Omdia: Hisense v 1. čtvrtletí 2026 posílila vedoucí pozici v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 a více palců

Čching-tao (Čína) 29. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, posílila v 1. čtvrtletí roku 2026 své postavení v oblasti prémiových zobrazovacích technologií a v kategorii televizorů s úhlopříčkou 100 a více palců obsadila dokonce 1. místo na světě. Podle údajů agentury Omdia za 1. čtvrtletí letošního roku dosáhl globální podíl společnosti Hisense na dodávkách televizorů s úhlopříčkou 100 a více palců 55,2 %.

Společnost Hisense navazuje na své vedoucí postavení v oblasti zobrazovacích technologií a dále rozšiřuje svou nabídku prémiových televizorů o řady UXS, UR9 a UR8. Jako průkopník technologie RGB MiniLED posouvá Hisense hranice oboru a přináší tak technologii zajišťující spotřebitelům přirozené a skutečné barvy (Natural and Real Colour). Technologie, která je poháněná systémem Chromagic a přináší spotřebitelům po celém světě realističtější obraz, větší pohodlí pro oči a lepší energetickou účinnost. Řada UXS, která je považována za vrchol televizní technologie, představuje vlajkovou loď inovací společnosti Hisense. Série UR9 zase nabízí díky špičkovému výkonu technologie RGB MiniLED dokonalý filmový zážitek. Nově představená série UR8 s technologií RGB MiniLED zajišťuje více domácnostem přístup k vysoce kvalitním zážitkům.

U modelů s technologií MiniLED, jako jsou U7 a U6 Pro, společnost Hisense díky technologiím Hi-QLED MiniLED nadále upevňuje svou vedoucí pozici v oblasti kvality obrazu. Díky kombinaci pokročilého lokálního stmívání a vlastních inovací v oblasti řízení osvětlení přináší Hisense živější barvy, hlubší černou a ostřejší detaily, čímž vytváří bohatší kontrast a čím dál působivější zážitky ze sledování obrazu s technologií MiniLED.

V oblasti laserových displejů společnost Hisense neustále posouvá hranice domácí kinematografické zábavy a díky rozšiřujícímu se portfoliu laserových produktů upevňuje své vedoucí postavení v této kategorii. Nedávno uvedený vlajkový model laserového projektoru XR10 přináší obraz v kinematografické kvalitě s vysokým jasem, sytými barvami a spolehlivým dlouhodobým výkonem, čímž nabízí pohlcující zážitky z domácího kina na plátnech o úhlopříčce až 300 palců. I v budoucnu budou připravované laserové televizory L9Q Pro a laserové kino PX4 Pro demonstrovat inovace společnosti Hisense nové generace, a to v oblasti zábavy na ultravelkých obrazovkách, přičemž budou kombinovat průlomový jas, vylepšený barevný výkon a prémiové audiovizuální zážitky, aby uspokojily i náročné milovníky domácího kina.

Ať už se jedná o technologie RGB MiniLED nebo laserové displeje, společnost Hisense díky větším obrazovkám, přirozenějším a realističtějším barvám a čím dál působivějším audiovizuálním zážitkům pro zákazníky po celém světě neustále přepisuje standardy prémiové domácí zábavy.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Byla založena v roce 1969 a aktuálně působí ve více než 160 zemích. Specializuje se na multimediální zboží, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie. Podle agentury Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 a více palců (v období 2023 až 1. čtvrtletí 2026). Jakožto tvůrce technologie RGB MiniLED vede společnost Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jakožto oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.

Plzeň otevřela na Boleveckém rybníce tři nová mola, radnice plánuje další

