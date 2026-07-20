Olomouc žila během: vyprodaná ČEZ RunTour Olomouc rozhýbala na 2500 běžců!

Závodní den otevřela novinka letošní sezóny, POWERADE HALF MARATHON. Šlo už o třetí ze čtyř půlmaratonů klasické série, které lze s RunTour běžet. S bezmála pětiminutovým náskokem si pro první příčku doběhl český reprezentant v orientačním běhu Tomáš Křivda (1:09:36), mezi ženami zvítězila Veronika Soósová (1:31:27). Zatímco běžci na nejdelší trati bojovali o své cílové časy, závodní program pokračoval Lupilu dětskými běhy. Na tratě dlouhé 500 a 1000 metrů se vydalo téměř 500 malých závodníků, kteří zaplnili Smetanovy sady energií a nadšením a mnozí z nich si doběhli pro své první sportovní úspěchy a zážitky.
Po doběhnutí nejdelší distance a dětských závodů přišel na řadu RAJEC RUN 3 KM a za velkého povzbuzování fanoušků zde padl rekord trati. Erik Machů (8:58) zaběhl nejrychlejší čas v historii tohoto závodu a jako první se dostal pod hranici 9 minut. Své druhé zlato po hradeckém závodu přidala Karolína Vyňuchalová (10:14).
Následoval početně nejsilnější PUMA RUN 5 KM, jehož cílem proběhlo téměř 700 běžců. Jako první finišovali Jakub Vojáček (16:34) a Josefína Šturmová (17:57). Běžce "pětky“ doprovodilo do cíle slunce, zatímco ČEZ RUN 10 KM odstartoval za deště, který však všichni závodníci zvládli s grácií. Na této trati kralovali Jakub Glonek (32:00) a Nikola Baumová (35:51), která po Plzni přidala své druhé vítězství na RunTour v řadě.
Počasí připomínalo spíše apríl než vrchol léta a slunce se během dne střídalo s deštěm. Proměnlivé podmínky však díky skvělé atmosféře mezi běžci a kvalitnímu zázemí Výstaviště Flora Olomouc ve Smetanových sadech nedokázaly závodní den pokazit. Připraveny byly rozprašovače s vodou, šatny, sprchy, toalety, rytí medailí, prostor pro odpočinek i úkryt před deštěm a partnerské městečko. Závodníci i diváci mohli doplnit energii nejen na občerstvovacích stanicích, kde byly k dispozici voda Rajec, isotonické nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus, ale také díky menu od Lidlu v cateringové části. Nejmladší návštěvníci si užili Lidl dětskou zónu a zónu olomouckých sportovních klubů s řadou aktivit k vyzkoušení.
“Zdravý pohyb, vyvážená strava a udržitelnost, to jsou témata, na kterých nám v Lidlu skutečně záleží. Spojení s RunTour v roli hlavního partnera je pro nás proto naprosto přirozeným krokem. Obrovskou radost máme ze zájmu našich zaměstnanců, kteří mají na každý závod startovné zdarma; například do Olomouce jich vyrazilo přes 380. Nezapomínáme ani na rodiny jako partneři dětských běhů. Běžcům nabízíme vyvážené menu sestavené ve spolupráci s nutričním terapeutem, Miloslavem Šindelářem, a v našem zázemí jsme připravili interaktivní zónu. Zájemci si tu mohou vyzkoušet 'fruitbike', připravit zdravou svačinku a naučit se něco nového o udržitelnosti,” říká generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.
Ve volných chvílích si běžci mohli zasoutěžit ve visu u stánku Powerade, odpočinout si ve stánku Staropramen Cool, vyzkoušet novou kolekci bot Puma nebo navštívit stánky značek Rajec a MG. Po výkonu mohli využít regeneraci v podobě masáže u OZP a také doplnit sportovní šatník o kousky z RunTour Merche či běžecké brýle VIF.
Velký zájem o olomoucký závod potvrzuje také skutečnost, že se všechny dospělé distance vyprodaly s výrazným předstihem. “Olomouc každoročně potvrzuje, že i v letních měsících je radost běžet. Opakovaně sledujeme neskutečný zájem o závod z řad závodníků i partnerů akce, což dokazuje téměř 3000 registrovaných nadšenců. Rád bych touto cestou poděkoval Statutárnímu městu Olomouc za skvělou spolupráci při zabezpečení trasy i zázemí závodu,” říká Tomáš Coufal z pořádající agentury VML Czechia.
Díky Nadaci ČEZ a aplikaci EPP – Pomáhej pohybem podpořil olomoucký závod spolek BEZ RETUŠE, z.s. a malou Stellinku, která žije s dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a hypotonickým trupem. Podařilo se vybrat krásných 119.800 Kč na rehabilitační pomůcku BEMER. Ta Stellince umožní pravidelnou domácí terapii jako doplněk odborné rehabilitační péče doporučené lékaři a bude jí pomáhat po mnoho dalších let. Děkujeme!
Pátý z osmi závodů klasické sezóny ČEZ RunTour je za námi a seriál se tak přehoupl do své druhé poloviny. Nyní nás čeká srpnová letní pauza, po které se na vás budeme těšit 12. září v dalším moravském městě – Brně. O dva týdny později se můžeme potkat na druhém závodu Rajec RunTour ve slovenské Žilině. Pokud chcete být u toho, registrace jsou stále otevřené. S ČEZ RunTour#JERADOSTBĚŽET i v Brně – těšíme se na vás!
O ČEZ RunTour
ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21,1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Novinkou pro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde proběhnou závody v Bratislavě a Žilině. Je radost běžet!
Zdroj: ČEZ RunTour
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