Omezení u Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Stavební práce v úseku od spodního vjezdu do nemocnice až po křižovatku s Bělehradskou ulicí začaly na konci dubna a skončí nejpozději v listopadu. Projekt přinese modernější křižovatky, nové chodníky a semafory. Práce sice jedou po etapách, řidiči i pacienti ale musí počítat s dočasnými omezeními. Ty největší komplikace přímo před hlavním vjezdem do areálu vypuknou v druhé polovině června a potrvají do konce srpna. Přístup do nemocnice ale zůstane po celou dobu zachován.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "V daném úseku je to na silnici první třídy pro chodce relativně nebezpečné a úplně nevhodné. Touto novou úpravou vznikne zklidnění celé komunikace. Vznikne tam prostě klidová zóna, kde by měli chodci relativně bezpečně a komfortně přecházet a dostat se tam, kam potřebují. To znamená, že se přizpůsobí i dopravní značení, aby auta v tomhle směru měla sama bezpečný provoz. Jízda pro ně by měla být stabilní a komunikace bude upravena tak, aby to bylo pro vozidla bezpečné."
Dopravu na místě teď řídí dočasné značení. Město proto prosí všechny řidiče o zvýšenou ohleduplnost.
Zdroj: POLAR televize Ostrava