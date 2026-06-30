OKX rozšiřuje platební možnosti pro české uživatele

Evropský trh s kryptoměnami vstupuje od 1. července do nové fáze. Končí totiž přechodné období nařízení Markets in Crypto-Assets (MiCA), po jehož uplynutí mohou služby spojené s kryptoměnami v Evropské unii poskytovat pouze společnosti s příslušnou licencí. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zároveň vyzval poskytovatele, kteří licenci nezískali, aby ukončili činnost nebo dokončili převod svých klientů k licencovaným subjektům.
Podle ESMA představuje 1. červenec 2026 významný milník pro celý evropský kryptoměnový sektor. Po skončení přechodného období budou moci služby klientům v Evropské unii dlouhodobě nabízet pouze regulovaní poskytovatelé splňující jednotná pravidla ochrany investorů, správy klientských prostředků a řízení rizik podle nařízení MiCA.
Jednou z burz, která licenci MiCA získala již dříve, je OKX. V souvislosti s novou regulatorní etapou nyní dále rozšiřuje platební infrastrukturu pro evropské uživatele prostřednictvím partnerství s evropskou fintech společností ZEN.COM.
Díky nové integraci mohou uživatelé v České republice vkládat prostředky na svůj účet u OKX přímo prostřednictvím ZEN.COM v českých korunách. Služba je kromě Česka dostupná také v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Dánsku, Švédsku a Norsku.
Partnerství navazuje na strategii OKX budovat evropskou infrastrukturu odpovídající novým regulatorním pravidlům. Vedle licence MiCA je OKX držitelem také licence platební instituce podle evropské směrnice PSD2 a oprávnění podle MiFID II, které rozšiřují její možnosti poskytování regulovaných finančních služeb v rámci Evropské unie.
Při příležitosti spuštění integrace se ZEN.com připravilo OKX pro evropské uživatele časově omezené zvýhodnění. Do 19. července jsou vklady prostřednictvím ZEN.COM zcela bez poplatků a platforma současně nabízí motivační programy pro nové i stávající uživatele včetně bonusů za vklady.
Více informací o možnostech vkladů prostřednictvím ZEN.COM a aktuální nabídce OKX naleznete na stránkách OKX.
Zdroj: OKX
PROTEXT