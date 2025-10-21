OKX představuje Rubix – služby v oblasti digitálních aktiv pro finanční instituce

Autor:
  17:22
Praha 21. října 2025 (PROTEXT) - OKX, přední burza digitálních aktiv a globální společnost v oblasti on-chain technologií, dnes představila OKX Rubix, modulární řešení pracovních postupů, které umožňuje regulovaným finančním institucím poskytovat svým klientům služby v oblasti digitálních aktiv bez nutnosti zřizování nové infrastruktury nebo zvyšování provozní zátěže.

Rubix se plynule začleňuje do stávajících procesů finančních institucí – od front-office přes middle- až po back-office. Spojuje klíčové oblasti, jakými jsou přístup na trh, exekuce, úschova, vypořádání i kontrola, do jednoho uceleného systému. Díky tomu odbourává zbytečnou složitost a umožňuje institucím nabízet regulované služby v oblasti digitálních aktiv, aniž by musely měnit stávající způsob práce s klienty a své interní či governance procesy.

Flexibilní řešení šité na míru pro institucionální workflow

Instituce si mohou vybrat pouze ty komponenty, které potřebují, a sladit je se stávajícími provozními modely a procesy pro řízení rizik a governance:

? Regulovaný přístup na trh — zahrnuje MiCA/MiFID II (Evropa), VARA (SAE), MAS (Singapur), AFSL/AUSTRAC (Austrálie), CNV (Argentina) a pokrytí amerických MSB/MTL.

? Likvidita a provádění pokynů — vysoká likvidita a exekuce prostřednictvím centrálního aukčního systému (CLOB) i OTC modelu RFQ pro dosažení nejlepšího provedení obchodů.

? Post-trade vypořádání — odložené vypořádání zajišťuje kapitálovou efektivitu a eliminuje potřebu předfinancování obchodů na burze.

? Konektivita — integrace na míru s existujícími systémy OMS/EMS, plus rozhraní FIX, REST a WebSocket.

? Úschova mimo burzu — možnost zvolit si licencovaného bankovního depozitáře nebo nezávislého poskytovatele pro snížení rizika vůči protistraně.

? Optimalizace kolaterálu — flexibilita využít fiat, stablecoiny, kryptoaktiva a tokenizované fondy peněžního trhu.

? Další služby — zahrnují úvěrové rámce, půjčky, fiat on/off rampy a podnikové řízení účtů/práv.

Rubix umožňuje finančním institucím nabízet regulované služby v oblasti digitálních aktiv v rámci jejich stávajících kanálů – se zachováním vlastního brandu, interních politik, limitů, datových modelů i reportingu. Na pozadí přitom OKX zajišťuje kompletní regulovanou tržní infrastrukturu.

„Finanční instituce jsou připraveny reagovat na rostoucí poptávku klientů po digitálních aktivech, ale často je brzdí složitost procesů a požadavky na compliance,“ říká Simon Ren, senior viceprezident OKX Institutional. „Rubix tyto překážky odstraňuje díky modulárnímu a interoperabilnímu řešení, které se snadno integruje do zavedených procesů front-, middle- i back-office. Rubix je navržen jako flexibilní systém, řízený samotnou institucí, zatímco OKX v pozadí zajišťuje spolehlivou a škálovatelnou infrastrukturu,“ dodává Ren.

Rubix vzniká ve spolupráci s globální sítí regulovaných depozitářů a poskytovatelů OMS/EMS, což umožňuje regionální přizpůsobení podle místních regulatorních požadavků, provozních potřeb i požadované úrovně služeb.

Tento přístup potvrzuje přesvědčení OKX, že budoucnost adopce digitálních aktiv stojí na propojenosti, nikoli na fragmentaci. Rubix je již v provozu a spolupracuje s institucionálními partnery napříč Evropou, regionem APAC, SAE i Latinskou Amerikou, přičemž další instituce se právě zapojují do procesu onboardingu.

OKX Rubix. Puzzle solved.

 

O společnosti OKX

OKX důvěřuje více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Jsme technologická společnost, která buduje decentralizovanou budoucnost a usiluje o to, aby byl svět obchodování otevřenější, transparentnější a propojenější. Patříme mezi nejrychlejší a nejspolehlivější kryptoaplikace na světě a máme za sebou transakce v objemu bilionů dolarů.

Naše hlavní regionální kanceláře se nacházejí v San José v Kalifornii (pro Ameriku) a v Dubaji (pro Blízký východ). Dále působíme v New Yorku, Hongkongu, Singapuru, Turecku, Austrálii a Evropě. V posledních letech jsme vybudovali jednu z nejkomplexnějších a nejlépe licencovaných krypto společností, které splňují regulatorní požadavky v jednotlivých regionech. Držíme licence ve Spojených státech, SAE, EHP, Singapuru a Austrálii, stejně jako na dalších trzích.

