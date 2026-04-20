Omezení na vjezdu do Bruntálu v souvislosti s novým obchvatem bude trvat do půlky května

Autor:
  8:37
Bruntál 20. dubna 2026 (PROTEXT) - Velkou trpělivostí se musejí obrnit řidiči, vyjíždějící z Bruntálu směrem na Valšov a Šternberk. Práce na budovaném obchvatu města vyžadují dlouhé minuty čekání při semaforem řízeném provozu.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Kyvadlový režim potrvá přibližně dva měsíce a to z důvodu napojování nového obchvatu na současnou silnici I. třídy č. 45. Rozsah prací nedovoluje provoz čerpací stanice, která zůstává uzavřena. Řidičům děkujeme za trpělivost.“

Karel Cita, vedoucí projektu: „Na Olomoucké ulici je uzavřena částečně cesta I/45, budujeme hlavní trasu objektu SO 111 a objektu SO 141N. Následně bude převedena doprava na tyto objekty a budeme budovat napojení na čerpací stanici MOL. Práce postupují podle předloženého harmonogramu."

S průběhem prací se seznámil také starosta města.

Martin Henč (ANO), starosta Bruntálu: „Právě se nacházíme na místě, které je klíčové pro obchvat Bruntálu, který se buduje. To místo je základní uzel u čerpací stanice MOL a já bych chtěl touto cestou poprosit občany, ať se obrní trpělivostí a vím, že jim to velmi, velmi komplikuje život. Holt to prostě musíme nějakou chvilku vydržet. Podle pana stavbyvedoucího máme informaci, že omezení toho provozu by mělo být do 12. 5. Bylo mi řečeno, že přes to nejede vlak.

Po dokončení napojení čekají město ještě letos další uzavírky na druhé straně obchvatu, u Oborné a na Žlutý kopec.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.