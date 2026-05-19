OKX spustilo regulované X-Perps. Burza chce ovládnout trh s kryptoderiváty v EU

  11:06
Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - Kryptoburza OKX pokračuje v agresivní expanzi na evropském trhu a nově spustila produkt s názvem X-Perps, který je určen speciálně pro evropské uživatele a plně odpovídá regulatorním požadavkům Evropské unie. Novinka je dostupná retailovým i institucionálním traderům ve všech 30 zemích Evropského hospodářského prostoru (EEA).

Jde o významný krok směrem k regulovanému obchodování kryptoderivátů v Evropě, kde se burzy stále častěji snaží fungovat v souladu s evropskými pravidly místo provozování offshore platforem. Produkt X-Perps funguje pod maltskou entitou společnosti OKX, která drží licenci MiFID. Tu burza získává letos v březnu 2025 a díky ní může legálně nabízet derivátové produkty napříč celým EEA.

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) představuje evropský regulatorní rámec pro finanční instrumenty, jako jsou akcie, futures nebo deriváty. Pro kryptoměnové společnosti jde o zásadní licenci, která otevírá dveře k plně regulovanému podnikání v Evropské unii. Podle OKX je platforma X-Perps od začátku navržena tak, aby splňovala všechny regulatorní požadavky evropského trhu.

Páka až 10× a kolaterál v eurech, dolarech i kryptu

X-Perps nabízí kryptoderiváty s expirací až pět let a obchodníci mohou využít páku až 10×. Platforma zároveň podporuje multi-asset kolaterál, takže jako zajištění lze používat euro, americký dolar i vybraná kryptoměnová aktiva. Při spuštění jsou dostupné obchodní páry pro největší kryptoměny včetně Bitcoinu (BTC), Etheru (ETH) a XRP, nechybí však ani populární memecoiny jako Dogecoin (DOGE) nebo Pepe (PEPE). OKX zároveň uvádí, že nabídku bude postupně rozšiřovat o další obchodní páry i nové produkty podle poptávky retailových a institucionálních investorů.

Přestože název „X-Perps“ odkazuje na perpetual futures, ve skutečnosti nejde o klasické perpetual kontrakty známé z offshore burz. CEO OKX Europe Erald Ghoos během Paris Blockchain Week uvedl, že tradiční perpetual deriváty nemohou pod regulací MiFID II fungovat, protože by byly klasifikovány jako CFD kontrakty (Contracts for Difference), které podléhají jiným pravidlům.

OKX proto volí odlišný přístup. Místo perpetual futures vytváří futures kontrakty s expirací na pět let. Díky tomu produkt splňuje evropské regulatorní požadavky a zároveň si zachovává vlastnosti, které tradeři od perpetual kontraktů očekávají.

OKX patří mezi největší hráče na trhu derivátů

Spuštění X-Perps přišlo v době, kdy OKX výrazně posiluje svou pozici na trhu kryptoderivátů. Podle dat CoinGlass je v prvním čtvrtletí roku 2026 druhou největší derivátovou kryptoburzou na světě hned za Binance. Celkový objem obchodů na OKX dosahuje 2,19 bilionu dolarů, zatímco Binance vede s objemem 4,9 bilionu dolarů. Data tak potvrzují, že kryptoderiváty nadále patří mezi nejdůležitější a nejrychleji rostoucí segmenty celého krypto trhu.

Ghoos zároveň upozorňuje, že až 95 % objemu obchodování kryptoderivátů stále probíhá na offshore platformách mimo regulované jurisdikce. Podle něj se však trh postupně mění a stále více uživatelů začíná hledat bezpečnější a transparentnější alternativy v rámci regulovaného prostředí. Právě X-Perps mají podle OKX představovat pomyslný most mezi vysokou likviditou kryptoderivátových trhů a plně regulovaným evropským ekosystémem, který investorům nabízí větší právní jistotu i ochranu.

Evropa se stává klíčovým bojištěm kryptoburz

Spuštění X-Perps ukazuje širší trend v kryptoprůmyslu. Největší burzy už nesází pouze na offshore modely, ale stále více investují do regulovaných struktur, aby získaly důvěru evropských institucí i retailových investorů.

Pokud se OKX podaří nabídnout dostatečnou likviditu a konkurenceschopné podmínky, může se stát jedním z hlavních hráčů regulovaného trhu kryptoderivátů v Evropě.

 

Zdroj: OKX

 

 

