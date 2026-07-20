Olomouc žila během: vyprodaná ČEZ RunTour Olomouc rozhýbala na 2500 běžců!

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  17:07
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Olomouc 20. července 2026 (PROTEXT) - Do druhé poloviny klasické sezony vstoupila ČEZ RunTour přesunem ze západu republiky do Olomouce. Hanáckou metropoli seriál letos navštívil už podruhé, poprvé v rámci Winter Edition, a také tentokrát, v sobotu 18. července, hlásil kompletně vyprodáno. Ve Smetanových sadech se na šesti distancích představilo na 2500 běžců všech věkových kategorií, kteří Olomouci ukázali, že je radost běhat.

Závodní den otevřela novinka letošní sezóny, POWERADE HALF MARATHON. Šlo už o třetí ze čtyř půlmaratonů klasické série, které lze s RunTour běžet. S bezmála pětiminutovým náskokem si pro první příčku doběhl český reprezentant v orientačním běhu Tomáš Křivda (1:09:36), mezi ženami zvítězila Veronika Soósová (1:31:27). Zatímco běžci na nejdelší trati bojovali o své cílové časy, závodní program pokračoval Lupilu dětskými běhy. Na tratě dlouhé 500 a 1000 metrů se vydalo téměř 500 malých závodníků, kteří zaplnili Smetanovy sady energií a nadšením a mnozí z nich si doběhli pro své první sportovní úspěchy a zážitky.

Po doběhnutí nejdelší distance a dětských závodů přišel na řadu RAJEC RUN 3 KM a za velkého povzbuzování fanoušků zde padl rekord trati. Erik Machů (8:58) zaběhl nejrychlejší čas v historii tohoto závodu a jako první se dostal pod hranici 9 minut. Své druhé zlato po hradeckém závodu přidala Karolína Vyňuchalová (10:14).

Následoval početně nejsilnější PUMA RUN 5 KM, jehož cílem proběhlo téměř 700 běžců. Jako první finišovali Jakub Vojáček (16:34) a Josefína Šturmová (17:57). Běžce "pětky“ doprovodilo do cíle slunce, zatímco ČEZ RUN 10 KM odstartoval za deště, který však všichni závodníci zvládli s grácií. Na této trati kralovali Jakub Glonek (32:00) a Nikola Baumová (35:51), která po Plzni přidala své druhé vítězství na RunTour v řadě.

Počasí připomínalo spíše apríl než vrchol léta a slunce se během dne střídalo s deštěm. Proměnlivé podmínky však díky skvělé atmosféře mezi běžci a kvalitnímu zázemí Výstaviště Flora Olomouc ve Smetanových sadech nedokázaly závodní den pokazit. Připraveny byly rozprašovače s vodou, šatny, sprchy, toalety, rytí medailí, prostor pro odpočinek i úkryt před deštěm a partnerské městečko. Závodníci i diváci mohli doplnit energii nejen na občerstvovacích stanicích, kde byly k dispozici voda Rajec, isotonické nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus, ale také díky menu od Lidlu v cateringové části. Nejmladší návštěvníci si užili Lidl dětskou zónu a zónu olomouckých sportovních klubů s řadou aktivit k vyzkoušení.

“Zdravý pohyb, vyvážená strava a udržitelnost, to jsou témata, na kterých nám v Lidlu skutečně záleží. Spojení s RunTour v roli hlavního partnera je pro nás proto naprosto přirozeným krokem. Obrovskou radost máme ze zájmu našich zaměstnanců, kteří mají na každý závod startovné zdarma; například do Olomouce jich vyrazilo přes 380. Nezapomínáme ani na rodiny jako partneři dětských běhů. Běžcům nabízíme vyvážené menu sestavené ve spolupráci s nutričním terapeutem, Miloslavem Šindelářem, a v našem zázemí jsme připravili interaktivní zónu. Zájemci si tu mohou vyzkoušet 'fruitbike', připravit zdravou svačinku a naučit se něco nového o udržitelnosti,” říká generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.

Ve volných chvílích si běžci mohli zasoutěžit ve visu u stánku Powerade, odpočinout si ve stánku Staropramen Cool, vyzkoušet novou kolekci bot Puma nebo navštívit stánky značek Rajec a MG. Po výkonu mohli využít regeneraci v podobě masáže u OZP a také doplnit sportovní šatník o kousky z RunTour Merche či běžecké brýle VIF.

Velký zájem o olomoucký závod potvrzuje také skutečnost, že se všechny dospělé distance vyprodaly s výrazným předstihem. “Olomouc každoročně potvrzuje, že i v letních měsících je radost běžet. Opakovaně sledujeme neskutečný zájem o závod z řad závodníků i partnerů akce, což dokazuje téměř 3000 registrovaných nadšenců. Rád bych touto cestou poděkoval Statutárnímu městu Olomouc za skvělou spolupráci při zabezpečení trasy i zázemí závodu,” říká Tomáš Coufal z pořádající agentury VML Czechia.

Díky Nadaci ČEZ a aplikaci EPP – Pomáhej pohybem podpořil olomoucký závod spolek BEZ RETUŠE, z.s. a malou Stellinku, která žije s dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a hypotonickým trupem. Podařilo se vybrat krásných 119.800 Kč na rehabilitační pomůcku BEMER. Ta Stellince umožní pravidelnou domácí terapii jako doplněk odborné rehabilitační péče doporučené lékaři a bude jí pomáhat po mnoho dalších let. Děkujeme!

Pátý z osmi závodů klasické sezóny ČEZ RunTour je za námi a seriál se tak přehoupl do své druhé poloviny. Nyní nás čeká srpnová letní pauza, po které se na vás budeme těšit 12. září v dalším moravském městě – Brně. O dva týdny později se můžeme potkat na druhém závodu Rajec RunTour ve slovenské Žilině. Pokud chcete být u toho, registrace jsou stále otevřené. S ČEZ RunTour#JERADOSTBĚŽET i v Brně – těšíme se na vás!

O ČEZ RunTour
ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21,1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Novinkou pro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde proběhnou závody v Bratislavě a Žilině. Je radost běžet!

Zdroj: ČEZ RunTour 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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