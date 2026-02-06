Olympijský festival s MultiSportem: Vyzkoušejte si zimní sporty a fanděte

České Budějovice 6. února 2026 (PROTEXT) - Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 startují a spolu s nimi i Olympijský festival, který probíhá od 6. do 22. února na výstavišti v Českých Budějovicích. Festival nabídne jedinečnou možnost vyzkoušet si zimní sporty na vlastní kůži, fandit českým reprezentantům a zažít atmosféru světového sportu. Partnerem akce je společnost MultiSport Benefit a jde o největší zimní olympijskou fanzónu v republice.

Sportovní výzvy a světová atmosféra

Češi jsou národ vášnivých sportovních fanoušků, což se projevuje zejména v období velkých sportovních soutěží jako jsou Olympijské hry. Česko na zimní olympiádu do Itálie vysílá rekordních 114 sportovců. Zatímco budou reprezentanti bojovat o medaile, výstaviště v Českých Budějovicích se promění v obrovský zimní areál plný sportovních aktivit, zážitků a jedinečné atmosféry.

Jsme velmi hrdí, že můžeme být partnerem největší zimní fanzóny v Česku. Partnerství je pro nás důležité, protože dlouhodobě sdílíme stejné hodnoty jako Český olympijský výbor. Sport pro nás není jen o vrcholových výkonech a medailích, ale především o zážitku, radosti z pohybu, přátelství a férovosti. Olympijský festival dává sportovním nadšencům z řad široké veřejnosti možnost aktivně se zapojit, vyzkoušet si sporty na vlastní kůži a zažít pravou olympijskou atmosféru,“ dodává Miroslav Rech, CEO společnosti MultiSport Benefit.

V areálu festivalu si mohou návštěvníci vyzkoušet téměř všechny zimní sporty, od bruslení, přes lyžování a snowboardování až po curling nebo běžecké lyžování. Kromě aktivního zapojení festival nabídne možnost fandit českým reprezentantům, sledovat napínavá sportovní utkání nebo navštívit řadu koncertů z bohatého doprovodného programu.

U stánku společnosti MultiSport se zájemci budou moci vyfotit v závodních sjezdových bobech, vyzkoušet si závodní rozjezd a pořídit si vzpomínkovou fotografii před fotostěnou s českými reprezentanty v této disciplíně. Areál bude otevřen denně od 9 do 21 hodin po celou dobu konání festivalu, tedy od 6. do 22. února. Vstup pro děti do šesti let je zdarma.

Češi pohybu nefandí jen od obrazovek

Velké sportovní akce, jako jsou Olympijské hry, pravidelně probouzejí ve společnosti vlnu zájmu o sport. Data společnosti MultiSport však ukazují, že u Čechů nejde jen o krátkodobé sezónní nadšení, naopak zájem o aktivní životní styl roste dlouhodobě. Pravidelná analýza dat společnosti MultiSport Benefit potvrzuje, že rok 2025 přinesl mezi držiteli MultiSport karty vůbec nejvyšší návštěvnost českých sportovišť za celé sledované období. Meziročně vzrostla o 20 %, přičemž oproti roku 2023 se frekvence návštěv zvýšila o 26 %.

Rostoucí návštěvnost sportovišť je pro nás jasným důkazem, že podpora fyzické i duševní kondice má smysl. Spolupráce na projektech, jako je Olympijský festival, nám navíc pomáhá tento pozitivní trend dále rozvíjet. Jde o klíčový pilíř naší dlouhodobé strategie, jejímž cílem je učinit z pohybu přirozenou součást každodenního života lidí napříč generacemi. Právě tímto směrem se budou ubírat i další novinky, které brzy představíme,“ uzavírá Miroslav Rech, CEO společnosti MultiSport Benefit.

Zdroj: Multisport Benefit