Jsme pevně oddáni transparentnosti a bezpečnosti – každý měsíc zveřejňujeme zprávy o Proof of Reserves.

Chcete-li se o OKX dozvědět víc, stáhněte si naši aplikaci nebo navštivte okx.com.

 

OKX Institutional

OKX Institutional poskytuje bezpečnou a spolehlivou tržní infrastrukturu pro institucionální účastníky trhu s digitálními aktivy. Nabízíme vysoce likvidní spotové i derivátové trhy prostřednictvím regulovaných knih objednávek (CLOB) a OTC RFQ, stejně jako klíčové služby pro celý obchodní cyklus.

Od bank, které integrují digitální aktiva, přes správce aktiv zvažující alokaci, až po obchodní firmy rozvíjející derivátové strategie — poskytujeme flexibilní a vyhovující základ, který institucím umožňuje efektivně působit a soutěžit na trzích s digitálními aktivy.

Zdroj: OKX

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Ředitelem ostravského muzea MUSEum+ se stal bývalý ředitel Tatry Pavel Lazar

Bývalého ředitele automobilky Tatra Pavla Lazara dnes ministr kultury Martin Baxa (ODS) jmenoval do čela industriálního muzea MUSEum+ v Ostravě. Nového...

21. října 2025  17:56,  aktualizováno  17:56

Velká Skrovnice na Orlickoústecku odmítla větrníky, referendum nebude

Zastupitelé Velké Skrovnice na Orlickoústecku odmítli stavbu větrných elektráren v katastru obce. Rozhodli tak na základě petice, ve které se proti plánu...

21. října 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

Zpívat česky je výzva, ale i radost, že lidé rozumí, říká Thom Artway

Hudebník Thom Artway vydal v září svou čtvrtou desku. Ta se jmenuje Občas to tak mám a i tentokrát je celá v češtině. Obsahuje devět písní, na jejichž produkci se s Thomem podíleli Štěpán Urban a...

21. října 2025  18:30

Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila vážná dopravní nehoda, která se stala v úterý krátce po 13:00 na silnici I/38 u Svojkovic na...

21. října 2025  15:12,  aktualizováno  18:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Teplé u Mariánských Lázní kraj postaví novou základnu záchranářů

Karlovarský kraj chystá novou základnu zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Teplé u Mariánských Lázní na Chebsku. Záměr schválilo vedení kraje. Projektové...

21. října 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Přehledná křižovatka je místem tragických nehod, poslední střet zachytila kamera

Křižovatka na Písecku je na první pohled přehledná, přesto se tam v posledních letech stalo několik velmi vážných nehod, při nichž i umírali lidé. V úterý odpoledne tam sice žádný život nevyhasl, ale...

21. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Část Brno-střed pronajme univerzitě patro kryté tržnice na Zelném trhu

Městská část Brno-střed pronajme druhé nadzemní podlaží kryté tržnice na Zelném trhu Vysokému učení technickému. Škola tam chce vybudovat centrum pro studenty...

21. října 2025  16:23,  aktualizováno  16:23

Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj. Hasiči evakuovali 50 cestujících

V pražské Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů se v úterý odpoledne srazila tramvaj s autobusem městské hromadné dopravy. Drobná poranění v obličeji utrpěl řidič autobusu, nikdo z cestujících...

21. října 2025  16:52,  aktualizováno  17:57

Investice za 190 milionů. Praha dokončila protipovodňový uzávěr trojského kanálu

Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou vlastní hlavní město Praha, dokončila stavbu protipovodňového uzávěru trojského kanálu v souvislosti s výstavbou nové linky Ústřední čistírny...

21. října 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali v úterý odpoledne policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Postižená část ulice je uzavřena. Specialisté na místě zjistili, že plyn...

21. října 2025  16:02,  aktualizováno  17:37

Byt 1+kk přímo na náměstí
Byt 1+kk přímo na náměstí

Masarykovo náměstí, Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
4 080 250 Kč

Více z nabídky 108 697 nemovitostí

Český průlom v medicíně: SÚKL schválil klinickou studii H2 Medical Technologies. Začíná nová éra v boji proti Alzheimerově chorobě

21. října 2025  17:35

Toto krásné místo u cvičiště Sokola Smíchov na Mrázovce, kde se potkávají další ulice a uličky poblíž usedlosti Bertramky, kdy v ulici Nad Bertramkou žil a pracoval zpěvák Karel Gott bylo obcí...

vydáno 21. října 2025  17:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.