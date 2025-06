Olomouc opravuje silnice na Schweitzerové a Na Letné

Zdeňka Gajdošová, vedoucí, Odbor dopravy města Olomouce: "Realizace akce bude rozdělena do dvou etap. A to hlavně z důvodu, že ulice Družební je slepá a tam bychom omezili velké množství občanů z tohoto důvodu, se tam udělá provizorní přejezd z parkoviště, které je na ulici Družební směrem do ulice Schweitzerova, aby vždy byla zajištěna dopravní obsluha této lokality."

Silnice by se měla opravovat až do 24. srpna 2025.

Zdeňka Gajdošová, vedoucí, Odbor dopravy města Olomouce: "Součástí stavby budou tři autobusové zastávky, nástupiště, doplní se nebo vymění se jeden autobusový přístřešek, vymění se silniční obruby a doplní přídlažba. Doplněny by měly být i bezbariérové úpravy jako je slepecká dlažba apod. Jinak je vše v pořádku. Upraví se také ostrůvky u přechodů pro chodce, které už nejsou v dobré kondici."

Miroslava Ferancová (ANO), náměstkyně primátora města Olomouce: "Kvalita cesty ovlivňuje hlučnost. A to jak pro řidiče samotného, tak i pro jeho okolí. A také pro lidi, kteří bydlí v blízkosti. Silnice tak bude daleko komfortnější, protože se hlučnost výrazně sníží. Ale samozřejmě, že se zvýší i bezpečnost, zkracuje se brzdná dráha. To je určitě daleko bezpečnější, než když cesta je ve stavu, který už je na hranici vyhovovatelnosti."

Zcela neprůjezdná je i ulice Na Letné vedoucí podél řeky Moravy ke Klášternímu Hradisku.

Zdeňka Gajdošová, vedoucí, Odbor dopravy města Olomouce: "Tady by měla být velmi rychlá oprava. Provádět se bude recyklace za studena. Takže počítáme jen tři týdny. Práce probíhají za úplné uzavírky i s vyloučením autobusů."

Pro řidiče platí stejná objízdná trasa jako pro autobusy. Až do 15. června 2025 se tak lidé musí vydat ulicemi Komenského a Dobrovského.

Martina Krčová, asistentka ředitele DPMO: "Dochází ke změně trasování linek číslo 14 a 51. Dochází k objížďce, což znamená, že zastávka na Bristolu je přemístěna na ulici Komenského. Co se týká zastávky Na Letné, ta je přemístěna ke křižovatce ulic Dobrovského a Václava III."

Zdroj: POLAR televize Ostrava