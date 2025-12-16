Olej patří do speciálních nádob. Část Pražanů ho ale vylévá do kanalizace, ukázal průzkum

Autor:
  12:18
Praha 16. prosince 2025 (PROTEXT) - Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů. Nikoliv však do kanalizace, kde způsobuje značné problémy. Proto Pražské vodovody a kanalizace varují, aby lidé tuk po smažení štědrovečerního kapra či řízku do odpadu nevylévali.

„Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání,“ zdůraznil tiskový společnosti Tomáš Mrázek. „Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen v období vánočních svátků,“ dodal s tím, že kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí.

Třetina lidí nakládá s oleji špatně

Podle průzkumu pro PVK nejčastěji o Vánocích smažíme řízky (71 %) a ryby (51 %). Přestože naprostá většina lidí tuší, jak se má olej likvidovat správně, téměř třetina ho stále vylévá do odpadu nebo splachuje do toalety. I když se povědomí o správném nakládání s použitým olejem zlepšuje, praxe v domácnostech pořád není jednotná. Nejčastěji lidé volí správný postup: více než dvě pětiny domácností slévají olej do uzavíratelné nádoby a odnášejí ho do kontejneru na jedlé tuky a oleje (43 %). Další zhruba čtvrtina (25 %) si pomáhá tím, že olej nechá ztuhnout nebo ho nechá vsáknout do papíru a vyhodí ho do směsného odpadu.

Víme, co je správně, přesto část Pražanů tápe

Z průzkumu zároveň vyplývá, že lidé většinou vědí, jak správně naložit s přesmaženým olejem: jako nejlepší řešení ho uvádí přelít do uzavíratelné nádoby a vhodit do kontejneru na jedlé tuky a oleje (81 %). Zhruba čtvrtina respondentů by ho odvezla do sběrného dvora (24 %). Přesto ale část domácností stále tápe, někteří odpovídají „nevím“ a menší podíl dotázaných považuje za správné i postupy, které jsou spíš nouzové, například nechat olej ztuhnout a vyhodit ho do směsného odpadu nebo ho přelít do nádoby a vyhodit do běžného kontejneru. Stále ale existuje skupina, která olej likviduje nejrizikovějším způsobem. Do dřezu ho vylévá zhruba každý šestý obyvatel Prahy a Středočeského kraje, a další část ho dokonce splachuje do toalety (12 %).

Co hrozí? Ucpané potrubí a nečekané výdaje

Zároveň si lidé velmi dobře uvědomují, proč na správné likvidaci použitých tuků a olejů záleží. Největší obavou je zanášení odpadu. Podle 83 % respondentů může tuk vylévaný do dřezu či záchodu potrubí postupně zanášet a vést až k ucpání. A to je přesně ten typ problému, který se často projeví naprosto nečekaně. Voda začne odtékat pomalu, dřez nebo toaleta se vrací zpět a pokud si s takovým problémem nevíme rady, je potřeba volat instalatéra. Výjezd, čištění potrubí nebo odstranění ucpávky pak může znamenat zbytečné starosti i nečekané finanční výdaje, kterým se přitom dá jednoduše předejít. O Vánocích smažíme víc než jindy, a s tím roste i množství použitého oleje. Stačí přitom jednoduchý krok, nechat ho vychladnout, slít do uzavíratelné nádoby a odnést do kontejneru na jedlé tuky a oleje. Olej do dřezu ani do toalety nepatří.

Pražská stoková síť měří 3 926 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 033 kilometrů. Na stokovou síť je napojeno 128 696 kanalizačních přípojek. Chod celé sítě zajišťuje také 350 čerpacích stanic. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 22 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.

 

Poznámka: Průzkum provedla pro Pražské vodovody a kanalizace agentura Ipsos pomocí nástroje Instant Research na vzorku 1050 respondentů (obyvatel Prahy a Středočeského kraje) ve věku 18-65 let v prosinci 2025.

 

Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Při zátahu v tržnici jeden cizinec prchal přes plot, druhý se schoval za krabice

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Moravskoslezští policisté provedli zátah v ostravské tržnici, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se...

16. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:56

Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

Ilustrační snímek

Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po...

16. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Pořizujete nový telefon pod stromeček? Pozor na zastaralé 4G modely, varuje O2

16. prosince 2025  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového Šaldova divadla

ilustrační snímek

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového divadla F. X. Šaldy. Nahradí Lindu Hejlovou Keprtovou, která na vlastní žádost skončí v této...

16. prosince 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Vítězem participativního rozpočtu ve Zlíně je oprava zastávky MHD i chodníku

ilustrační snímek

Nejvíce hlasů v osmém ročníku participativního rozpočtu ve Zlíně získala v kategorii velkých projektů oprava chodníku na mostě u nákupního centra Čepkov. Z...

16. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Největší kvízová akce v Česku se po roce vrátí do Brna. V sobotu 7. února 2026 se v brněnském Bobycentru uskuteční třetí Kvíz Open, celodenní turnaj plný rozmanitých vědomostních otázek a týmové...

16. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Vězni z Horního Slavkova chtěli zabít dozorce

Pětadvacetiletý Dominik Danyi si odpyká 17 let vězení za pokus o vraždy dozorce a spoluvězně, založení požáru ve věznici v Horním Slavkově a další trestnou činnost. Pražský vrchní soud v úterý zamítl...

16. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Black Friday lámalo rekordy. Visa zároveň odhaluje výrazný nárůst zadržených podvodů

16. prosince 2025  12:31

LEPAS v klíčovém momentu globální klimatické politiky představuje čínskou zelenou odpovědnost v duchu udržitelné elegance

16. prosince 2025  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Města ruší novoroční ohňostroje kvůli novému zákonu. Jen Protivín se ho nevzdá

Novoroční ohňostroje mají pravidelně v Protivíně na Písecku.

Většina měst v Jihočeském kraji ohňostroj neplánuje i kvůli novému zákonu. Uspořádají ho jen v Protivíně, kde starosta slibuje, že bude udělaný tak, aby splňoval podmínky nové legislativy. Třeboň a...

16. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Olej patří do speciálních nádob. Část Pražanů ho ale vylévá do kanalizace, ukázal průzkum

16. prosince 2025  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.