OLED televizory LG dominují nezávislému hodnocení dTest

Praha 13. října 2025 (PROTEXT) - Společnost LG Electronics (LG) s hrdostí oznamuje, že její modelové řady televizorů s technologií OLED opět obsadily přední pozice ve výsledcích nezávislého testování renomovaného spotřebitelského časopisu dTest. LG i letos potvrdilo svou dominanci v kategorii OLED televizorů.

Šestnáct oceněných modelů

V nabité konkurenci se LG podařilo získat prestižní ocenění pro celkem 16 modelů OLED televizorů. Značkou kvality dTest se označují pouze výrobky, které získaly v objektivním a nezávislém testování hodnocení 70 % a více, čímž se zařazují mezi nejlépe hodnocené produkty na trhu.

Nejlépe hodnocené modely

Nejlépe hodnocené modely v testu, který probíhal v srpnu 2025, jsou LG OLED65G54LW a LG OLED65G56LS. Oba tyto špičkové televizory získaly vynikající hodnocení 78 % a pevně se usadily v čele žebříčku. Televizor LG OLED65G56LS je v podstatě technicky identický model s LG OLED65G54LW, který se liší primárně v dodávaném příslušenství a jeho zaměření na trhu. Oba modely patří do prémiové řady G5 (Gallery) z roku 2025, která se pyšní nejvyšší obrazovou a herní specifikací.

Televize LG OLED65G54LW je špičkový 65palcový (165 cm) model z řady OLED evo G5 pro rok 2025, zaměřený na maximalizaci obrazové kvality a herního výkonu. Vyznačuje se prémiovým "Gallery" designem, který umožňuje ultra tenkou instalaci těsně u zdi (montáž na stěnu je součástí balení, stojan je volitelný).

Dále byly oceněny modely řady B5 a C5.

Televizor LG řady OLED C5 je v roce 2025 považován za ideální volbu mezi cenou a výkonem ve světě OLED. Jeho základ tvoří vylepšený 4K OLED evo panel, který je poháněn procesorem ?9 AI Processor 4K Gen8, zaručuje dokonale syté barvy, bezchybnou černou a vysoký kontrast. Díky technologii Brightness Booster dosahuje C5 velmi dobrého jasu, který zajišťuje skvělý zážitek ve většině domácích podmínek. Pro hráče nabízí C5 špičkové specifikace, včetně čtyř HDMI 2.1 portů s podporou VRR až 144Hz, G-Sync a FreeSync Premium a prakticky okamžitou odezvu. Televizor běží na nejnovějším chytrém systému webOS 25 a je plně kompatibilní s formáty Dolby Vision a Dolby Atmos. Standardně je dodáván se stojanem.

Řada LG OLED B představuje vstupní bránu do světa LG OLED televizorů. Je navržena tak, aby nabídla základní přednosti technologie OLED – dokonalou černou, nekonečný kontrast a široké pozorovací úhly – za nejdostupnější cenu. Tyto televizory vždy využívají 4K OLED panel, ale obvykle jsou osazeny o generaci starším a méně výkonným AI procesorem (např. ?7 nebo předchozí ?9) ve srovnání s modely C a G z téhož roku. Tato úprava procesoru je hlavním kompromisem, který snižuje náklady, ale přesto zajišťuje vynikající zpracování obrazu a plynulé fungování chytré platformy webOS. Řada B si zachovává klíčové herní funkce, což z ní činí cenově dostupnou volbu pro hráče. Typicky nabízí alespoň dva porty HDMI 2.1 s plnou podporou funkcí, jako je VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync Premium, s rychlou odezvou pod 0,1ms. Stejně jako vyšší řady, i B-Series plně podporuje Dolby Vision a Dolby Atmos.

Testované modely LG jsou již k dispozici u vybraných prodejců a na LG.cz.

https://www.lg.com/cz/promotions/dtest-oceneni-tv-av/ 

Více informací o výsledcích testování naleznete na stránkách dTestu.

https://www.dtest.cz/testy-vyrobku-1215/televizory-od-2024 

 

# # #

 

