Omdia, 1. pololetí 2026: společnost Hisense se umístila na prvním místě na světě v dodávkách televizorů o úhlopříčce 100 palců a více

Na základě tohoto vedoucího postavení klade společnost Hisense na první místo zážitek ze sledování – proměňuje technologii displejů v ještě působivější a realističtější zážitky. Řada UR9 posouvá technologii RGB MiniLED vpřed díky nezávislému řízení červeného, zeleného a modrého světla v podsvícení, čímž přináší sytější barvy, hlubší kontrast a větší detaily, díky čemuž filmy působí kinematografičtěji, sportovní přenosy živěji a každá scéna věrněji odráží realitu.
Hisense také přináší spotřebitelům špičkový výkon technologie MiniLED prostřednictvím řad U7 a U6 Pro, které využívají technologii Hi-QLED MiniLED. Díky kombinaci přesného lokálního stmívání s barevným podáním technologie Quantum Dot vytvářejí tyto televizory jasnější světlé partie, hlubší černou a živější barvy. To divákům pomáhá zachytit každý detail ve filmech, sportovních přenosech i běžném obsahu.
Odborné znalosti společnosti Hisense v oblasti velkoplošných obrazovek se vztahují i na laserové televizory, kde značka v roce 2025 dosáhla více než 70 % celosvětových dodávek. Zjednodušeně řečeno, více než dva ze tří laserových televizorů dodaných po celém světě byly značky Hisense, což dokazuje její dlouhodobé odhodlání přinášet nové pojetí domácí zábavy.
Na veletrhu IFA 2026 posune Hisense tuto vizi ještě dále pod mottem „Inovace pro jasnější život" a předvede, jak může technologie vytvářet inteligentnější, poutavější a zábavnější zážitky. Tisková konference společnosti Hisense na veletrhu IFA se uskuteční 3. září od 15:00 do 16:00 na pódiu Innovation Stage v areálu Messe Berlin. Následovat bude výstava společnosti Hisense, která se bude konat od 4. do 8. září, denně od 09:00 do 17:00, v hale 23a.
Od vedoucího postavení na trhu až po inovace v oblasti displejů nové generace – společnost Hisense i nadále proměňuje technologie v zážitky, které lidem pomáhají vidět více, užívat si více a žít plnohodnotněji.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 180 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–2026H1). Jako „původce technologie RGB MiniLED" Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit publikum na celém světě.
Kontakt: press.global@hisense.com; Ruder Finn Thunder: HisenseGlobal@rfcomms.com