letos s důrazem na zahraniční pohled na události roku 1968.
Novinkou letošního ročníku je spolupráce s Britskou ambasádou v Praze a British Council, které jsou hlavními partnery témat věnovaných Velké Británii – zemi, kde v době okupace žila početná československá komunita. Hlavním partnerem festivalu je společnost Alza.cz a.s.
„Podpora svobody a připomínání historických událostí, které nesmí být zapomenuty, jsou pro nás zásadní. Jsme hrdí, že se můžeme jako hlavní partner zapojit do akce NeverMore 68, která přináší nejen fakta o srpnu 1968, ale i důležité hodnoty – respekt, demokracii a svobodu slova,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.
Za čtyři roky se NeverMore 68 vyprofiloval jako největší občanská připomínka srpnových událostí a platforma pro organizace a instituce, jež se věnují uchovávání historické paměti. Letos se zaměří na to, jak média, instituce a vlády v zahraničí informovaly o vpádu vojsk, a to jak na západě, tak i v zemích za železnou oponou.
Festival pořádá Výstaviště Praha ve spolupráci s řadou partnerů: Britskou ambasádou v Praze, British Council, Českým rozhlasem, spolkem Díky, že můžem, organizací Paměť národa (Post Bellum), Národním filmovým archivem, Muzeem paměti XX. století a dalšími. Chybět nebudou ani projekty gulag.cz, Političtívězni.cz, dekomunizace.cz, speciální filmový program či interaktivní instalace.
Součástí programu bude také stream Dárek pro Putina s hosty na téma srpen 68 a simulátorem F18. Po skončení streamu diváci zhlédnou Velký vlastenecký výlet Roberta Kvapila a následně oceňovaný film Vlny režiséra Jiřího Mádla. Český rozhlas nabídne živý diskusní vstup, takže se do atmosféry mohou zapojit i ti, kteří na Výstaviště nedorazí osobně.
Hlavní body programu:
• Debatní a video stage
• Výstavy k roku 1968
• Prezentace organizací občanské společnosti
• Interaktivní instalace Mapy okupace – osm tematických celků mapujících vojenský vpád a jeho dlouhodobé dopady
• Promítání filmu Vlny (Jiří Mádl)
Debatní podcast stage přinese inspirativní rozhovory s novináři, historiky, pamětníky i zástupci mezinárodních institucí o klíčových okamžicích 20. století a současném významu svobody slova. Videostage vzniká ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem.
Zapojené instituce: British Council, Britské velvyslanectví v Praze, Ministerstvo zahraničí, Evropská komise, ČRO Radiožurnál, Muzeum paměti XX. století, Memorial Česká republika, Dekomunizace.cz, Díky, že můžem, Post Bellum – Paměť národa, Dárek pro Putina, Političtí vězni.cz, Gulag.cz.
Záštitu nad akcí převzali: Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí ČR; Vít Rakušan, ministr vnitra ČR; Jiří Pospíšil, radní pro kulturu hlavního města Prahy.
