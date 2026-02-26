OMNICOM expanduje do zahraničí: otevřel pobočku v Praze

OMNICOM působí na trhu již 30 let a během tohoto období pomohl zefektivnit procesy mnoha organizacím nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. Otevření české pobočky je přirozeným krokem v reakci na rostoucí poptávku po odborných ITSM, ITAM a ESM řešeních v České republice, kde společnost již delší dobu poskytuje své služby více zákazníkům.
„Český trh pro nás není neznámým prostředím. Dlouhodobě zde realizujeme projekty a počet našich zákazníků neustále roste. Díky lokální pobočce v Praze jim nyní můžeme být ještě blíže a poskytovat služby efektivněji a flexibilněji,“ uvádí Miroslav Hlohovský, CEO OMNICOM.
Na český trh OMNICOM přináší zkušenosti z mezinárodních projektů a portfolio moderních nástrojů pro podporu ITSM a ESM, které byly dosud často dostupné pouze prostřednictvím zahraničních dodavatelů. Společnost se zaměřuje na návrh, implementaci a optimalizaci procesů s důrazem na osvědčené „best practices“, jako jsou ITIL®, PRINCE2®, Lean IT, DevOps či Agile Scrum. Součástí nabídky jsou i Service Desk řešení (incidenty, požadavky, znalostní báze, katalog služeb). Portfolio společnosti také zahrnuje digitální poradenství na míru – od nezávislého vyhodnocení organizace přes workshopy až po podporu při přípravě a spuštění transformačních projektů. Samozřejmostí je, že služby splňují bezpečnostní požadavky v souladu s normou ISO 27 001.
Otevřením pobočky v Praze OMNICOM potvrzuje svou ambici být silným a dlouhodobým partnerem pro organizace, které chtějí systematicky zvyšovat efektivitu svých IT a podnikových procesů.
