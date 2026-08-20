OLED panely LG snižují modré světlo i bez zapnutého režimu

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  12:29
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Praha 20. srpna 2026 (PROTEXT) - Certifikace pro péči o zrak se staly běžnou výbavou prémiových televizorů. Většina z nich omezuje modré světlo softwarově: režimem, po jehož zapnutí obraz zežloutne. OLED panely společnosti LG Display prošly jako první v oboru ověřením UL Solutions Eyesafe ve stupních RPF40 a CPF60, aniž by divák musel cokoli nastavovat.

Shrnutí zprávy

• OLED panel nemá podsvícení. Podle organizace Eyesafe připadá na modré světlo zhruba 36 % jeho spektra, u LCD panelů s podsvícením 70 až 80 %.

• LG Display získala v březnu 2025 jako první výrobce na trhu ověření UL Solutions Eyesafe pro celou nabídku OLED panelů pro televizory i monitory.

• Panely dosáhly hodnot RPF40 a CPF60 podle metodiky Eyesafe Display Requirements 3.0. Hranice pro udělení ověření je v obou případech 35.

• OLED panely LG mají od UL Solutions rovněž ověření Flicker Free a Discomfort Glare Free.

Během roku 2026 získaly prémiové televizory několika značek certifikace nezávislých zkušeben pro bezpečnost pro oči a pro vliv na cirkadiánní rytmus. Podle zkušebny UL Solutions za tím stojí rostoucí zájem spotřebitelů o to, jak na ně působí dlouhé hodiny strávené u obrazovky. Modré světlo ve večerních hodinách tlumí tvorbu melatoninu, tedy hormonu, který spouští spánek.

Většina těchto funkcí pracuje softwarově. Televizor po zapnutí režimu posune barevnou teplotu do teplejších tónů a obraz zežloutne. Divák si tak vybírá mezi věrnými barvami a nižší dávkou modrého světla.

Rozdíl je v konstrukci panelu, ne v nastavení

OLED panel podsvícení nemá. Každý pixel svítí sám a tam, kde má být obraz černý, zhasne úplně. Odpadá vrstva modrých LED diod, které u LCD televizorů prosvěcují celý panel bez ohledu na to, co je právě na obrazovce. Podle organizace Eyesafe připadá u OLED panelů LG na modré světlo přibližně 36 % spektra. U LCD panelů 70 až 80 %.

Ověření UL Solutions: RPF40 a CPF60

V březnu 2025 oznámila zkušebna UL Solutions, že OLED televizní a monitorové panely LG Display prošly jako první na trhu ověřením UL Solutions Eyesafe. Hodnocení proběhlo podle metodiky Eyesafe Display Requirements 3.0, na které se podíleli oční lékaři a vědci.

Metodika pracuje se dvěma hodnotami. Radiance Protection Factor (RPF) měří podíl modrého světla v pásmu s nejsilnějším účinkem na sítnici, spolu s barevným gamutem a teplotou chromatičnosti. Circadian Protection Factor (CPF) hodnotí vliv světla z obrazovky na cirkadiánní rytmus a tvorbu melatoninu. Panely LG Display dosáhly hodnot RPF40 a CPF60. Hranice pro udělení ověření je u obou hodnot 35.

Blikání a odlesky

Kromě modrého světla mají OLED panely LG od UL Solutions ověření Flicker Free a Discomfort Glare Free. Flicker Free se týká kolísání jasu, které oko vědomě nezachytí, ale které při delším sledování unavuje. Discomfort Glare Free se týká oslnění od světel odražených v místnosti.

U televizorů LG OLED evo AI pro rok 2026 na to navazuje samotný povrch obrazovky. Vlajkový model G6 má certifikaci Reflection-Free Premium a odrazy světla omezuje na polovinu ve srovnání se staršími modely.

O společnosti LG Electronics

LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.

Zdroj: LG Electronics

 

Kontakt:

Kristína Gáliková

LG Electronics

E-mail: kristina.galikova@acomware.cz

https://www.lg.com/cz/

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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