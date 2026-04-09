Olympia Teplice dnes otevírá nový retail park

„Všechny obchodní jednotky jsou plně obsazeny, což potvrzuje silnou poptávku po této lokalitě i důvěru nájemců v dlouhodobý potenciál centra. Nové prodejny postupně zahajují svůj provoz. Plná obsazenost ještě před otevřením potvrzuje atraktivitu této lokality i sílu značky Olympia Teplice. Rozšíření přináší zákazníkům širší nabídku obchodů a služeb a zároveň dále posiluje pozici centra v rámci regionu,“ říká Tomáš Svoboda, asset manager CPI Property Group.
Nové obchody a širší nabídka
Díky rozšíření nyní celková obchodní plocha centra přesahuje 43.000 m2 a počet provozoven se blíží stovce. Nová část nabízí zázemí až pro 13 dalších značek. Zákazníci zde najdou například prodejny Planeo, Action, Burger King, ProSpánek, Rossmann nebo TEDi. Další značky budou postupně představovány.
Udržitelný provoz a vysoké energetické standardy
Projekt rozšíření obchodního centra byl od počátku navržen s důrazem na úsporný provoz a dlouhodobou efektivitu. Nová budova bude proto disponovat energetickým štítkem PENB A a usilovat o certifikaci BREEAM na úrovni Excellent. „Energetická úspornost a šetrnost k životnímu prostředí dnes představují základ kvalitního realitního projektu. Efektivní provoz je důležitý pro nájemce i dlouhodobou hodnotu nemovitosti,“ doplňuje Tomáš Svoboda.
Posílení infrastruktury včetně dobíjení elektromobilů
Součástí projektu je také posílení infrastruktury v celém areálu. Nově instalované dobíjecí stanice pro elektromobily rozšiřují stávající kapacity a posilují význam lokality v rámci Ústeckého kraje.
Výstava přiblíží návštěvníkům zákulisí výstavby
Součástí otevření je také výstava, která mapuje průběh výstavby a představuje technologie nové budovy. Návštěvníci se mohou seznámit například s řešeními v oblasti energetiky, vnitřního klimatu nebo udržitelnosti. Výstava je k vidění v pasáži obchodního centra.
Slavnostní otevření doprovodí celodenní program
Dnešní otevření doprovází celodenní program pro veřejnost. Návštěvníky čekají speciální akce jednotlivých značek, soutěže i doprovodné aktivity.
Zdroj: CPI Property Group
