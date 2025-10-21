OKX představuje Rubix – služby v oblasti digitálních aktiv pro finanční instituce

Rubix se plynule začleňuje do stávajících procesů finančních institucí – od front-office přes middle- až po back-office. Spojuje klíčové oblasti, jakými jsou přístup na trh, exekuce, úschova, vypořádání i kontrola, do jednoho uceleného systému. Díky tomu odbourává zbytečnou složitost a umožňuje institucím nabízet regulované služby v oblasti digitálních aktiv, aniž by musely měnit stávající způsob práce s klienty a své interní či governance procesy.
Flexibilní řešení šité na míru pro institucionální workflow
Instituce si mohou vybrat pouze ty komponenty, které potřebují, a sladit je se stávajícími provozními modely a procesy pro řízení rizik a governance:
? Regulovaný přístup na trh — zahrnuje MiCA/MiFID II (Evropa), VARA (SAE), MAS (Singapur), AFSL/AUSTRAC (Austrálie), CNV (Argentina) a pokrytí amerických MSB/MTL.
? Likvidita a provádění pokynů — vysoká likvidita a exekuce prostřednictvím centrálního aukčního systému (CLOB) i OTC modelu RFQ pro dosažení nejlepšího provedení obchodů.
? Post-trade vypořádání — odložené vypořádání zajišťuje kapitálovou efektivitu a eliminuje potřebu předfinancování obchodů na burze.
? Konektivita — integrace na míru s existujícími systémy OMS/EMS, plus rozhraní FIX, REST a WebSocket.
? Úschova mimo burzu — možnost zvolit si licencovaného bankovního depozitáře nebo nezávislého poskytovatele pro snížení rizika vůči protistraně.
? Optimalizace kolaterálu — flexibilita využít fiat, stablecoiny, kryptoaktiva a tokenizované fondy peněžního trhu.
? Další služby — zahrnují úvěrové rámce, půjčky, fiat on/off rampy a podnikové řízení účtů/práv.
Rubix umožňuje finančním institucím nabízet regulované služby v oblasti digitálních aktiv v rámci jejich stávajících kanálů – se zachováním vlastního brandu, interních politik, limitů, datových modelů i reportingu. Na pozadí přitom OKX zajišťuje kompletní regulovanou tržní infrastrukturu.
„Finanční instituce jsou připraveny reagovat na rostoucí poptávku klientů po digitálních aktivech, ale často je brzdí složitost procesů a požadavky na compliance,“ říká Simon Ren, senior viceprezident OKX Institutional. „Rubix tyto překážky odstraňuje díky modulárnímu a interoperabilnímu řešení, které se snadno integruje do zavedených procesů front-, middle- i back-office. Rubix je navržen jako flexibilní systém, řízený samotnou institucí, zatímco OKX v pozadí zajišťuje spolehlivou a škálovatelnou infrastrukturu,“ dodává Ren.
Rubix vzniká ve spolupráci s globální sítí regulovaných depozitářů a poskytovatelů OMS/EMS, což umožňuje regionální přizpůsobení podle místních regulatorních požadavků, provozních potřeb i požadované úrovně služeb.
Tento přístup potvrzuje přesvědčení OKX, že budoucnost adopce digitálních aktiv stojí na propojenosti, nikoli na fragmentaci. Rubix je již v provozu a spolupracuje s institucionálními partnery napříč Evropou, regionem APAC, SAE i Latinskou Amerikou, přičemž další instituce se právě zapojují do procesu onboardingu.
OKX Rubix. Puzzle solved.
O společnosti OKX
OKX důvěřuje více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Jsme technologická společnost, která buduje decentralizovanou budoucnost a usiluje o to, aby byl svět obchodování otevřenější, transparentnější a propojenější. Patříme mezi nejrychlejší a nejspolehlivější kryptoaplikace na světě a máme za sebou transakce v objemu bilionů dolarů.
Naše hlavní regionální kanceláře se nacházejí v San José v Kalifornii (pro Ameriku) a v Dubaji (pro Blízký východ). Dále působíme v New Yorku, Hongkongu, Singapuru, Turecku, Austrálii a Evropě. V posledních letech jsme vybudovali jednu z nejkomplexnějších a nejlépe licencovaných krypto společností, které splňují regulatorní požadavky v jednotlivých regionech. Držíme licence ve Spojených státech, SAE, EHP, Singapuru a Austrálii, stejně jako na dalších trzích.
Jsme pevně oddáni transparentnosti a bezpečnosti – každý měsíc zveřejňujeme zprávy o Proof of Reserves.
Chcete-li se o OKX dozvědět víc, stáhněte si naši aplikaci nebo navštivte okx.com.
OKX Institutional
OKX Institutional poskytuje bezpečnou a spolehlivou tržní infrastrukturu pro institucionální účastníky trhu s digitálními aktivy. Nabízíme vysoce likvidní spotové i derivátové trhy prostřednictvím regulovaných knih objednávek (CLOB) a OTC RFQ, stejně jako klíčové služby pro celý obchodní cyklus.
Od bank, které integrují digitální aktiva, přes správce aktiv zvažující alokaci, až po obchodní firmy rozvíjející derivátové strategie — poskytujeme flexibilní a vyhovující základ, který institucím umožňuje efektivně působit a soutěžit na trzích s digitálními aktivy.
Zdroj: OKX
PROTEXT